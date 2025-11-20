Pirkanmaan liitto

Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa on myös toimintakykyinen ja turvallinen

24.11.2025 13:29:50 EET | Pirkanmaan liitto | Tiedote

Pirkanmaan maakuntastrategia on valmistunut maakunnan toimijoiden yhteistyön tuloksena. Se linjaa yhteistä tahtotilaa Pirkanmaan menestyksen edellytyksistä ja tulevaisuuden suunnasta.

Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto kokouksessaan 24.11. Ylöjärvellä.
Maakuntastrategia määrittelee yhteisiä tavoitteita ja toimintasuuntia. Pirkanmaan eri toimijat voivat toteuttaa sen kärkiä ja kehittämistehtäviä omien voimavarojensa ja valtuuksiensa mukaisesti. EU:sta tulevan kehittämisrahoituksen myöntäminenkin pohjaa maakuntastrategiaan.

Maakuntastrategian visiona on: Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa.

Pirkanmaan maakuntastrategiassa korostuvat turvallisuus, huoltovarmuus ja toimintakyky. Uusi strategia painottaa aiempaa vahvemmin turvallisuuden edistämistä ja poikkeusoloihin varautumista. Tärkeää on myös edistää maakunnallista yhtenäisyyttä ja kehittää maakunnan eri osia kattavasti, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman sanoo.

Maakuntastrategia kokoaa Pirkanmaan yhteiset tavoitteet, kehittämisen kärjet ja toteuttamisvoiman. Maakuntastrategiaa voisikin verrata leirinuotioon, jonka äärelle pirkanmaalaiset kokoontuvat yhteisen tarinan ja yhteisten eväiden äärelle, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen toteaa.

Pirkanmaasta tehdään vuoteen 2030 mennessä:

  • kasvun ja osaamisen kärkiyhteisö
  • kestävän siirtymän edelläkävijä
  • yhteyksien ja yhteistyön suunnannäyttäjä
  • toimintakykyisyyden ja turvallisuuden mallimaakunta

Koska maakunnan toimijat vaikuttavat eri aloilla, maakunnan menestyksen eteen tehtävän toimeenpanon keinotkin ovat moninaisia. Niitä ovat esimerkiksi investoinnit, vaikuttamistyö, hankkeistus, julkinen ohjaus, toimintatapojen kehittäminen, teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, yhteistyö, vuoropuhelu ja työnjako, innovatiiviset hankinnat ja tarvittavien osaajien rekrytointi.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 24.11. Pirkanmaan maakuntastrategian 2026–2029 ja sen ympäristöselostuksen.

