Korpeinen jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana

Metsäteollisuus ry:n syyskokous valitsi UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy liiketoiminta-alueen johtaja Tapio Korpeisen jatkamaan edelleen yhdistyksen puheenjohtajana. Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen ja Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajiksi.
Metsäteollisuus ry valitsi syyskokouksessaan 24.11. Tapio Korpeisen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Korpeinen on UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja UPM Energy liiketoiminta-alueen johtaja.
Puheessaan kokoukselle ja kokouksen puhujavieraalle puolustusministeri Antti Häkkäselle, Korpeinen korosti, että aiempaa arvaamattomammassa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä maanpuolustus, kansallinen huoltovarmuus ja omavaraisuus ovat nousseet jopa entistä suurempaan arvoon. Metsäteollisuudella on näissä kaikissa keskeinen rooli – se pitää huolta kriittisistä toimitusketjuista, varmistaa kotimaisen tuotannon jatkuvuuden ja tukee koko yhteiskunnan toimintakykyä poikkeusoloissakin.
- Juuri metsäteollisuus tarjoaa hyvinvoinnin perusteita kaikkialla Suomessa ja pitää koko maata asuttuna ja elinvoimaisena, Korpeinen muistutti.
Metsäteollisuus ry:n uuteen hallitukseen 21 jäsentä
Yhdistyksen syyskokous päätti, että vuonna 2026 Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 21 jäsentä. Vuonna 2025 jäseniä oli 23.
Puheenjohtajiston vuonna 2026 muodostavat puheenjohtaja Tapio Korpeinen sekä varapuheenjohtajat pääjohtaja Jussi Vanhanen, Metsä Group ja toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso Oyj.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2026:
- Toimitusjohtaja Christopher Diesen, Tervakoski Oy
- EVP, Forest Division, Tuomas Hallenberg, Stora Enso Oyj
- Toimitusjohtaja Juha Halminen, Corex Finland Oy
- Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Tissue Oyj
- Mill Director Juha-Pekka Kaivola, Jujo Thermal Oy
- Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy
- Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy liiketoiminta-alueen johtaja Tapio Korpeinen UPM-Kymmene Oyj
- Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy
- Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj
- Toimitusjohtaja Marko Pekkola, MM Kotkamills Oy
- Toimitusjohtaja Pasi Piiparinen, Pankaboard Oyj
- Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy
- Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy
- Toimitusjohtaja Marjo Santanen, Billerud Finland Oy
- Director Kirkniemi Mill Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy
- Toimitusjohtaja Vesa Simola, Mondi Powerflute Oy
- Toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso Oyj
- Liiketoimintajohtaja Aki Temmes, UPM, Fibres
- Pääjohtaja Jussi Vanhanen, Metsä Group
- Toimitusjohtaja Ari Viinikkala, DS Smith, Packaging Division, Finland
- Toimitusjohtaja Antti Vuonokari, Puusepänteollisuus ry
Yhteyshenkilöt
Paula LehtomäkiToimitusjohtajaMetsäteollisuus ryPuh:09 132 6600paula.lehtomaki@forestindustries.fi
