Kokoomusministerit esittävät sosiaalisen median rajoittamista alle 15-vuotiailta
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja sosiaaliturva- ja tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasonen kertovat kannattavansa sosiaalisen median rajoituksia alle 15-vuotiaille.
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja sosiaaliturva- ja tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasonen kertovat kannattavansa sosiaalisen median rajoituksia alle 15-vuotiaille.
”Tutkimusnäyttö sosiaalisen median haitoista lasten ja nuorten hyvinvoinnille on vahvaa ja kasvaa jatkuvasti. Runsas somen käyttö on yhteydessä mielenterveysongelmiin, liikkumattomuuteen ja heikompaan unen laatuun. Me haluamme taata lapsille turvallisen kasvuympäristön,” Orpo sanoo.
Grahn-Laasonen korostaa, että vapaaehtoiset suositukset eivät enää riitä:
”Suuret somejätit eivät ole kyenneet suojelemaan lapsia. Sosiaalinen media altistaa liialliselle ruutuajalle ja lapsen turvallisen kasvun kannalta vahingolliselle sisällölle, joka voi liittyä esimerkiksi varhaisiin ulkonäköpaineisiin, syömishäiriöihin ja seksuaaliseen häirintään. Suomen tulee muiden Pohjoismaiden tavoin ryhtyä toimiin ja rajoittaa somen käyttöä alle 15-vuotiailta lapsilta. Se auttaa myös perheitä, kun linja on yhteinen.”
Pohjoismaat kulkevat samaan suuntaan
Muissa Pohjoismaissa valmistellaan jo rajoituksia sosiaalisen median käyttöön. Australia on säätänyt ensimmäisenä maana somekiellon lapsille ja nuorille.
”Kännykkäkielto kouluissa oli tärkeä askel oppimisrauhan turvaamiseksi, mutta se ei ratkaise vapaa-ajalla tapahtuvan somen käytön haittoja. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valmistellaan somekieltoa alle 15-vuotiaille. Myös Suomen on toimittava,” Orpo painottaa.
Pääministeri käynnistää selvitystyön sosiaalisen median ikärajan toteuttamisesta, jossa selvitetään valvontaan, määrittelyyn ja mahdollisiin poikkeuksiin liittyviä kysymyksiä.
Nuorten näkökulma on tärkeä
Sosiaalinen media on monille nuorille tärkeä osa arkea. Sosiaalisen median kautta solmitaan ja ylläpidetään ystävyyssuhteita, sekä saadaan tietoa maailmasta.
”Emme tahdo vähätellä somen merkitystä nuorille. Siksi haluamme, että heillä on turvallisia tapoja olla yhteydessä toisiinsa ja saada tietoa. Somen rajoittaminen ei ole rangaistus, vaan suojakeino turvallisemman lapsuuden puolesta”, Grahn-Laasonen painottaa.
Grahn-Laasonen sanoo olevansa huolissaan esimerkiksi tyttöjen todella aikaisin alkavista ulkonäköpaineista ja mielenterveyden haasteista sekä somessa tapahtuvasta kiusaamisesta. Myös seksuaalisen häirinnän torjumiseen on etsittävä ratkaisuja.
Tavoitteena turvallinen lapsuus
Uudenlainen ikäraja tukisi vanhempia ja varmistaisi, että jokaisella lapsella on mahdollisuus turvalliseen, somevapaaseen lapsuuteen taustasta riippumatta.
”Kun kyse on lasten hyvinvoinnista, vastuu on aikuisilla. Lasten pitää saada olla lapsia ja elää hyvinvointia tukevaa arkea. Sääntely ei poista digitaalisen kasvatuksen merkitystä”, Orpo ja Grahn-Laasonen toteavat.
Yhteyshenkilöt
Annu JaakkolaMinisteri Grahn-Laasosen erityisavustajaPuh:0443554618
Veera SvahnPääministeri Orpon erityisavustajaPuh:0400205191
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen puolueorganisaatioon uusia työntekijöitä!10.10.2025 15:40:13 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus on 9.10. pidetyssä kokouksessaan tehnyt uusia nimityksiä puolueorganisaatioon.
Kokoomuksen puoluekokous Jyväskylään kesällä 202622.8.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus on päättänyt järjestää vuoden 2026 puoluekokouksen Jyväskylässä. Aiemmin päätetty Kotkan puoluekokous siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.
Pääministeri Orpo: Puolueiden vastuullisuus punnitaan sitoutumisessa velkajarruun18.8.2025 10:49:39 EEST | Tiedote
Syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen, pääministeri Petteri Orpo sanoo. Orpon mukaan Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki puolueet ovat valmiita uskottavaan sitovaan suunnitelmaan velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.
Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluesihteeriksi Maggie Keskisen9.8.2025 15:10:02 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt Maggie Keskisen uudeksi puoluesihteeriksi. Keskinen aloittaa tehtävässään 1.10.2025.
Raine Tiessalo Toivo-ajatuspajan toiminnanjohtajaksi1.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen viestintä- ja yhteyspäällikkö Raine Tiessalo on nimitetty ajatuspaja Toivon uudeksi toiminnanjohtajaksi. Toivon päätehtävänä on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja herättää ratkaisukeskeistä julkista keskustelua Suomen menestyksen kannalta tärkeistä teemoista. “Ajatuspajan tulee olla päivänpolitiikkaa edellä ja tuoda tutkitut faktat ja kriittisetkin näkökulmat mielipiteenmuodostuksen tueksi. Näin vahvistamme myös kokoomuksen tulevaisuuden ohjelmatyötä”, Toivoa hallinnoivan Kansallisen kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä sanoo. “Tiessalon monipuolinen kokemus journalismista, viestinnästä ja vaikuttamisesta ovat juuri sitä, mitä tarvitsemme.” Toimittajana Tiessalo on toiminut muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana Pariisissa, kansainvälisten uutistoimistojen Bloomberg Newsin ja AFP:n kirjeenvaihtajana Helsingissä ja mediayrittäjänä MustReadissa. Tiessalo on kirjoittanut taloutta ja yhteiskuntaa käsittelevi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme