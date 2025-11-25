Laukaan Leppävedelle asennettu uusi väestöhälytin – ensimmäinen koesoitto 1.12. klo 12

Marraskuussa 2025 Laukaan Leppävedelle on asennettu uusi väestöhälytin, jolla tavoitetaan alueella oleskelevat henkilöt. Hälyttimen ensimmäinen koesoitto tehdään maanantaina 1.12. kello 12:00 ja tämän jälkeen joka kuukauden ensimmäinen maanantai samaan aikaan. Testausääni on tasainen ääni, joka kestää seitsemän sekuntia.

– Väestön varoittaminen on yksi pelastuslaitoksen lakisääteisistä tehtävistä, ja väestöhälyttimet ovat nopea tapa varoittaa alueen väestöä uhkaavasta vaarasta. Tavoitteemme on, että isoimmissa taajamissa ulkona liikkuvat henkilöt tavoitetaan väestöhälyttimillä. Hälyttimiä ylläpidetään ja tarvittaessa hankitaan lisää kattavuuden parantamiseksi, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Riku Lehtinen.

Väestöhälyttimellä varoitetaan välittömästä vaarasta

Väestöhälyttimiä käytetään viranomaisen päätöksellä silloin, kun välitön vaara uhkaa alueen ihmisiä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vaarallisen savun tai kemikaalin leviäminen ympäristöön. Poikkeusoloissa väestöhälyttimiä käytetään myös aseellisen vaaran uhatessa.

Väestöhälyttimet ovat yksi osa monikanavaista hälytysjärjestelmää, jonka tarkoitus on varoittaa ensisijaisesti ulkona liikkuvia ihmisiä. Tästä syystä ääni ei välttämättä kuulu sisätiloihin.

– Jos kuitenkin havaitset, että väestöhälytin ei toimi tai se pitää epämääräistä ääntä, asiasta on hyvä laittaa tieto pelastuslaitokselle, Lehtinen ohjeistaa.

Ilmoituksen pääsee tekemään verkkolomakkeella.

Tunnista yleinen vaaramerkki

Todellisessa vaaratilanteessa soitetaan yleinen vaaramerkki. Se on yhden minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänijakson pituus on seitsemän sekuntia. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki.

Todellisessa vaaratilanteessa yleisen vaaramerkin lisäksi annetaan aina vaaratiedote. Vaaratiedote julkaistaan 112 Suomi -sovelluksessa ja pelastustoimen verkkosivuilla, luetaan radiossa ja näytetään televisiossa ja teksti-TV:n sivulla 112.

– Kun yleinen vaaranmerkki soi, suojaudu sisälle ja sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto. Vältä tarpeettomia yhteyksiä – internetin käyttöä, matkapuhelinviestien lähettämistä ja soittamista, jotta tärkeät viranomaisyhteydet eivät tukkeudu. Älä soita 112 tiedustellaksesi yleisen vaaramerkin syytä, vaan seuraa radiossa, televisiossa ja viranomaisten verkkosivuilla annettavia ohjeita, Lehtinen opastaa.