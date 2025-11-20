Aluehallitus keskusteli talousarviosta ja jätti asiakasmaksut pöydälle
Aluehallitus käsitteli maanantaina esitystään talousarvioksi ja asiakasmaksuiksi aluevaltuustolle. Talousarvioesityksestä päätetään vasta, kun kesken olevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Asiakasmaksut jätettiin pöydälle. Hallitus teki myös esityksen palkkiosäännön muutoksesta ja päätti palkkaharmonisaation aikataulusta.
Aluehallituksen tavoitteena on päättää lopullisesta talousarvioesityksestään aluevaltuustolle 3. joulukuuta pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Hallituksen esitys edellyttää, että hyvinvointialueella käydään loppuun meneillään olevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen alijäämä tulee katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.
Muutokset asiakasmaksuihin aluehallitus jätti yksimielisesti pöydälle päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.
Aluehallitus teki maanantaina esityksensä palkkiosäännön muutoksesta aluevaltuustolle. Aluehallitus päätti äänin 8-5 esittää aluevaltuustolle mukautettua palkkiomallia (B), jonka mukaan aluehallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4000 euroa kuukaudessa ja aluevaltuuston puheenjohtajalle 2000 euroa kuukaudessa sekä vastataan näihin liittyvistä työnantajakustannuksista. Palkkiomalli ei muuta olennaisesti demokraattiseen päätöksentekoon käytettäviä kokonaiskustannuksia, jos talousarvioesitykseen sisältyvä esitys aluevaltuuston ryhmärahan koosta hyväksytään.
Aluevaltuustolle esitetään myös muutoksia hallintosääntöön. Muutokset koskevat omavalvonnan kokonaisuutta, hyvinvointialuejohtajan järjestämistehtävää, liikkeen luovutuksien päätösvaltaa sekä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä ja neuvottelutuloksen hyväksymistä alle 50 henkilön kokonaisuudessa. Yli 50 henkilöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käsiteltäisiin jatkossakin aluehallituksessa.
Palkkaharmonisointi loppuun vasta palkkausjärjestelmän uudistuttua
Maanantaina aluehallitus päivitti myös työntekijöiden palkkojen harmonisointiaikataulun. Harmonisoinnin loppuunsaattaminen edellyttää yhteneväisiä palkkausjärjestelmiä, jotka saadaan käyttöön kaikissa hyvinvointialueen työehtosopimuksissa aikaisintaan vuoden 2026 lopulla. Harmonisoinnin kustannusarvio pystytään arvioimaan vasta näiden valmistuttua. Harmonisointiin käytettävissä oleva summa arvioidaan vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä. Siihen voidaan kohdentaa lisärahoitusta, mutta palkkaharmonisoinnin vuoksi ei sopeuteta toimintaa vähentämällä henkilöstömenoja tai asukkaiden palveluja.
Aluehallitus päätti käynnistää hyvinvointialueen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n välisen liikkeenluovutuksen valmistelun. Se koskee aiemmin hyvinvointialueelle Medividalta siirtyneen Vuohenojan asumisyksikön ruokahuoltoa. Asumisyksikössä työskentelee tällä hetkellä kaksi vakituista ja yksi määräaikainen tukipalvelutyöntekijä. Ruokahuollon on tarkoitus siirtyä Pirkanmaan Voimia Oy:n tuottamaksi palveluksi viimeistään 2.2.2026.
Muut asiat hyväksyttiin aluehallituksessa esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
