Oulun piirin sosialidemokraattien piirikokous: Valinnat ja kannanotto
Oulun piirin sosialidemokraatit kokoontuivat piirikokoukseensa Oulaisiin. Piirin puheenjohtajana kaudella 2026-2027 jatkaa kokouksen yksimielisellä päätöksellä Jari Männikkö Oulaisista. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana seuraavalla kaudella toimii Pirjo Sirviö Oulusta ja toisena varapuheenjohtajana Marjo Kangasharju Kajaanista. Kokouksen kannaotossa esitetään yrittäjille määräaikaista verohyvitystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.
Oulun piirin sosialidemokraatit valitsivat piirihallituksen jäseniksi puheenjohtajiston lisäksi:
Anttila Marko, Raahe
Heiskanen Sonja, Oulu
Hietala Heli, Taivalkoski
Lassila Katja, Ylivieska
Leinonen Eetu, Oulu
Mömmö Kerttu, Kempele
Niskanen Esa, Kempele
Ohtonen Helena, Kajaani
Perkiö Pasi, Muhos
Väätäjä Ulla, Liminka
Kristina Ahl, Oulu (varajäsen)
Haapaniemi Pentti, Raahe (varajäsen)
Seppänen Riikka, Kuhmo (varajäsen)
Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa piti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Sosialidemokraatit jättivät poliittisen keskustelun pohjalta julkilausuman:
vaikeina aikoina päättäjien tärkein tehtävä on vahvistaa uskoa tulevaan
Me Oulun piirin sosialidemokraatit katsomme, että vaikeina aikoina päättäjien tärkein tehtävä on pyrkiä vahvistamaan ihmisten luottamusta parempaan huomiseen. Tässä tehtävässä pääministeri Orpon oikeistohallitus on epäonnistunut merkittävällä tavalla.
Orpon hallituksen hyväosaisia suosiva ja elinkeinoelämän edun yhteisen hyvän edelle asettava politiikka on osoittautunut ihmisten hyvinvoinnin kannalta vahingolliseksi. Leikkaukset hyvinvointivaltion turvaverkkoihin ja palveluihin ovat syösseet monet heikomassa asemassa olevia entistä pahempaan kurjuuteen. Kasvavan työttömyyden ja konkurssien varjossa moni palkansaaja ja yrittäjä ovat menettäneet uskonsa parempaan huomiseen. Tulevaisuus näyttää synkälle varsinkin suoraan koulunpenkiltä työttömäksi valmistuvien nuorten silmissä.
Maamme ei nouse leikkaamalla ja ihmisiä epävarmuuteen syöksemällä. Tarvitsemme taloudellista kasvua, uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Edellytys tälle kaikelle on ihmisten luottamuksen palauttaminen. Tällä hetkellä harva uskaltaa kuluttaa tai hankkia esimerkiksi omaa asuntoa ja perustaa perhettä. Harva yritys uskaltaa investoida tai palkata työvoimaa pahenevan epävarmuuden keskellä. Hallitus on omilla toimillaan heikentänyt uuden kasvun ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Meidän Oulun piirin sosialidemokraattien mielestä nyt on edistettävä työllisyyttä, ei työttömyyttä.
Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen ja politiikkaa, joka valaa luottamusta parempaan huomiseen. Valtiontaloutta tulee tasapainottaa Orpon hallitusta reilummin. Suurin vastuu tästä tulee asettaa niille joilla on leveimmät hartiat, ja veronkevennykset on ohjattava pieni- ja keskituloisille. SDP:n Oulun piiri vastustaa Orpon hallituksen esitystä irtisanomissuojan heikentämiseksi ja esittää sen sijaan yrittäjille määräaikaista verohyvitystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Ihmisten on voitava luottaa yhteiskunnan turvaverkkojen tukeen hädän hetkellä ja pääsy peruspalveluiden piiriin on turvattava.
Erityisesti yhteiskunnan on pyrittävä vahvistamaan nuorten uskoa parempaan huomiseen ja siihen, että heillä on aito mahdollisuus rakentaa omanlaista elämää. Nuorten kiinnittyminen koulutukseen ja työelämään on tässä avainasemassa.
