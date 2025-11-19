Kutsu mediatilaisuuteen: Suomen riistakeskuksen esitys suden kiintiömetsästyksestä
Tervetuloa Suomen riistakeskuksen järjestämään mediatilaisuuteen, jossa esitellään Suomen riistakeskuksen esitys suden kiintiömetsästyksestä.
Aika: 25.11.2025 klo 9.00–10.30
Paikka: Teams
Tilaisuudessa avataan, miten tammikuussa 2026 alkava suden kiintiömetsästys on tarkoitus kohdentaa sekä keskeiset perusteet esityksen taustalla.
Tilaisuus on tarkoitettu päivittäismedialle. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittauduthan sähköpostitse mirja.rantala@riista.fi tai puhelimitse 050 464 14 53.
Osallistumislinkki ja tilaisuuden materiaalit toimitetaan ilmoittautuneille tilaisuuspäivän aamuna 25.11.2025.
Yhteyshenkilöt
Mirja RantalaViestintäsuunnittelijaPuh:029 431 2125mirja.rantala@riista.fi
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus
Försök med björnsäkra soptunnor fortsätter våren 202619.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Finlands viltcentral utvecklade och testade björnsäkra sopkärl med syftet att minska problem som orsakas av björnar i närheten av bosättning. Testerna fortsätter våren 2026.
Karhuturvallisten roska-astioiden testaus jatkuu keväällä 202619.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Suomen riistakeskus kehitti ja testasi karhuturvallisia roska-astioita, joiden tavoitteena on vähentää karhujen aiheuttamia ongelmia asutuksen läheisyydessä. Testi jatkuu keväällä 2026.
Medborgarnas observationer av stora rovdjur ökar – över 67 000 observationer i år7.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
I år har över 67 000 observationer av stora rovdjur registrerats i Tassu-systemet. Ökningen jämfört med i fjol är nästan 70 procent. Särskilt björn- och vargobservationerna har så gott som fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol.
Kansalaisten suurpetohavainnot kasvussa – yli 67 000 havaintoa tänä vuonna7.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Tänä vuonna suurpetohavaintoja on tallennettu Tassu-järjestelmään jo yli 67 000. Kasvua edelliseen vuoteen on lähes 70 prosenttia. Erityisesti karhu- ja susihavainnot ovat miltei kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Omsorgsfullhet förebygger jaktolyckor27.10.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Under hösten har det rapporterats om jaktolyckor och tillbud. Finlands viltcentral påminner om att säker jakt förutsätter omsorgsfullhet, omdömesförmåga och iakttagande av reglerna av alla jägare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme