Muutos käytäntöön vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden sopimuskauden vaihtuessa
Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat vuonna 2026, ja uusien sopimusten mukaiset terapiat alkavat 1.1.2027. Vaikka asiakkaan kuntoutuspäätöksessä nimetty palveluntuottaja ei saisi sopimusta uudelle sopimuskaudelle, voi palveluntuottaja halutessaan jatkaa asiakkaan terapiaa asiakkaan kuntoutuspäätöksen loppuun asti.
Kela kilpailuttaa kaikki vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat vuonna 2026. Kilpailutettavia terapiamuotoja ovat fysio-, allas-, ratsastus-, toiminta-, puhe-, musiikki-, perhe-, psyko- ja kuvataidepsykoterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus. Uusien sopimusten mukaiset terapiat alkavat 1.1.2027.
Aiemmin asiakkaan oli vaihdettava palveluntuottajaa uuden sopimuskauden alkaessa, jos asiakkaan kuntoutuspäätöksessä nimetyllä palveluntuottajalla ei ollut sopimusta Kelan kanssa uudelle sopimuskaudelle. Tämä menettely muuttuu.
Jos nykyinen palveluntuottaja ei saa sopimusta uudelle sopimuskaudelle, se voi silti halutessaan jatkaa asiakkaan terapiaa asiakkaan kuntoutuspäätöksen loppuun saakka. Tämä on mahdollista, jos palveluntuottaja on nimetty asiakkaan kuntoutuspäätöksessä palveluntuottajaksi koko kuntoutuspäätöksen ajalle. Lisäksi edellytyksenä on, että palveluntuottaja toteuttaa loppuun kaikkien niiden asiakkaiden terapiat, joiden kuntoutuspäätöksessä palveluntuottaja on nimetty ja joiden päätös jatkuu vuoden 2027 puolelle. Terapia toteutuu näissä tilanteissa aiemman sopimuksen perusteella.
Jos palveluntuottaja ei jatka palvelun tuottamista, asiakas valitsee uuden palveluntuottajan niiden palveluntuottajien joukosta, joilla on sopimus uudelle sopimuskaudelle.
Kela ottaa vuoden 2026 lopulla yhteyttä niihin palveluntuottajiin, joita muutos koskee.
Muutoksen taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen 5.7.2024 antama ratkaisu, jonka mukaan sopimuskauden vaihtuminen ei ole peruste asiakkaan kuntoutuspäätöksen tarkistamiseen palveluntuottajan osalta ilman asiakkaan suostumusta.
Kela tiedottaa vuoden 2026 tarjouskilpailuista hankintailmoitukset.fi-sivustolla sekä Kelan verkkosivuilla. Kela ei vastaa erikseen kilpailutusta koskeviin kysymyksiin.
