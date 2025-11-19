Suomen riistakeskus

Kutsu mediatilaisuuteen: Suomen riistakeskuksen esitys suden kiintiömetsästyksestä

24.11.2025 10:35:11 EET | Suomen riistakeskus | Kutsu

Tervetuloa Suomen riistakeskuksen järjestämään mediatilaisuuteen, jossa esitellään Suomen riistakeskuksen esitys suden kiintiömetsästyksestä.

Aika: 25.11.2025 klo 9.00–10.30
Paikka: Teams

Tilaisuudessa avataan, miten tammikuussa 2026 alkava suden kiintiömetsästys on tarkoitus kohdentaa sekä keskeiset perusteet esityksen taustalla.

Tilaisuus on tarkoitettu päivittäismedialle. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittauduthan sähköpostitse mirja.rantala@riista.fi tai puhelimitse 050 464 14 53.

Osallistumislinkki ja tilaisuuden materiaalit toimitetaan ilmoittautuneille tilaisuuspäivän aamuna 25.11.2025.

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

