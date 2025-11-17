10,000 lasta vaarassa jäädä ilman joululahjaa – poikkeusjärjestely pelasti Joulupuu -keräyksen
Joulupuu Helsinki kerää vuosittain joululahjoja Helsingin sosiaalitoimen asiakkaina oleville eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille, jotka ilman keräystoimintaa olisivat uhan alla jäädä kokonaan ilman joululahjaa. Joulupuu Helsinki -keräys on järjestetty vuodesta 2003 alkaen ja viimeiset pari vuotta sen on järjestänyt Nuorten turvatalo Helsinki. Keräys kerää vuosittain lahjan jopa n. 10 000 helsinkiläiselle lapselle ja nuorelle. Tänä vuonna Helsingin Joulupuu-keräys toteutetaan poikkeuksellisella tavalla. Aiemmin Helsingin kaupungin sotepe-toimiala kartoitti lahjansaajat ja jakoi kerätyt lahjat heille. Tänä vuonna Helsingin kaupungilla ei kuitenkaan ole resursseja järjestää lahjojen jakoa virkatyön ohella, joten keräys oli vaarassa kokonaan peruuntua.
Joulupuu ja Suomen suurin auttamisen sovellus Commu aloittavat yhteistyön tilanteessa, jossa avun tarve on suurempi kuin koskaan. Ilman laajaa yhteisön panosta monen jouluaatto on vaarassa jäädä tyhjäksi.
Tapahtuneet muutokset olivat liian suuria Nuorten turvatalo Helsingin vapaaehtoisvoimin hoidettaviksi, joten kattojärjestö Joulupuu ry otti ensimmäistä kertaa vastuulleen osan Helsingin Joulupuu-lahjakeräyksen järjestelyistä – yrityskeräysten lahjojen vastaanoton ja kaikkien lahjojen jakelun. Poikkeusjärjestelyn tavoitteena on, että yksikään haavoittuvassa asemassa oleva lapsi tai nuori ei jäisi ilman joululahjaa.
Joulupuu ry ei tavallisesti järjestä lahjakeräyksiä, vaan toimii koordinoivana organisaationa ja tukena sadoille paikallisille Joulupuu-keräyksille ympäri Suomen. Paikalliset lahjakeräykset ovat normaalisti paikallisten vapaaehtoistoimijoiden järjestämiä. Nyt tehty ratkaisu on välttämätön, sillä Helsingin keräys on maan suurin: se tuo noin viidenneksen koko Suomen Joulupuun lahjapotista.
“Joulupuu ry pitää Helsingin keräystä keskeisen tärkeänä, sillä sen avulla tavoitetaan jopa 10 000 lahjansaajaa. Helsinki on luonnollisesti Suomen pääkaupunkina myös väestökeskittymä, jolloin eriarvoisessa asemassa olevia lapsia ja nuoriakin on suuri määrä. Haluamme omalla panoksellamme tuoda viestiä välittämisestä ja siitä, että ketään ei jätetä vaikeassa tilanteessa yksin, ei myöskään meidän vapaaehtoisia keräysjärjestäjiä”, Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa linjaa.
Commu mukana tukemassa Joulupuun poikkeusvuotta
Tänä vuonna Joulupuu ry saa tuekseen myös suomalaisen Commu-palvelun, joka auttaa yhdistämään avun tarvitsijat ja auttajat matalalla kynnyksellä. Commu on ollut mukana edistämässä avun saavutettavuutta ja yhteisöllistä auttamista jo vuosien ajan, ja yhteistyö Joulupuun kanssa vahvistaa mahdollisuutta tavoittaa lahjoittajat sekä yritykset entistä tehokkaammin.
“Jouluapua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Haluamme osaltamme varmistaa, että tieto keräyksestä ja tuen tarpeesta saavuttaa mahdollisimman monet – sekä yritykset että yksityiset lahjoittajat”, kertoo Commu-sovelluksen perustaja. “Yhteistyö Joulupuun kanssa on meille sydämen asia: kun tuomme auttamisen lähemmäs arkea ja helpotamme lahjoittamisen tapoja, voimme konkreettisesti lisätä jouluiloa perheisiin, joissa sitä kipeimmin tarvitaan.”
Commu tarjoaa keräyksen aikana kanavan, jonka kautta yritykset ja yksityiset voivat löytää tietoa keräyksen tarpeista sekä tavoista auttaa – ja näin täydentää Joulupuun vapaaehtoisten valtavaa ponnistusta.
Uusi toimintatapa: Lahjat haetaan lahjatorilta
Tänä vuonna Helsingissä otetaan käyttöön uusi toimintamalli: Joulupuu ry yhdessä vapaaehtoisten kanssa järjestää lahjatorin, josta keräyksissä saatuja lahjoja jaetaan noin 10 000 eriarvoisessa asemassa olevalle lapselle ja nuorelle. Tällainen lahjatori on täysin uusi järjestely Helsingissä.
Joulupuu ry haluaa varmistaa, että joulun ilo säilyy myös muuttuneissa olosuhteissa.
“Tämä on valtava urakka, mutta teemme sen, sillä jokainen lapsi ansaitsee jouluilon. Toivomme, että tulevaisuudessa voisimme palata entiseen järjestelmään, jossa lahjojen jakaminen on kaupungin ammattilaisten käsissä,” Tuohimaa jatkaa.
Nuorten turvatalo Helsinki vastaa ja toteuttaa tänäkin vuonna yleisölle suunnatun Joulupuu-keräyksen Forumin kauppakeskuksessa, aivan kuten aiempina vuosina.
Helsingin Joulupuu-keräyksen tulevaisuus vaakalaudalla
Ilman tätä poikkeusjärjestelyä Helsinki olisi vaarassa jäädä tänä vuonna kokonaan ilman Joulupuu-keräystä. Joulupuu ry ymmärtää tiukentuneiden resurssien tuomat haasteet, mutta yhteistyö ja yhteinen tahto kaupungin kanssa eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi jatkuu vahvana.
"Olemme sydämestämme surullisia tilanteesta. Tämä ei ole se suunta, johon toivoimme menevämme, mutta emme voineet katsoa sivusta, kun tuhansien haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten joulu olisi jäänyt ilman iloa. Teemme kaikkemme, että Helsingin keräys onnistuu – vapaaehtoisvoimin ja suurella sydämellä," kertoo Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa.
Poikkeusjärjestely mahdollistaa keräyksen jatkon katkeamatta vuonna 2025, mutta Joulupuu ry ei pysty toimimaan keräysjärjestäjänä vuodesta toiseen. Toiveena on paluu vanhaan toimintatapaan tai muussa tapauksessa tarvitaan uusi yhteistyökumppani toteuttamaan keräystä yhteistyössä Nuorten turvatalo Helsingin kanssa vuodesta 2026 alkaen.
Joulupuu ry kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja lahjoittajia, jotka tekevät mahdolliseksi tämän valtavan yhteisen ponnistuksen. Yhdessä varmistamme, ettei jouluilo sammu Helsingissä tänäkään vuonna.
Vuonna 2024 Joulupuu-keräyksissä ympäri Suomen:
-
Saatiin yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta yhteensä 52 504 joululahjaa
-
eJoulupuu-lahjoituksena 690 489,62 €, mm. lasten ja nuorten lahjojen hankintaan
-
1047 vapaaehtoista ympäri Suomen teki yhteensä yli 10 857 tuntia vapaaehtoistyötä
-
Joulupuu-keräys järjestettiin 136 eri paikkakunnalla
Joulupuu Helsinki -keräykseen voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi Commussa tai osoitteessa https://helsinki.joulupuu.org. Muillakin paikkakunnilla voi olla tarvetta vapaaehtoisille, eri paikkakuntien tiimit tavoitat katsomalla yhteystiedot paikkakuntien omilta Joulupuu-nettisivuilta. Listan mukana olevista paikkakunnista löydät sivulta https://joulupuu.org/paikkakunnat. Sieltä löytyvät myös paikkakuntakohtaiset lahjoitusohjeet.
Doris TuohimaaToiminnanjohtaja
Joulupuu ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka tuo jouluiloa eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille Suomessa. Yhdistys koordinoi vuosittain satoja Joulupuu-keräyksiä eri puolilla maata ja tukee paikallisia järjestäjiä, vapaaehtoisia ja muita yhteistyötahoja. Joulupuu ry haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua lapsiperheköyhyydestä sekä nuorten haasteista itsenäistymisvaiheessa.
Tee yksi hyvä teko ennen joulua - lataa Commu!
Commu on kotimainen, hyviin tekoihin perustuva sovellus. Autamme kaupunkeja parantamaan yhteisöllisyyttä naapuriavun ja osallisuuden avulla ja yrityksiä yritysvapaaehtoistyön avulla. Commussa voit pyytää apua ja tarjota apua naapureillesi helposti ja turvallisesti.
Vuonna 2025 Commu voitti Best Solution for Sustainable Cities (Nordic Proptech Awards) -palkinnon, Best Urban Tech Solution 2025 (TechBBQ) -palkinnon, Mimmit Koodaa -palkinnon ja Imagine the Citiverse innovaatiokilpailun sekä European Young Innovators 2025 -palkinnon ainoana Pohjoismaista.
