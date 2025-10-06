Sodan ja rauhan keskus Muisti vahvistaa ammattikoululaisten osallisuutta ja demokratiataitoja
Etelä-Savon ammattiopisto Esedun ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat päässeet tänä syksynä tutustumaan Sodan ja rauhan keskus Muistiin Mikkelissä. Vierailut ovat osa Esedun ja Muistin uutta yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja tuoda esiin ammatillisen osaamisen merkitystä yhteiskunnassa. Yhteistyö ammattiopistojen kanssa on tuore avaus tiedekeskuskentällä.
Syksyn aikana Muistissa järjestettyihin vierailuihin osallistui yhteensä noin 460 ensimmäisen vuoden opiskelijaa eri koulutusaloilta. “Halusimme tarjota opiskelijoille yhteistä tekemistä ja samalla korostaa, kuinka tärkeä rooli ammattiosaajilla on ollut ja on edelleen. Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja -ylpeyttä”, kertoo Esedun opinto-ohjaaja Tiia Neuvonen. Neuvosen mukaan tavoitteena on tehdä vierailuista pysyvä osa opiskelijoiden opintojen alkuvaihetta.
Sodan ja rauhan keskus Muistin pedagogi Mikko Siitonen korostaa vierailujen laajempaa merkitystä. “Haluamme näyttää opiskelijoille, että kaikkien alojen osaamista tarvitaan niin normaalioloissa kuin kriisitilanteissa. Lisäksi vierailut tukevat nuorten osallisuus- ja demokratiakasvatusta. Toivottavasti nämä vierailut myös kasvattavat nuorista uusia museokävijöitä”, sanoo Siitonen.
Opiskelijaryhmien vierailut Muistissa sisältävät toiminnallisen työpajan, jossa opiskelijat tarkastelevat sota-ajan valokuvia ja pohtivat eri ammattien merkitystä yhteiskunnan toiminnassa. Tämän jälkeen ryhmät pääsevät tutustumaan Muistin näyttelyihin.
”Muistin Poikkeustila 2.0 -näyttely kertoo siitä, miten sota vaikutti suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Näyttelyn yhteydessä olevien tehtävärastien kautta opiskelijat pääsevät pohtimaan yhteiskunnallista päätöksentekoa, omia vaikutusmahdollisuuksiaan ja yhteiskunnan rakentamista yhdessä. Vaikka aiheita tarkastellaan historian kautta, olemme pyrkineet rakentamaan tehtävät siten, että opiskelijat hoksaisivat linkkejä omaan elämäänsä ja tulevaisuuteenkin”, avaa pedagogi Siitonen.
Muistissa yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on ollut toistaiseksi vähäistä. ”Tämän syksyn esedulaisten vierailut tässä mittakaavassa ovat täysin uusi ja valtavan tärkeä pelinavaus meille ja luulenpa, että olemme ihan valtakunnallisestikin tekemässä merkittävää juttua”, kertoo Siitonen.
Tiedekeskuksen ja ammattioppilaitoksen tiiviistä yhteistyöstä on kiinnostuttu myös tutkimustasolla. Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen vanhempi yliopistonlehtori Matti Rautiainen on käynyt seuraamassa työpajoja ja on kirjoittamassa aiheesta. Rautiainen ja Siitonen esittelevät kokemuksiaan yhteistyöstä Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran 15-vuotisjuhlasymposiumissa Helsingissä 13.2.2026.
Mikko Siitonen, pedagogi, Sodan ja rauhan keskus Muisti
