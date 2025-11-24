Vaasan yliopisto ja Hitachi Energy sopivat strategisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä
Vaasan yliopisto ja Hitachi Energy Finland Oy ovat allekirjoittaneet maanantaina 24. marraskuuta laajan strategisen sopimuksen, joka vahvistaa yhteistyötä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tavoitteena on edistää monipuolista kumppanuutta, joka tukee kestävää hyvinvointia, kansainvälistä kilpailukykyä ja alueellista elinvoimaa.
Sopimus kattaa sekä opetuksen ja osaajien rekrytoinnin että tutkimuksen. Yhteistyö opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä tukee uusien asiantuntijoiden koulutusta ja työllistymistä esimerkiksi CoDoc-mallin avulla, joka mahdollistaa väitöskirjatutkijan ja yrityksen tiiviin yhteistyön tohtorikoulutuksessa.
Tutkimusyhteistyö puolestaan vahvistaa innovaatioita ja luo uusia ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi osapuolet sitoutuvat lisäämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vahvistamaan alueen osaamispääomaa.
– Olemme erittäin iloisia vuosien tiiviistä ja hedelmällisestä yhteistyöstä Vaasan yliopiston kanssa. Tämä sopimus on luontevaa jatkoa ja luo vahvan perustan pitkäjänteiselle kehitystyölle hyödyttämään sekä akateemista maailmaa, elinkeinoelämää että koko seutua, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energystä sanoo.
– Vaasan yliopisto on sitoutunut siihen, että tutkimus ja koulutus tuottavat konkreettista lisäarvoa yhteiskunnalle ja yrityksille. Strateginen kumppanuus Hitachi Energyn kanssa on merkittävä askel kohti vihreää siirtymää ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia opiskelijoille ja tutkijoille sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä tavoitellessamme TKI-panostusten nostoa kuuteen prosenttiin. Tavoitteena on kouluttaa osaajia kaikilla yliopiston aloilla vastaamaan energiateollisuuden ja kestävän liiketoiminnan tarpeisiin. Tämä kumppanuus on erinomainen esimerkki siitä, miten yhdessä voimme luoda innovaatioita ja vahvistaa kestävää kehitystä, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina RamsilaPäällikkö, Viestintä, brändi ja markkinointiVaasan yliopisto / Viestintä, brändi ja markkinointiPuh:0294498110tiina.ramsila@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Vihreämmät kryptovaluutat ovat vakaampia, koska ne reagoivat vähemmän energian hinnan vaihteluihin24.11.2025 10:05:17 EET | Tiedote
Maailman energiamarkkinoiden voimakkaat heilahtelut heijastuvat suoraan kryptovaluuttoihin ja voivat osaltaan selittää niiden suuria hinnanvaihteluja. Davide Sandretton Vaasan yliopistoon tekemä väitöskirja osoittaa, että vihreämmät, energiatehokkaat kryptovaluutat reagoivat markkinaliikkeisiin tasaisemmin. Merkittäviä riskejä on kuitenkin edelleen olemassa, mikä korostaa tehokkaiden riskienhallintatyökalujen tarvetta.
Greener cryptocurrencies are less volatile as they react less to energy price movements24.11.2025 10:05:17 EET | Press release
The sharp swings in global energy markets are directly reflected in cryptocurrencies and can explain part of their volatility. Davide Sandretto’s doctoral dissertation at the University of Vaasa finds that greener, energy-efficient cryptocurrencies respond more steadily to market movements. However, significant risks persist, highlighting the need for effective risk-mitigation tools.
Kriittisen infrastruktuurin suojelu alkaa kokonaisvaltaisesta kyberturvallisuudesta20.11.2025 08:33:08 EET | Tiedote
Yhteiskunnan digitalisoituessa ja verkottuessa yhä tiiviimmin sen toimintaa ylläpitävät järjestelmät altistuvat kasvavalle määrälle kyberuhkia. Bahaa Eltahawyn Vaasan yliopistoon tekemä väitöskirja osoittaa, että näiden verkostojen turvaaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
Laiva ei pimene, vaikka keskusohjaus pettäisi – uusi ratkaisu mullistaa alusten sähköverkot19.11.2025 10:05:47 EET | Tiedote
Laivanrakennusala on suuren harppauksen edessä. Vaasan yliopistossa tarkastettava Timo Alhon väitöstutkimus esittelee uraauurtavan tehonhallintastrategian, joka estää laivojen sähkökatkot (blackoutit). Alhon kehittämässä ohjausperiaatteessa laivan sähköjärjestelmän laitteet kykenevät itsenäisesti tukemaan laivan verkkoa ilman keskitettyä komentoa. Tämä tekee alusten sähköjärjestelmistä huomattavasti aiempaa vikasietoisempia.
Uusi digitaalinen alusta ja prosessimalli vauhdittavat biokaasualan kehitystä Pohjanmaan maakunnissa12.11.2025 12:47:32 EET | Tiedote
Pohjanmaan maakunnissa on merkittävä, mutta alihyödynnetty biokaasupotentiaali, jonka ottaminen käyttöön nähdään yhtenä avainratkaisuna alueen vihreässä siirtymässä. Biokaasun tuotanto voitaisiin jopa kahdeksankertaistaa nykyiseen verrattuna. Nyt Vaasan yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisen DigiBiogasHubs-tutkimushankkeen tuloksina on syntynyt uusi digitaalinen verkkoalusta ja prosessimalli biokaasukeskittymien kehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme