Espoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot käyttää korjauksiin tänä vuonna lähes 70 miljoonaa euroa

24.11.2025 12:01:15 EET | Espoon Asunnot Oy | Tiedote

Jaa

Espoon Asunnot pitää korjausrakentamisen volyymin korkeana, vaikka markkinatilanne on ajanut monet kiinteistönomistajat siirtämään hankkeitaan. Yhtiö toteuttaa korjaukset pitkäjänteisen ohjelman mukaan ja kehittää menetelmiä, joilla hankkeiden ajoitus ja priorisointi tehdään yhtenäisin perustein.

Alt teksti: Moderni, vaaleasävyinen keittiö, jossa on valkoiset kaapistot ja harmaa työtaso.
Kivenlahdessa sijaitsevan Ristiaallokonkatu 9:n keittiöt on uudistettu osana peruskorjausta, joka valmistuu joulukuussa 2025. Kohde on vuonna 1984 rakennettu 63-asuntoinen kerrostalo. Zentuvo Finland Oy Zentuvo Finland Oy

Espoon Asunnot omistaa yli 300 kiinteistöä eri puolilla Espoota ja käyttää vuosittain noin 40 miljoonaa euroa vuosikorjauksiin. Korjaukset tehdään kiinteistöstrategian mukaisesti niin, että rakennuskannan arvo ja kunto säilyvät.

– Rahoitamme korjaukset tulorahoituksen ja lainarahoituksen yhdistelmällä. Näin pystymme toteuttamaan korjaustoimintaa suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä, toimitusjohtaja Jaakko Kammonen sanoo.

Korjausohjelman mukaisten vuosikorjausten lisäksi tänä vuonna valmistuu viisi peruskorjausta ja on käynnistynyt kolme uutta hanketta. Peruskorjausten suunnittelu ja ajoitus perustuvat pitkän aikavälin ohjelmaan.

Rakennuskannan kunto ohjaa korjaustarpeita

Espoon Asuntojen rakennuskannan painotettu keski-ikä on noin 26 vuotta. Yli puolet rakennuksista on 1980- ja 1990-luvuilta, mikä lisää korjaustarpeita.

Forecon Oy:n korjausvelka- ja korjaustarvelaskelman mukaan rakennuskannan keskimääräinen kuntotaso oli vuoden 2022 tiedoilla 74 prosenttia.

– Kuntotaso on selvästi yli kiinteistöstrategiassa määritetyn 65 prosentin tavoitetason. Tämä antaa mahdollisuuden kohdentaa korjaukset aidon tarpeen mukaan ja välttää ennenaikaisia peruskorjauksia, kiinteistöpäällikkö Hannu Rahkila kertoo.

Energiatehokkuutta parannetaan osana korjausohjelmaa

Espoon Asunnot kehittää energiatehokkuutta kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Toimenpiteet mitoitetaan kohteen mukaan niin, että ratkaisut ovat teknisesti ja taloudellisesti perusteltuja ja sovitettavissa pitkäjänteiseen suunnitelmaan.

– Tavoitteemme on varmistaa, että energiatehokkuuden parantaminen tukee rakennusten elinkaarta eikä nosta asumiskustannuksia tarpeettomasti. Siksi ratkaisut sovitetaan osaksi kunkin kohteen pitkän aikavälin suunnitelmaa, rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo.

Vuonna 2024 toteutettu energiapotentiaalianalyysi ohjaa toimenpiteitä, jotka toteutetaan peruskorjausten yhteydessä tai erillishankkeina. Peruskorjauksissa Espoon Asuntojen tavoitetaso on vähentää rakennusten E-lukua 30 prosenttia. Suunnittelussa huomioidaan myös EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.

Jonomallissa hyödynnetään toistoa

Espoon Asunnot kehittää peruskorjausten jonomallia, jossa samojen suunnittelijoiden ja urakoitsijan toimesta toteutetaan yhden peruskorjauskohteen sijasta useamman kohteen jono.

– Jonomallin etuna on, että kaikki projektiin osallistuvat työskentelevät samojen tavoitteiden ja yhtenäisen prosessin mukaan. Kun toteutusta toistetaan useissa kohteissa, tekeminen kehittyy ja selkeytyy, mikä lyhentää läpimenoaikoja ja tuottaa laadullisia ja taloudellisia hyötyjä, Räihä sanoo.

Korjausohjelman toteutuksessa korostuvat selkeä projektijohto ja joustavat yhteistyömallit. Hankkeet kilpailutetaan hankintalain mukaisesti, ja toteutusmallit sovitetaan hankekohtaisesti linjasaneerauksista julkisivukorjauksiin.

Espoon Asunnot jatkaa korjausohjelman toteuttamista suunnitelmallisesti ja varmistaa, että rakennuskannan kunto ja energiatehokkuus kehittyvät pitkällä aikavälillä.

Avainsanat

korjausrakentaminenkiinteistöstrategiaenergiatehokkuusjonomalliperuskorjaukset

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Alt teksti: Moderni, vaaleasävyinen keittiö, jossa on valkoiset kaapistot ja harmaa työtaso.
Kivenlahdessa sijaitsevan Ristiaallokonkatu 9:n keittiöt on uudistettu osana peruskorjausta, joka valmistuu joulukuussa 2025. Kohde on vuonna 1984 rakennettu 63-asuntoinen kerrostalo.
Zentuvo Finland Oy Zentuvo Finland Oy
Lataa
Tilava kylpyhuone, jossa on harmaa laatoitettu seinä, suihku ja valkoinen allaskaappi.
Ristiaallokonkatu 9:n vuonna 1984 valmistuneen kerrostalon kylpyhuoneet on uusittu osana peruskorjausta, joka valmistuu joulukuussa 2025.
Zentuvo Finland Oy Zentuvo Finland Oy
Lataa
Olohuone, jossa on valkoiset seinät ja suuret ikkunat.
Ristiaallokonkatu 9:n asuntojen sisätilat on uudistettu peruskorjauksen yhteydessä. Hanke valmistuu joulukuussa 2025.
Zentuvo Finland Oy Zentuvo Finland Oy
Lataa

Espoon Asunnot lyhyesti

Espoon Asunnot Oy on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka tehtävänä on tarjota espoolaisille kohtuuhintaisia, turvallisia ja viihtyisiä koteja. Yhtiöllä on yli 17 000 asuntoa, ja sen tavoitteena on käynnistää vuosittain noin 300 uuden asunnon rakennustyöt. Vuonna 2024 Espoon Asuntojen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon Asunnot Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye