Vuoden tullikoira on ruokakoira Rico – löytöinä yli 8 600 kg kiellettyjä elintarvikkeita

Rico eli Niinlammen Elmo on koulutettu tunnistamaan eri tavoin pakattuja tuoreita sekä prosessoituja liha- ja maitotuotteita. Näiden tuotteiden maahantuonnin valvonnalla pyritään ehkäisemään eläintautien, esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton leviämistä.

Rico työskentelee ohjaajansa, tullitarkastaja Kimmo Lindénin kanssa matkustajavalvonnassa Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa Ricon tehtävä on etsiä kiellettyjä elintarvikkeita mm. matkalaukkuhihnoille saapuvista matkatavaroista. Rico aloitti työskentelynsä ruokakoirana keväällä 2020 ja on ollut erittäin tehokas: uransa aikana Rico on löytänyt yhteensä yli 8 600 kiloa eläinperäisiä elintarvikkeita.

– Ricon työ on ollut merkittävässä roolissa valvoessamme kiellettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden matkustajatuontia. Valvonnan tavoitteena on pyrkiä estämään eläintautien leviämistä, ja tässä ruokakoirien tarkka työskentely on osoittautunut erittäin toimivaksi, kertoo Tullin valvontajohtaja Kari Marjamäki.

Ruokakoiran työssä törmää myös suomalaisittain harvinaisempiin lihatuotteisiin. Ricon erikoisempiin löytöihin kuuluvat esimerkiksi kamelin, pingviinin, delfiinin ja kamerunilaisen piikkisian liha. Elintarvikelöydösten sivutuotteena on lisäksi paljastunut mm. alkoholia ja lääkerikoksia sekä savukkeita, joiden veroseuraamukset ovat olleet kymmeniä tuhansia euroja.

Rico on tehokas ja rauhallinen työkaveri

6,5-vuotias labradorinnoutaja on Lindénin ensimmäinen tullikoira. Lindénillä itsellään on takanaan pitkä tulliura, jonka aikana kokemusta matkustaja- ja tavaravirtojen valvonnasta on karttunut niin satamasta kuin lentokentältä. Koiratyöpariaan Lindén kuvailee rauhalliseksi.

– Rico työskentelee eleettömästi ja turhia hötkyilemättä. Kun hommat on hoidettu ja saadaan palkkalelu suuhun, sitä esitellään ylpeänä. Se ei jää keneltäkään lentokentällä huomaamatta, Lindén kertoo. Rico on kentällä tunnettu ja pidetty työkaveri.

Ricon perheeseen kuuluu myös tällä hetkellä tullikoiraksi opiskeleva Noogie. Uusi koirakokelas saa harjoitella tulevaa työtään varten todellisen konkarin jalanjäljissä. Noogien on tarkoitus aloittaa ruokakoiran työt vuoden 2026 aikana.

Ruokakoirat tärkeässä roolissa eläintautien torjunnassa

Ruokakoirilla on tärkeä rooli eläintautien, erityisesti afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisessä. Afrikkalainen sikarutto voi levitä maasta toiseen muun muassa matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta aiheuttaa suuren uhan eläinten hyvinvoinnille, Suomen sikataloudelle ja elintarvikeviennille. Siksi Ricon, sen ruokakoirakollegan Ainon ja tulevaisuudessa Noogien työ on erittäin merkityksellistä.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole toistaiseksi tavattu Suomessa, mutta sitä esiintyy monissa maissa myös Suomen lähialueilla, kuten Virossa. Sen lisäksi, että liha- ja maitotuotteiden matkustajatuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty, on useissa EU-maissa rajoitusalueita, joilta sian- ja villisianlihaa sisältäviä tuotteita saa tuoda vain hyvin rajoitetusti.

Eläinperäisten elintarvikkeiden lisäksi Tulli kouluttaa koiria etsimään huumausaineita, savukkeita ja nuuskaa, käteistä rahaa, aseita ja räjähteitä. Tullikoirat ovat osa Tullin suunnitelmallista valvontatyötä yhteiskunnan turvaamiseksi. Niiden työ on tehokasta, ja löydökset johtavat usein rikostutkintoihin ja kielletyn tavaran haltuunottoihin Vuonna 2024 tullikoirat suorittivat noin 30 000 tarkastusta.

Suomen Kennelliitto palkitsee vuoden virkakoirat Koiramessuilla 6.12.2025.

Tiedotteen kuvat (kuvaaja: Jukka Pätynen / Koirakuvat.fi)