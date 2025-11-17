Osuuskauppa Suur-Savo päivittää ravintolapalveluita Mikkelissä
Osuuskauppa Suur-Savon majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalla on käyty muutosneuvottelut 27.10–17.11.2025. Muutosneuvottelut koskivat Osuuskauppa Suur-Savon Mikkelissä toimivia Mikio Kitchen and Bar, Las Palmas, Babista ja Rosso Pizza -ravintoloita, sekä näissä työskentelevää yhteensä 20 henkilöä.
Neuvotteluiden lopputuloksena Osuuskauppa Suur-Savo on päättänyt sulkea Mikio Kitchen and Bar, Las Palmas ja Babista-ravintolat. Kyseiset ravintolat sulkevat ovensa 14.12.2025.
Rosso Pizza sen sijaan muuttaa kevään 2026 aikana uuteen osoitteeseen Mikkelissä Original Sokos Hotel Vaakunan yhteyteen täydentämään hotellin olemassa olevaa ravintolatarjontaa.
Tehdyillä päätöksillä ei ole vaikutusta henkilöstön määrään tai sopimustunteihin. Muutosneuvottelujen piirissä olevalle henkilöstölle tarjotaan töitä ensisijaisesti muista Osuuskauppa Suur-Savon ravintola- ja ABC-toimipaikoista.
Ravintola-alaa on painanut pitkään kuluttajien ostovoiman heikkeneminen samalla kun raaka-aineiden, energian ja työvoiman kustannukset ovat nousseet. Suljettavien ravintoloiden liiketoiminta on ollut tappiollista, eikä näkymää niiden liiketoiminnan kääntymisestä kannattavaksi ole nähtävillä. Lisäksi Babista-ravintolan lopettamispäätökseen vaikutti myös Babista-konseptin SOK MaRa -ketjuohjatun toimintamallin loppuminen tulevan vuoden vaihteessa.
Nyt tehtävillä toimenpiteillä parannetaan toimialan kannattavuutta, jolla varmistetaan toimialan muiden ravintoloiden tulevaisuuden kehittämistä sekä työpaikkojen säilyminen.
Sami Kovanen, toimialajohtaja, matkailu-, ravitsemis- ja liikennekauppa,
p. 010 764 0005, sami.kovanen@sok.fi
Sami KovanentoimialajohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
matkailu- ja ravitsemiskauppa
liikennekauppa
