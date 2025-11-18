Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät 19.11.2025 – muutoksia erityisesti psykiatristen ja päihdepalveluiden toimintaan

Suunnitellut muutokset koskevat erityisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sekä strategia- ja integraatiopalveluiden toimialoja. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset

vaikuttavat työtehtäviin, työskentelypaikkaan ja/tai työaikaan. Tavoitteena on tarjota kaikille henkilöille, joita muutokset koskevat, tehtävää hyvinvointialueella.

Suunnitellut ja työnantajan harkinnassa olevat toimenpiteet ajoittuisivat pääosin ja arviolta vuoden 2026 alkuun. Suunniteltujen muutosten kohteena olevissa yksiköissä työskentelee noin 360 henkilöä. Suunniteltujen toimenpiteiden perusteena on ennen kaikkea muutokset asiakas- ja potilasvirroissa sekä palvelujen kehittäminen, keskittäminen ja kustannustehokas järjestäminen.

Aikuisten psykiatrisia osastopaikkoja vähennetään – avohoitoa vahvistetaan ja kehitetään

Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa psykiatristen ja päihdepalveluiden osalta yt-neuvotteluiden pohjalta kehittämistoimissa painottuu kaksi pääsuuntaa, jotka ovat osastohoidon tiivistäminen sekä avohoidon vahvistaminen ja kehittäminen. Muutoksilla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta psykiatristen ja päihdepalveluiden vakituisen henkilöstön määrään.

Psykiatrisen sairaalan aikuisten psykiatrisia vuodeosastopaikkoja vähennetään yhdeksällä osastopaikalla alkuvuodesta 2026 alkaen. Vuodepaikkojen vähennys toteutetaan sulkemalla akuuttiosasto 2 ja lisäämällä akuuttiosasto 1:n paikkaluku 15:een. Akuuttiosasto 1:n henkilöstöä lisätään suhteessa osastopaikkoihin.

Osastopaikkoja vähennetään, koska aikuispotilaiden osastohoidon tarve on vähentynyt ja palvelutarve muuttunut. Tähän on vaikuttanut muun muassa avohoidon lääkäripalveluiden toimivuus, kotisairaalatoiminnan ja muun liikkuvan toiminnan kehitystyö ja vakiintuminen sekä erilaisten hoitojen sekä palveluiden kehittäminen.

Avohoitoa kehitetään ja liikkuvat palvelut yhdistetään yhdeksi palveluksi. Toiminnasta vastaa jatkossa lääkäri-esihenkilötyöpari. Miepä-sotekeskuksen toimintaa vahvistetaan lisäämällä Pohjois-Kymenlaaksoon kaksi sairaanhoitajaa ja opetushoitaja. Lisäksi päihdetyön kehittämisen tueksi perustetaan päihdetyön opetushoitaja.

Toimintojen ja toimintamallien kehittämisellä saadaan aikaiseksi myös hyvinvointialueelta vaadittuja vaikuttavia toimia talouden tasapainottamiseksi. Psykiatristen ja päihdepalveluiden osalta saavutetun säästön arvioidaan olevan noin 1,6 miljoonaa euroa.

Päättyvien hankkeiden ja hankerahoituksen vaikutus henkilöstöön

Strategia- ja integraatiopalveluissa vuoden 2025 lopussa päättyvillä hankkeilla ja hankerahoituksella on vaikutusta henkilöstöön. Kehittämispalveluissa pitkien hankerahoitusten päättymiseen liittyen joidenkin hanketyöntekijöiden tehtäviä määritellään uudestaan.

Muutoksia toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa

Työnantajan suunnitelmana on, että muutoksia toteutetaan lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti yhdessä henkilöstön kanssa, ja käytännön työvälineenä ovat esimerkiksi kiinnostuskartoitukset.

Yt-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.





