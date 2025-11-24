Vaasan yliopisto ja Hitachi Energy sopivat strategisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä

Sopimus kattaa sekä opetuksen ja osaajien rekrytoinnin että tutkimuksen. Yhteistyö opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä tukee uusien asiantuntijoiden koulutusta ja työllistymistä esimerkiksi CoDoc-mallin avulla, joka mahdollistaa väitöskirjatutkijan ja yrityksen tiiviin yhteistyön tohtorikoulutuksessa.

Tutkimusyhteistyö puolestaan vahvistaa innovaatioita ja luo uusia ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi osapuolet sitoutuvat lisäämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vahvistamaan alueen osaamispääomaa.

– Olemme erittäin iloisia vuosien tiiviistä ja hedelmällisestä yhteistyöstä Vaasan yliopiston kanssa. Tämä sopimus on luontevaa jatkoa ja luo vahvan perustan pitkäjänteiselle kehitystyölle hyödyttämään sekä akateemista maailmaa, elinkeinoelämää että koko seutua, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energystä sanoo.

– Vaasan yliopisto on sitoutunut siihen, että tutkimus ja koulutus tuottavat konkreettista lisäarvoa yhteiskunnalle ja yrityksille. Strateginen kumppanuus Hitachi Energyn kanssa on merkittävä askel kohti vihreää siirtymää ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia opiskelijoille ja tutkijoille sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä tavoitellessamme TKI-panostusten nostoa kuuteen prosenttiin. Tavoitteena on kouluttaa osaajia kaikilla yliopiston aloilla vastaamaan energiateollisuuden ja kestävän liiketoiminnan tarpeisiin. Tämä kumppanuus on erinomainen esimerkki siitä, miten yhdessä voimme luoda innovaatioita ja vahvistaa kestävää kehitystä, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.