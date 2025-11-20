MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan lifestyle-pressiin kuulemaan kevään ihanista uutuuskirjoista 26.11.
Otavan kustantamoperheen kevään lifestyle-pressi kokoaa yhteen hyvinvoinnin ja hyvänmielen kaunokirjojen ajankohtaisimmat tekijät. Tule kuulemaan kirjailijoiden esittelyt kevään kiinnostavimmista uutuuksista! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Aika: keskiviikkona 26.11. klo 13–14.30
Paikka: Etäpressi. Osallistuminen omalta koneelta tai puhelimelta.
Ilmoittautuminen: Rekisteröidy mukaan tästä linkistä Webinar Registration - Zoom >>
Etäpressissä kuullaan seuraavat esittelyt:
Laura Strömberg – Joko saa suorittaa?
Laura Strömberg on sarjayrittäjä, kauppatieteiden tohtori, työelämäprofessori ja joogaopettaja. Kun hän johti perustamaansa yritystä ideasta exitiin, kova paine pakotti hänet kohtaamaan ihmisen työroolinsa alla. Syntyi sisäisen viisauden malli, joka muutti hänen tapansa johtaa itseään ja yrityksiä.
Janna Meunier – Odotusten voima
Psykologin käytännönläheinen teos tutkii, miten odotukset ohjaavat elämäämme, ja auttaa hyödyntämään niitä positiivisella tavalla.
Merja Niemi-Pynttäri ja Laura Niemi-Pynttäri – Pieni stressinpurkukirja
Lempeän opaskirjan tehokkaat harjoitukset tyynnyttävät mieltä ja laskevat kierroksia.
Heli Suutari – Terveisin rakkaus
Lempeä kirja auttaa puhumaan itselle rakkauden äänellä ja inspiroi kirjoittamaan itselleen myötätuntoisia kirjeitä.
Ani Kellomäki ja Tiia Koivusalo – V*tun vaihdevuodet
Tämä kirja on kuin pari viinilasia hörpännyt paras kaveri, joka uskaltaa sanoa miltä vaihdevuodet oikeasti tuntuvat kehossa, mielessä, töissä, ihmissuhteissa, makuuhuoneessa ja yhteiskunnassa.
Patrik Borg ja Milla Rosengård-Bärlund – Laihdu uusin keinoin
Kirjoittajat ovat suomalaisia huippuosaajia, jotka ovat hoitaneet ja tutkineet lihavuutta koko työuransa. Ravitsemusasiantuntija, yrittäjä ja somevaikuttaja Borg on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja. Erikoislääkäri Milla Rosengård-Bärlund on tehnyt pitkän uran HUS:n lihavuuden hoidon yksikössä.
Milja Markkanen – Urheilijan ja kuntoilijan hengitysopas
Hengittäminen vaikuttaa suoritukseen myös urheilukentillä. Hengittämällä oikein voi virittyä sopivasti ja vähentää jännitystä. Käytännönläheinen kirja sopii kaikille lukijoille.
Joonas Tolvanen – Todellinen elinvoimasi
Shaoliniin nuorena hurahtanut yleislääkäri Joonas Tolvanen listaa uutuuskirjassaan 100 asiaa, jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä.
Mikko R. Ijäs – Zen ja muumit
Sensei Mikko R. Ijäs on helsinkiläinen zen-pappi ja –opettaja, jonka viisas kirja virittää yhteyden itämaisen henkisyyden ja Muumilaakson asukkaiden välille.
Sofia Kuujoki – Manifestointikirja
Tämä kirja kokoaa yhteen toimivimmat, selkeimmät ja parhaiksi havaitut manifestointitekniikat. Kuujoki on kokenut manifestoinnin ihmeellisen voiman useita kertoja elämässään ja jakaa sivuilla myös oman tarinansa.
Kirsti Runavik – Pohjoiset riimut
Todellinen riimujen käsikirja sopii sekä riimuperinteestä kiinnostuneelle historiaharrastajalle että self helpin ystävälle, joka haluaa soveltaa riimuviisautta omassa elämässään.
Marika Laijärvi – Tähtioppaasi
Positiivinen astrologiaopas auttaa ymmärtämään itseä ja muita. Teos esittelee tähtimerkkien vahvuuksien lisäksi merkin hallitsijaplaneetan ja sitä ohjaavan enkelin sekä 12 ihanaa meditaatiota.
Satu Tolvanen – Vaeltajan neuleet
Satu Tolvanen on monen käsityötekniikan taitaja, joka on harrastanut retkeilyä ja vaeltamista 15-vuotiaasta. Vuosituhansien ajan käytetty villa sopii materiaalina täydellisesti luonnossa liikkumiseen. Kirjassa on vaellusretkille sopivia kauniita ja käytännöllisiä neuleita.
Soili Pohjalainen – Tukka hyvin
Humoristinen romaani kiltistä kampaajasta, jota vanha suola janottaa ja jonka omat hiukset jäävät hoitamatta.
Kaisa Viitala – Klaanin tulevaisuus
Rakkautta ja salaisuuksia 1700-luvun Skotlannissa! Nummien kutsu -sarjan päähenkilön Agnesin taustalla ovat Viitalan omat kokemukset elämästä synnynnäisen tuki- ja liikuntaelinsairauden kanssa.
Aika: keskiviikkona 26.11. klo 13–14.30
Ilmoittautuminen: Rekisteröidy mukaan tästä linkistä Webinar Registration - Zoom
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Viihde, harrasteet, tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Otava tukee ekaluokkalaisten lukemisen iloa ja oppimista lahjoittamalla kattavan lukupaketin kaikille Tähtietsivät-aapisen käyttöönsä ottaville luokille20.11.2025 12:40:05 EET | Tiedote
Otava lahjoittaa keväällä 2026 runsaan ja monipuolisen lukupaketin kaikille ensimmäisille luokille, jotka ottavat käyttöönsä uuden Tähtietsivät-aapisen. Lahjoituksen tavoitteena on edistää lasten lukemaan oppimista ja innostaa heitä kirjojen pariin.
Tervetuloa Otavan lifestyle-pressiin kuulemaan kevään ihanista uutuuskirjoista17.11.2025 09:48:58 EET | Tiedote
Otavan kustantamoperheen kevään lifestyle-pressi kokoaa yhteen hyvinvoinnin ja hyvänmielen kaunokirjojen ajankohtaisimmat tekijät. Tule kuulemaan kirjailijoiden esittelyt kevään kiinnostavimmista uutuuksista! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Otava ja huippusuosittu Fanni Emotions yhteistyöhön: Luvassa kaksi uutta lasten tunnetaitosarjaa13.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Miu- ja Fanni-sarjoistaan tunnetut Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat tehneet Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa sopimuksen uusista lastenkirjasarjoista, joista toinen alkaa ensi vuonna ja toinen vuonna 2027. Luvassa on lempeää luettavaa tunnetaidoista niin päiväkoti- kuin alakouluikäisille.
Kaisu Tuokon uusi jännitysromaani Pimeän hetket on Eevi Manner -sarjan itsenäinen esiosa ja vie vuoteen 200112.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kaisu Tuokon neljäs romaani Pimeän hetket sijoittuu aikaan ennen Kosto-, Yksin- ja Valhe-romaaneja ja kertoo, mistä kaikki alkoi. Itsenäinen esiosa avaa Eevi Mannerin nuoruusvuosia ja vie lukijan tummasävyiseen mutta valon läpäisemään maailmaan.
Tervetuloa Otavan lifestyle-pressiin kuulemaan kevään ihanista uutuuskirjoista7.11.2025 10:22:07 EET | Tiedote
Otavan kustantamoperheen kevään lifestyle-pressi kokoaa yhteen hyvinvoinnin ja hyvänmielen kaunokirjojen ajankohtaisimmat tekijät. Tule kuulemaan kirjailijoiden esittelyt kevään kiinnostavimmista uutuuksista! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme