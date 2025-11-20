Helsingin pormestari Daniel Sazonov osallistuu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen 25.11. naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi – Oranssit päivät -kampanjan virallisena suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb

Hiljainen kynttiläkulkue lähtee liikkeelle Esplanadin puiston länsipäädystä kello 17 ja päättyy kynttilöiden laskuun Havis Amandan patsaan ympärille. Espan lavalla on ohjelmassa pormestari Daniel Sazonovin puhe sekä Sing & Shine kuorojen esitys.

“Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus, joka koskettaa miljoonia naisia ja tyttöjä ympäri maailmaa. Yhteiskuntana meidän on lähetettävä selkeä viesti: sukupuolittunutta väkivaltaa ei tule koskaan normalisoida tai hyväksyä”, sanoo kampanjan suojelija ja tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.

Hän jatkaa: “Meidän täytyy tuoda tämä aihe julkisuuteen ja puhua siitä. Meidän täytyy varmistaa, että uhrien syyllistäminen loppuu, jotta useampi nainen uskaltaa puhua ääneen kokemuksistaan. Sen takia Oranssit päivät -kampanja on niin tärkeä - jotta teemme näkyväksi tämän maailmanlaajuisen ilmiön, ja pyrimme löytämään konkreettisia keinoja väkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.”

“Helsingin tulee olla turvallinen paikka elää ja asua kaikille helsinkiläisille. Kaupungilla on keskeinen rooli asukkaidensa turvallisuuden edistämisessä ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä. Hiljaisen kynttiläkulkueen ja Oranssit päivät -kampanjaan osallistumisen kautta haluamme lisätä tietoisuutta naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta sekä rohkaista avoimeen keskusteluun. Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sekä muun sukupuolittuneen häirinnän ja väkivallan kitkeminen on kirjattu vahvasti myös uuteen kaupunkistrategiaamme”, pormestari Daniel Sazonov sanoo.

YK:n Oranssit päivät -kampanjaa vietetään ympäri maailmaa 25.11.–10.12. Kampanja näkyy laajasti myös läpi Suomen, kun kymmenet kunnat, yritykset, ja muut toimijat tuovat huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan valaisemalla rakennuksia ja maamerkkejä oranssiksi. Helsingin kaupunki valaisee ikonisen Havis Amandan patsaan oranssiksi tiistaina 25.11.2025. Muita Esplanadin ympäristössä valaistavia kohteita ovat muun muassa ravintola Kappeli, Stockmannin näyteikkunat, Savoy Helsinki ja asianajotoimisto Dittmar & Indrenius. Oranssina hohtavat myös Helsingissä esimerkiksi Helsinki Sky Wheel, Ylen linkkitorni, Musiikkitalo ja Fiskarsin pääkonttori, ja muualla Suomessa Lahden radiomastot, Tammerkoski ja Oulun keskuskirjasto kymmenien muiden kohteiden ohella.

Kampanjan ja kynttiläkulkueen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta häirinnästä ja väkivallasta ja kannustaa kaikkia toimimaan väkivallan vähentämiseksi. Tapahtuma on avoin kaikille. Kannustamme yksityishenkilöitä, järjestöjä ja muita toimijoita mukaan osoittamaan tukea naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiselle.

Lisätietoa kynttiläkulkueesta löytyy Helsingin kaupungin sivuilta. Kulkueeseen voi ilmoittautua UN Women Suomen sivuilla. Paikalle voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Tiedoksi paikalle tuleville toimittajille

Pyydämme, että kulkueen aikana media ei esitä kysymyksiä kulkueeseen osallistuville, sillä kyseessä on hiljainen kynttiläkulkue. Helsingin kaupungin ja UN Women Suomen edustajat ovat haastateltavissa kynttiläkulkueen jälkeen Havis Amanda -patsaan luona.

Paikalla on Helsingin kaupungin valokuvaajia. Kuvat ovat ladattavissa tapahtuman jälkeen Helsingin kaupungin aineistopankista. Kuvaajan nimi (Paavo Jantunen tai Tiina Nurmenniemi) / Helsingin kaupunki on mainittava kuvan julkaisun yhteydessä.

Pormestarin haastattelupyynnöt:

Pormestari Sazonovin erityisavustaja Oskari Heinonen, p. 050 4535203, oskari.heinonen@hel.fi

Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön ja kynttiläkulkueen järjestelyihin liittyvät kysymykset:

Paula Salmi, projektipäällikkö, lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori, Helsingin kaupunki, p. 040 1580925, paula.salmi@hel.fi

Heidi Hagman, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, p. 040 5865959, heidi.hagman@hel.fi

Oranssit päivät -kampanjaan liittyvät kysymykset:

Emma Winiecki, viestinnän ja vaikuttamistyön päällikkö, UN Women Suomi, p. 040 7786767, emma.winiecki@unwomen.fi