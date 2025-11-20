Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa on myös toimintakykyinen ja turvallinen
Pirkanmaan maakuntastrategia on valmistunut maakunnan toimijoiden yhteistyön tuloksena. Se linjaa yhteistä tahtotilaa Pirkanmaan menestyksen edellytyksistä ja tulevaisuuden suunnasta.
Maakuntastrategia määrittelee yhteisiä tavoitteita ja toimintasuuntia. Pirkanmaan eri toimijat voivat toteuttaa sen kärkiä ja kehittämistehtäviä omien voimavarojensa ja valtuuksiensa mukaisesti. EU:sta tulevan kehittämisrahoituksen myöntäminenkin pohjaa maakuntastrategiaan.
Maakuntastrategian visiona on: Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa.
– Pirkanmaan maakuntastrategiassa korostuvat turvallisuus, huoltovarmuus ja toimintakyky. Uusi strategia painottaa aiempaa vahvemmin turvallisuuden edistämistä ja poikkeusoloihin varautumista. Tärkeää on myös edistää maakunnallista yhtenäisyyttä ja kehittää maakunnan eri osia kattavasti, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman sanoo.
– Maakuntastrategia kokoaa Pirkanmaan yhteiset tavoitteet, kehittämisen kärjet ja toteuttamisvoiman. Maakuntastrategiaa voisikin verrata leirinuotioon, jonka äärelle pirkanmaalaiset kokoontuvat yhteisen tarinan ja yhteisten eväiden äärelle, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen toteaa.
Pirkanmaasta tehdään vuoteen 2030 mennessä:
- kasvun ja osaamisen kärkiyhteisö
- kestävän siirtymän edelläkävijä
- yhteyksien ja yhteistyön suunnannäyttäjä
- toimintakykyisyyden ja turvallisuuden mallimaakunta
Koska maakunnan toimijat vaikuttavat eri aloilla, maakunnan menestyksen eteen tehtävän toimeenpanon keinotkin ovat moninaisia. Niitä ovat esimerkiksi investoinnit, vaikuttamistyö, hankkeistus, julkinen ohjaus, toimintatapojen kehittäminen, teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, yhteistyö, vuoropuhelu ja työnjako, innovatiiviset hankinnat ja tarvittavien osaajien rekrytointi.
Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 24.11. Pirkanmaan maakuntastrategian 2026–2029 ja sen ympäristöselostuksen.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman, p. 040 568 3777, sofia.vikman@eduskunta.fi
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen p. 050 506 0697 matti.lipsanen@pirkanmaa.fi
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
Tänään on merkittävä päivä kansallisesti, mutta myös Pirkanmaan alueella. Valtatie 9 Tampere–Orivesi-osuuden rahoitus eteni eduskuntakäsittelyyn. Liikenneturvallisuus paranee ja ruuhkaisuus vähenee, kun Pirkanmaan pahin liikenteen pullonkaula poistuu. Kyseessä on samalla ollut kansallisen liikennejärjestelmämme kriittisin kuristuskohta.
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus korostaa, että koheesiopolitiikan tulee jatkossakin perustua aluelähtöisyyteen ja alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa.
Suomi tarvitsee jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa etenkin kasvumaakunnissa, kuten Pirkanmaalla. Koulutuksen kansallisia resursseja tulee kohdistaa alueille ja aloille, jotka turvaavat kansallista kilpailukykyä ja nostavat tuottavuutta. Pirkanmaan koulutusryhmä julkaisi kannanottonsa.
Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030? Pirkanmaan liitto on yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa hahmotellut Pirkanmaan menestyksen edellytyksiä ja tulevaisuuden suuntaa. Nyt haluamme saada palautetta asukkailta ja sidosryhmiltä. Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.
Valtatie 3 on Suomen merkittävimpiä raskaan liikenteen kuljetuskäytäviä ja erityisesti maamme alkutuotannon ja ruokakuljetusten ykkösväylä. Entistä tärkeämmäksi ovat tulleet myös huoltovarmuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmat. Kolmostien varren vaikuttajat nostavat esiin erityisesti väylän perusparannustarpeita. Kolmostien vaikuttajat kokoontuivat yhteysväliseminaariin Ikaalisiin.
