Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa

Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12. 19.11.2025 09:46:10 EET | Kutsu

Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.