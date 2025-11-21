Espoon Asunnot käyttää korjauksiin tänä vuonna lähes 70 miljoonaa euroa
Espoon Asunnot pitää korjausrakentamisen volyymin korkeana, vaikka markkinatilanne on ajanut monet kiinteistönomistajat siirtämään hankkeitaan. Yhtiö toteuttaa korjaukset pitkäjänteisen ohjelman mukaan ja kehittää menetelmiä, joilla hankkeiden ajoitus ja priorisointi tehdään yhtenäisin perustein.
Espoon Asunnot omistaa yli 300 kiinteistöä eri puolilla Espoota ja käyttää vuosittain noin 40 miljoonaa euroa vuosikorjauksiin. Korjaukset tehdään kiinteistöstrategian mukaisesti niin, että rakennuskannan arvo ja kunto säilyvät.
– Rahoitamme korjaukset tulorahoituksen ja lainarahoituksen yhdistelmällä. Näin pystymme toteuttamaan korjaustoimintaa suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä, toimitusjohtaja Jaakko Kammonen sanoo.
Korjausohjelman mukaisten vuosikorjausten lisäksi tänä vuonna valmistuu viisi peruskorjausta ja on käynnistynyt kolme uutta hanketta. Peruskorjausten suunnittelu ja ajoitus perustuvat pitkän aikavälin ohjelmaan.
Rakennuskannan kunto ohjaa korjaustarpeita
Espoon Asuntojen rakennuskannan painotettu keski-ikä on noin 26 vuotta. Yli puolet rakennuksista on 1980- ja 1990-luvuilta, mikä lisää korjaustarpeita.
Forecon Oy:n korjausvelka- ja korjaustarvelaskelman mukaan rakennuskannan keskimääräinen kuntotaso oli vuoden 2022 tiedoilla 74 prosenttia.
– Kuntotaso on selvästi yli kiinteistöstrategiassa määritetyn 65 prosentin tavoitetason. Tämä antaa mahdollisuuden kohdentaa korjaukset aidon tarpeen mukaan ja välttää ennenaikaisia peruskorjauksia, kiinteistöpäällikkö Hannu Rahkila kertoo.
Energiatehokkuutta parannetaan osana korjausohjelmaa
Espoon Asunnot kehittää energiatehokkuutta kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Toimenpiteet mitoitetaan kohteen mukaan niin, että ratkaisut ovat teknisesti ja taloudellisesti perusteltuja ja sovitettavissa pitkäjänteiseen suunnitelmaan.
– Tavoitteemme on varmistaa, että energiatehokkuuden parantaminen tukee rakennusten elinkaarta eikä nosta asumiskustannuksia tarpeettomasti. Siksi ratkaisut sovitetaan osaksi kunkin kohteen pitkän aikavälin suunnitelmaa, rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo.
Vuonna 2024 toteutettu energiapotentiaalianalyysi ohjaa toimenpiteitä, jotka toteutetaan peruskorjausten yhteydessä tai erillishankkeina. Peruskorjauksissa Espoon Asuntojen tavoitetaso on vähentää rakennusten E-lukua 30 prosenttia. Suunnittelussa huomioidaan myös EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.
Jonomallissa hyödynnetään toistoa
Espoon Asunnot kehittää peruskorjausten jonomallia, jossa samojen suunnittelijoiden ja urakoitsijan toimesta toteutetaan yhden peruskorjauskohteen sijasta useamman kohteen jono.
– Jonomallin etuna on, että kaikki projektiin osallistuvat työskentelevät samojen tavoitteiden ja yhtenäisen prosessin mukaan. Kun toteutusta toistetaan useissa kohteissa, tekeminen kehittyy ja selkeytyy, mikä lyhentää läpimenoaikoja ja tuottaa laadullisia ja taloudellisia hyötyjä, Räihä sanoo.
Korjausohjelman toteutuksessa korostuvat selkeä projektijohto ja joustavat yhteistyömallit. Hankkeet kilpailutetaan hankintalain mukaisesti, ja toteutusmallit sovitetaan hankekohtaisesti linjasaneerauksista julkisivukorjauksiin.
Espoon Asunnot jatkaa korjausohjelman toteuttamista suunnitelmallisesti ja varmistaa, että rakennuskannan kunto ja energiatehokkuus kehittyvät pitkällä aikavälillä.
Espoon Asunnot lyhyesti
Espoon Asunnot Oy on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka tehtävänä on tarjota espoolaisille kohtuuhintaisia, turvallisia ja viihtyisiä koteja. Yhtiöllä on yli 17 000 asuntoa, ja sen tavoitteena on käynnistää vuosittain noin 300 uuden asunnon rakennustyöt. Vuonna 2024 Espoon Asuntojen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa.
