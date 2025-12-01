Turku Energia

Turku Energia kuvauttaa koko kaukolämpöverkkonsa helikopterista käsin kuluvan viikon aikana

12.1.2026 12:24:05 EET | Turku Energia | Tiedote

Turku Energia toteuttaa jälleen koko kaukolämpöverkkonsa teknisen kuntokartoituksen helikopterilennolla lämpökameroiden avulla Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Kuvaukset toteutetaan 12.1.2026 – 18.1.2026 välisenä aikana säävaraus huomioiden. Helikopterilennot tehdään auringonlaskun jälkeen, jolloin maanpinta on tasalämpöinen ja liikenne vähäistä.

Helikopteri lähdössä kuvaamaan kaukolämpöverkkoa.
Helikopteri lähdössä kuvaamaan kaukolämpöverkkoa. Turku Energia

Suurin osa Turku Energian kaukolämpöverkostosta kulkee katualueilla. Verkoston pituus on yhteensä noin 660 kilometriä.

"Säännöllisesti toteutettavat helikopterilennot ovat meille tärkeä keino ylläpitää ja parantaa toimitusvarmuuttamme. Lämpökamerakuvaukset auttavat ennakoimaan kaukolämpöverkon tulevia kunnostustarpeita. Hyödynnämme kuvausten tuloksia verkkomme kunnon analysoinnissa ja paikannamme lämpövuoto- ja eristevauriokohdat lämpökamerakuvien ja tietokoneanalyysien avulla", sanoo verkko-omaisuuspäällikkö Sanna Perttunen Turku Energiasta.

Lennon toteuttaminen edellyttää, että sää on sateeton ja pilvien alaraja on vähintään 600 metriä maanpinnan yläpuolella. Turku Energia tiedottaa tarkat kuvausajankohdat Turku Energian verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillään.

Helikopterilennon suorittaa GridJet Oy. 

Pahoittelemme helikopterilennoista aiheutuvaa meluhaittaa.

Avainsanat

kaukolämpötoimitusvarmuusturku energia

Kuvat

Turku Energia
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 388,3 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi

