Vuoden toiseksi suurin voitto Vakiosta - Savonlinnaan 333 000 euron potti
Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Savonlinnasta voitti kierroksen ainoalla 13 oikein -tuloksella 333 000 euroa. Voitto on vuoden toiseksi suurin voitto Veikkauksen Vakiosta.
Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi savonlinnalaisen nettipelaajalta, joka voitti 333 000 euron huikean potin.
- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle vuoden toiseksi suurimmasta Vakio-voitosta, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi onnittelee.
Kuluvan vuoden suurin voitto Vakiosta on hieman lauantain voittoa suurempi 333 457 euroa. Tuo voitto osui lokakuussa Varkauteen.
Lauantaivakion kierroksen vähiten pelattu merkki oli Nottinghamin voitto Liverpoolista. Nottinghamin voittoa oli pelattu ainoastaan seitsemän prosenttia kohteen merkeistä. Nottingham otti selkeän 0-3 vierasvoiton ottelusta. Ensimmäisessä kohteessa Newcastle löi Manchester Cityn kotonaan 20 prosenttia pelattuna merkkinä.
Veikkaus.fi:ssä pelannut savonlinnalaisvoittaja saa 333 000 euron jättivoittonsa suoraan pankkitililleen.
Vakion historian suurin voitto on miljoona euroa. Tuo voitto voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle kierroksella 7/2021.
Tulokset
Lauantaivakio 22.11.
|1.
|Newcastle U – Manchester C
|2–1
|1
|20 %
|2.
|Liverpool – Nottingham
|0–3
|2
|7 %
|3.
|Fulham – Sunderland
|1–0
|1
|42 %
|4.
|Bournemouth – West Ham
|2–2
|X
|20 %
|5.
|Brighton – Brentford
|2–1
|1
|52 %
|6.
|Wolverhampton – Crystal P
|0–2
|2
|59 %
|7.
|Leicester – Stoke
|2–1
|1
|45 %
|8.
|Portsmouth – Millwall
|3–1
|1
|33 %
|9.
|Oxford U – Middlesbrough
|1–1
|X
|24 %
|10.
|Ipswich T – Wrexham
|0–0
|X
|19 %
|11.
|QPR – Hull
|3–2
|1
|44 %
|12.
|Derby – Watford
|2–3
|2
|27 %
|13.
|Birmingham – Norwich C
|4–1
|1
|67 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|333 000 euroa
|12 oikein
|57 kpl
|1 632 euroa
|11 oikein
|750 kpl
|85 euroa
|10 oikein
|5890 kpl
|18 euroa
Vakio on Veikkauksen vanhin peli, jonka ensimmäinen rivi pelattiin syyskuussa 1940. Tämän rivin täytti Paavo Nurmi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Loton potti kohoaa seitsemään miljoonaan euroon - Kolme yli 43 000 euron voittoa jakoon22.11.2025 22:55:41 EET | Tiedote
Loton kierroksen 47/2025 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla pelin potti kohoaa seitsemään miljoonaan euroon.
Eurojackpotin arvonnassa viisi täysosumaa - kaikki Saksaan21.11.2025 22:29:55 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 47/2025) löytyi viisi kappaletta täysosumia, joilla voitti 6,7 miljoonaa euroa. Kaikki illan täysosumat matkasivat Saksaan. Suomessa illan paras tuuri oli Alavudella Tuurin Kyläkaupassa, jonne osui 40 000 euron voitto Jokerista.
Kenon isot voitot Kauniaisiin ja Parikkalaan21.11.2025 13:13:29 EET | Tiedote
Kenon voittoputki sai jälleen jatkoa torstaina, kun pelaajille osui 100 000 ja 200 000 euron voitot.
Vain yksi täysosuma - Vakiosta 175 000 euron voitto Helsinkiin19.11.2025 12:42:01 EET | Tiedote
Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti kierroksen ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon - Suomeen 191 000 euron voitto18.11.2025 22:34:06 EET | Tiedote
Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti nousee noin 33 miljoonaan euroon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme