MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan lifestyle-pressiin kuulemaan kevään ihanista uutuuskirjoista 26.11.

Aika: keskiviikkona 26.11. klo 13–14.30

Paikka: Etäpressi. Osallistuminen omalta koneelta tai puhelimelta.

Ilmoittautuminen: Rekisteröidy mukaan tästä linkistä Webinar Registration - Zoom >>

Etäpressissä kuullaan seuraavat esittelyt:

Laura Strömberg – Joko saa suorittaa?

Laura Strömberg on sarjayrittäjä, kauppatieteiden tohtori, työelämäprofessori ja joogaopettaja. Kun hän johti perustamaansa yritystä ideasta exitiin, kova paine pakotti hänet kohtaamaan ihmisen työroolinsa alla. Syntyi sisäisen viisauden malli, joka muutti hänen tapansa johtaa itseään ja yrityksiä.

Janna Meunier – Odotusten voima

Psykologin käytännönläheinen teos tutkii, miten odotukset ohjaavat elämäämme, ja auttaa hyödyntämään niitä positiivisella tavalla.

Merja Niemi-Pynttäri ja Laura Niemi-Pynttäri – Pieni stressinpurkukirja

Lempeän opaskirjan tehokkaat harjoitukset tyynnyttävät mieltä ja laskevat kierroksia.

Heli Suutari – Terveisin rakkaus

Lempeä kirja auttaa puhumaan itselle rakkauden äänellä ja inspiroi kirjoittamaan itselleen myötätuntoisia kirjeitä.

Ani Kellomäki ja Tiia Koivusalo – V*tun vaihdevuodet

Tämä kirja on kuin pari viinilasia hörpännyt paras kaveri, joka uskaltaa sanoa miltä vaihdevuodet oikeasti tuntuvat kehossa, mielessä, töissä, ihmissuhteissa, makuuhuoneessa ja yhteiskunnassa.

Patrik Borg ja Milla Rosengård-Bärlund – Laihdu uusin keinoin

Kirjoittajat ovat suomalaisia huippuosaajia, jotka ovat hoitaneet ja tutkineet lihavuutta koko työuransa. Ravitsemusasiantuntija, yrittäjä ja somevaikuttaja Borg on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja. Erikoislääkäri Milla Rosengård-Bärlund on tehnyt pitkän uran HUS:n lihavuuden hoidon yksikössä.

Milja Markkanen – Urheilijan ja kuntoilijan hengitysopas

Hengittäminen vaikuttaa suoritukseen myös urheilukentillä. Hengittämällä oikein voi virittyä sopivasti ja vähentää jännitystä. Käytännönläheinen kirja sopii kaikille lukijoille.

Joonas Tolvanen – Todellinen elinvoimasi

Shaoliniin nuorena hurahtanut yleislääkäri Joonas Tolvanen listaa uutuuskirjassaan 100 asiaa, jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä.

Mikko R. Ijäs – Zen ja muumit

Sensei Mikko R. Ijäs on helsinkiläinen zen-pappi ja –opettaja, jonka viisas kirja virittää yhteyden itämaisen henkisyyden ja Muumilaakson asukkaiden välille.

Sofia Kuujoki – Manifestointikirja

Tämä kirja kokoaa yhteen toimivimmat, selkeimmät ja parhaiksi havaitut manifestointitekniikat. Kuujoki on kokenut manifestoinnin ihmeellisen voiman useita kertoja elämässään ja jakaa sivuilla myös oman tarinansa.

Kirsti Runavik – Pohjoiset riimut

Todellinen riimujen käsikirja sopii sekä riimuperinteestä kiinnostuneelle historiaharrastajalle että self helpin ystävälle, joka haluaa soveltaa riimuviisautta omassa elämässään.

Marika Laijärvi – Tähtioppaasi

Positiivinen astrologiaopas auttaa ymmärtämään itseä ja muita. Teos esittelee tähtimerkkien vahvuuksien lisäksi merkin hallitsijaplaneetan ja sitä ohjaavan enkelin sekä 12 ihanaa meditaatiota.

Satu Tolvanen – Vaeltajan neuleet

Satu Tolvanen on monen käsityötekniikan taitaja, joka on harrastanut retkeilyä ja vaeltamista 15-vuotiaasta. Vuosituhansien ajan käytetty villa sopii materiaalina täydellisesti luonnossa liikkumiseen. Kirjassa on vaellusretkille sopivia kauniita ja käytännöllisiä neuleita.

Soili Pohjalainen – Tukka hyvin

Humoristinen romaani kiltistä kampaajasta, jota vanha suola janottaa ja jonka omat hiukset jäävät hoitamatta.



Kaisa Viitala – Klaanin tulevaisuus

Rakkautta ja salaisuuksia 1700-luvun Skotlannissa! Nummien kutsu -sarjan päähenkilön Agnesin taustalla ovat Viitalan omat kokemukset elämästä synnynnäisen tuki- ja liikuntaelinsairauden kanssa.





Lämpimästi tervetuloa!