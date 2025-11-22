Veikkaus Oy

Vuoden toiseksi suurin voitto Vakiosta - Savonlinnaan 333 000 euron potti

24.11.2025 10:41:05 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Savonlinnasta voitti kierroksen ainoalla 13 oikein -tuloksella 333 000 euroa. Voitto on vuoden toiseksi suurin voitto Veikkauksen Vakiosta.

Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi savonlinnalaisen nettipelaajalta, joka voitti 333 000 euron huikean potin.

- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle vuoden toiseksi suurimmasta Vakio-voitosta, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi onnittelee.

Kuluvan vuoden suurin voitto Vakiosta on hieman lauantain voittoa suurempi 333 457 euroa. Tuo voitto osui lokakuussa Varkauteen.

Lauantaivakion kierroksen vähiten pelattu merkki oli Nottinghamin voitto Liverpoolista. Nottinghamin voittoa oli pelattu ainoastaan seitsemän prosenttia kohteen merkeistä. Nottingham otti selkeän 0-3 vierasvoiton ottelusta. Ensimmäisessä kohteessa Newcastle löi Manchester Cityn kotonaan 20 prosenttia pelattuna merkkinä.

Veikkaus.fi:ssä pelannut savonlinnalaisvoittaja saa 333 000 euron jättivoittonsa suoraan pankkitililleen.

Vakion historian suurin voitto on miljoona euroa. Tuo voitto voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle kierroksella 7/2021.

Tulokset
Lauantaivakio 22.11.

1. Newcastle U – Manchester C 2–1 1 20 %
2. Liverpool – Nottingham 0–3 2 7 %
3. Fulham – Sunderland 1–0 1 42 %
4. Bournemouth – West Ham 2–2 X 20 %
5. Brighton – Brentford 2–1 1 52 %
6. Wolverhampton – Crystal P 0–2 2 59 %
7. Leicester – Stoke 2–1 1 45 %
8. Portsmouth – Millwall 3–1 1 33 %
9. Oxford U – Middlesbrough 1–1 X 24 %
10. Ipswich T – Wrexham 0–0 X 19 %
11. QPR – Hull 3–2 1 44 %
12. Derby – Watford 2–3 2 27 %
13. Birmingham – Norwich C 4–1 1 67 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 333 000 euroa
12 oikein 57 kpl 1 632 euroa
11 oikein 750 kpl 85 euroa
10 oikein 5890 kpl 18 euroa

Vakio on Veikkauksen vanhin peli, jonka ensimmäinen rivi pelattiin syyskuussa 1940. Tämän rivin täytti Paavo Nurmi.

