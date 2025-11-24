”Vedyn tuotantomenetelmien kehittäminen vahvistaa energiavarmuutta” – eurooppalainen vetytutkimuksen palkinto Filipp Temeroville
Oulun yliopiston tutkijatohtori Filipp Temerov on palkittu vuoden 2025 Nuori vetytutkija -palkinnolla (Young Hydrogen Scientist Award), jonka myöntää Hydrogen Europe Research hänen merkittävistä ansioistaan kestävien vedyn tuotantoteknologioiden edistämisessä.
Palkinto jaettiin 24.11.2025 Brysselissä Clean Hydrogen Partnership Research Days -tapahtuman yhteydessä klo 18.30.
Hydrogen Europe Research (HER) on eurooppalainen organisaatio, joka edustaa tutkimusyhteisöä Clean Hydrogen Partnership -aloitteessa. Tämä on keskeinen EU:n julkisen ja yksityisen sektorin yhteishanke, joka tukee tutkimusta ja innovaatioita puhtaiden vetyteknologioiden kehityksen vauhdittamiseksi. Hankkeen avulla Eurooppa yhdistää yliopistot, tutkimusorganisaatiot ja teollisuuden tuottaakseen seuraavan sukupolven vetyratkaisuja, jotka tukevat EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteita.
Temerov tuntee laajasti Euroopan vetytutkimuksen tilanteen. Voimakkaana ajurina hän näkee nyt uusien ratkaisujen tarpeen siviilielämän lisäksi myös turvallisuuden kannalta. "Vedyn vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien kehittäminen vahvistaa yhteiskunnan energiaresilienssiä ja -varmuutta."
Vedyntuotantolaitoksissa yleistyvät vedyn tuotantomenetelmät vaativat kuitenkin valtavan määrän energiaa. Oulun yliopistossa vedyn tuottamista puhtaasti ja vähäsähköisesti kehitetään eri tavoin, kuten aurinkovetyreaktorin avulla.
"Parhaillaan kehitämme esimerkiksi printattavia aurinkovetykalvoja, joiden jäätyminen estetään pakkasnesteellä", Temerov mainitsee. Aurinkovetypaneeli muistuttaa tavallista aurinkopaneelia, mutta sen sisällä on vettä. Vesimolekyylit hajotetaan vedyksi ja hapeksi suoraan auringonvalon avulla ilman sähköä.
Uuden tunnustuksen lisäksi Temerov valittiin hiljattain Euroopan komission Border Focal Point Network -verkoston rajat ylittäväksi lähettilääksi edustamaan Suomea ja arktista aluetta. Nimitys korostaa hänen rooliaan rajat ylittävän yhteistyön ja innovaation edistäjänä Pohjoismaissa.
”Nämä tunnustukset eivät ole vain yksilön saavutuksia, vaan osoitus siitä, miten vaikuttavaa vetytutkimusta voi syntyä arktisessa pohjoisessa”, sanoo Temerov.
”Oulun yliopisto tarjoaa poikkeuksellisen ympäristön, jossa on vahva tutkimusinfrastruktuuri, avoin yhteistyökulttuuri ja aktiivinen osallistuminen eurooppalaisten verkostojen toimintaan, kuten Hydrogen Europe Research ja Clean Hydrogen Partnership. Tämä mahdollistaa rohkeiden ideoiden muuttamisen todelliseksi teknologiseksi edistykseksi.”
Tutkijatohtori Temerov johtaa tuoretta H2BRIDGE-hanketta (Interreg Aurora), jossa kehitetään skaalautuvia fotokatalyyttisiä printattavia paneeleja aurinkovetyä varten. Hanke yhdistää suomalaiset ja ruotsalaiset (Luleån teknillinen yliopisto) yhteistyökumppanit, joiden tavoitteena on tehdä vedyn tuotannosta tehokkaampaa, paikallisempaa ja kestävämpää – erityisesti pohjoisissa valo-olosuhteissa. H2BRIDGE-hankkeen tärkeä osa on sen osallistava, yhteisölähtöinen toimintatapa. Yhteistyötä tehdään saamelaisyhteisöjen kanssa ja tutkitaan, miten puhtaita energiateknologioita voidaan kehittää sopusoinnussa arktisten elinkeinojen ja kulttuurien kanssa.
Temerov koordinoi myös Oulun yliopiston tutkimusta profiloivaa Hydrogen Future as a Climate Change Solution, H2FUTURE-tutkimusohjelmaa, jonka rahoittaa Suomen Akatemia. Tutkimusaloite kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita edistämään vetyteknologioita ja kestävää terästuotantoa. Tämän hankkeen avulla Oulun yliopisto rakentaa Suomen ja Euroopan vetyosaamista perustutkimuksesta teollisiin innovaatioihin.
Oulun yliopistosta on tullut yksi Pohjois-Euroopan keskeisistä vetytutkimuksen ja vihreän siirtymän teknologioiden keskuksista. Yliopisto koordinoi yli 60 vetyaiheista hanketta, joiden kokonaisrahoitus ylittää 64 miljoonaa euroa. Nämä hankkeet kattavat koko vedyn arvoketjun – tuotannosta ja varastoinnista hyödyntämiseen, materiaaleihin, kiertotalouteen ja koulutukseen.
Huipputason tutkimusinfrastruktuuri, aktiivisen osallistuminen eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin sekä vahva yhteistyö teollisuuden ja alueellisten kumppaneiden kanssa luo Oulun yliopistolle ainutlaatuisen aseman muovata kestävän energian tulevaisuutta arktisella alueella ja sen ulkopuolella.
Yhteyshenkilöt
Tutkijatohtori Filipp Temerov, +358505697739, filipp.temerov@oulu.fi, nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö (NANOMO), Oulun yliopisto
Kaisu KoivumäkiViestintäasiantuntija, FT
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
