Korpeinen jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana

Puukauppa hiljeni, hinnat edelleen korkealla 6.10.2025 14:55:55 EEST | Tiedote

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat heinä-syyskuussa puuta yksityismetsistä 4,8 miljoonaa kuutiota. Määrä on 42 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on kolmanneksen pienempi. Kolmannella vuosineljänneksellä kuitupuun ostomäärä oli 2,3 miljoonaa kuutiota ja tukkien ostomäärä 2,0 miljoonaa kuutiota. Viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostomäärä oli hieman yli kolmanneksen ja tukkien ostomäärä lähes 40 prosenttia pienempi. ‍Raakapuukustannukset edelleen korkeat Kantohinnat kääntyivät laskuun edellisen kvartaalin ennätyslukemista: havutukkien kantohinnat laskivat neljä prosenttia ja koivutukin viisi prosenttia. Kuitupuun kantohinta laski puolestaan viisi prosenttia edellisestä neljänneksestä. Hienoisesta laskusta huolimatta kantohinnat ovat edelleen korkealla tasolla. Havutukin kantohinnat ovat 20 ja 14 prosenttia vuoden 2022 keskihintoja korkeammat. Koivutukin