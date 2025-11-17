10,000 lasta vaarassa jäädä ilman joululahjaa – poikkeusjärjestely pelasti Joulupuu -keräyksen

Tapahtuneet muutokset olivat liian suuria Nuorten turvatalo Helsingin vapaaehtoisvoimin hoidettaviksi, joten kattojärjestö Joulupuu ry otti ensimmäistä kertaa vastuulleen osan Helsingin Joulupuu-lahjakeräyksen järjestelyistä – yrityskeräysten lahjojen vastaanoton ja kaikkien lahjojen jakelun. Poikkeusjärjestelyn tavoitteena on, että yksikään haavoittuvassa asemassa oleva lapsi tai nuori ei jäisi ilman joululahjaa.

Joulupuu ry ei tavallisesti järjestä lahjakeräyksiä, vaan toimii koordinoivana organisaationa ja tukena sadoille paikallisille Joulupuu-keräyksille ympäri Suomen. Paikalliset lahjakeräykset ovat normaalisti paikallisten vapaaehtoistoimijoiden järjestämiä. Nyt tehty ratkaisu on välttämätön, sillä Helsingin keräys on maan suurin: se tuo noin viidenneksen koko Suomen Joulupuun lahjapotista.

“Joulupuu ry pitää Helsingin keräystä keskeisen tärkeänä, sillä sen avulla tavoitetaan jopa 10 000 lahjansaajaa. Helsinki on luonnollisesti Suomen pääkaupunkina myös väestökeskittymä, jolloin eriarvoisessa asemassa olevia lapsia ja nuoriakin on suuri määrä. Haluamme omalla panoksellamme tuoda viestiä välittämisestä ja siitä, että ketään ei jätetä vaikeassa tilanteessa yksin, ei myöskään meidän vapaaehtoisia keräysjärjestäjiä”, Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa linjaa.

Commu mukana tukemassa Joulupuun poikkeusvuotta



Tänä vuonna Joulupuu ry saa tuekseen myös suomalaisen Commu-palvelun, joka auttaa yhdistämään avun tarvitsijat ja auttajat matalalla kynnyksellä. Commu on ollut mukana edistämässä avun saavutettavuutta ja yhteisöllistä auttamista jo vuosien ajan, ja yhteistyö Joulupuun kanssa vahvistaa mahdollisuutta tavoittaa lahjoittajat sekä yritykset entistä tehokkaammin.

“Jouluapua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Haluamme osaltamme varmistaa, että tieto keräyksestä ja tuen tarpeesta saavuttaa mahdollisimman monet – sekä yritykset että yksityiset lahjoittajat”, kertoo Commu-sovelluksen perustaja. “Yhteistyö Joulupuun kanssa on meille sydämen asia: kun tuomme auttamisen lähemmäs arkea ja helpotamme lahjoittamisen tapoja, voimme konkreettisesti lisätä jouluiloa perheisiin, joissa sitä kipeimmin tarvitaan.”

Commu tarjoaa keräyksen aikana kanavan, jonka kautta yritykset ja yksityiset voivat löytää tietoa keräyksen tarpeista sekä tavoista auttaa – ja näin täydentää Joulupuun vapaaehtoisten valtavaa ponnistusta.

Uusi toimintatapa: Lahjat haetaan lahjatorilta



Tänä vuonna Helsingissä otetaan käyttöön uusi toimintamalli: Joulupuu ry yhdessä vapaaehtoisten kanssa järjestää lahjatorin, josta keräyksissä saatuja lahjoja jaetaan noin 10 000 eriarvoisessa asemassa olevalle lapselle ja nuorelle. Tällainen lahjatori on täysin uusi järjestely Helsingissä.

Joulupuu ry haluaa varmistaa, että joulun ilo säilyy myös muuttuneissa olosuhteissa.

“Tämä on valtava urakka, mutta teemme sen, sillä jokainen lapsi ansaitsee jouluilon. Toivomme, että tulevaisuudessa voisimme palata entiseen järjestelmään, jossa lahjojen jakaminen on kaupungin ammattilaisten käsissä,” Tuohimaa jatkaa.

Nuorten turvatalo Helsinki vastaa ja toteuttaa tänäkin vuonna yleisölle suunnatun Joulupuu-keräyksen Forumin kauppakeskuksessa, aivan kuten aiempina vuosina.

Helsingin Joulupuu-keräyksen tulevaisuus vaakalaudalla



Ilman tätä poikkeusjärjestelyä Helsinki olisi vaarassa jäädä tänä vuonna kokonaan ilman Joulupuu-keräystä. Joulupuu ry ymmärtää tiukentuneiden resurssien tuomat haasteet, mutta yhteistyö ja yhteinen tahto kaupungin kanssa eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi jatkuu vahvana.

"Olemme sydämestämme surullisia tilanteesta. Tämä ei ole se suunta, johon toivoimme menevämme, mutta emme voineet katsoa sivusta, kun tuhansien haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten joulu olisi jäänyt ilman iloa. Teemme kaikkemme, että Helsingin keräys onnistuu – vapaaehtoisvoimin ja suurella sydämellä," kertoo Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa.

Poikkeusjärjestely mahdollistaa keräyksen jatkon katkeamatta vuonna 2025, mutta Joulupuu ry ei pysty toimimaan keräysjärjestäjänä vuodesta toiseen. Toiveena on paluu vanhaan toimintatapaan tai muussa tapauksessa tarvitaan uusi yhteistyökumppani toteuttamaan keräystä yhteistyössä Nuorten turvatalo Helsingin kanssa vuodesta 2026 alkaen.

Joulupuu ry kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja lahjoittajia, jotka tekevät mahdolliseksi tämän valtavan yhteisen ponnistuksen. Yhdessä varmistamme, ettei jouluilo sammu Helsingissä tänäkään vuonna.

Vuonna 2024 Joulupuu-keräyksissä ympäri Suomen:

Saatiin yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta yhteensä 52 504 joululahjaa

eJoulupuu-lahjoituksena 690 489,62 € , mm. lasten ja nuorten lahjojen hankintaan

1047 vapaaehtoista ympäri Suomen teki yhteensä yli 10 857 tuntia vapaaehtoistyötä

Joulupuu-keräys järjestettiin 136 eri paikkakunnalla

Joulupuu Helsinki -keräykseen voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi Commussa tai osoitteessa https://helsinki.joulupuu.org. Muillakin paikkakunnilla voi olla tarvetta vapaaehtoisille, eri paikkakuntien tiimit tavoitat katsomalla yhteystiedot paikkakuntien omilta Joulupuu-nettisivuilta. Listan mukana olevista paikkakunnista löydät sivulta https://joulupuu.org/paikkakunnat. Sieltä löytyvät myös paikkakuntakohtaiset lahjoitusohjeet.