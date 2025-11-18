Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät 19.11.2025 – muutoksia erityisesti psykiatristen ja päihdepalveluiden toimintaan
Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut käytiin aikajaksolla 7.10. –19.11.2025. Neuvotteluissa käsiteltiin suunnitelmia hyvinvointialueen toimintaan kohdistuvista muutoksista, jotka koskevat palveluiden sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointia.
Suunnitellut muutokset koskevat erityisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sekä strategia- ja integraatiopalveluiden toimialoja. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset
vaikuttavat työtehtäviin, työskentelypaikkaan ja/tai työaikaan. Tavoitteena on tarjota kaikille henkilöille, joita muutokset koskevat, tehtävää hyvinvointialueella.
Suunnitellut ja työnantajan harkinnassa olevat toimenpiteet ajoittuisivat pääosin ja arviolta vuoden 2026 alkuun. Suunniteltujen muutosten kohteena olevissa yksiköissä työskentelee noin 360 henkilöä. Suunniteltujen toimenpiteiden perusteena on ennen kaikkea muutokset asiakas- ja potilasvirroissa sekä palvelujen kehittäminen, keskittäminen ja kustannustehokas järjestäminen.
Aikuisten psykiatrisia osastopaikkoja vähennetään – avohoitoa vahvistetaan ja kehitetään
Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa psykiatristen ja päihdepalveluiden osalta yt-neuvotteluiden pohjalta kehittämistoimissa painottuu kaksi pääsuuntaa, jotka ovat osastohoidon tiivistäminen sekä avohoidon vahvistaminen ja kehittäminen. Muutoksilla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta psykiatristen ja päihdepalveluiden vakituisen henkilöstön määrään.
Psykiatrisen sairaalan aikuisten psykiatrisia vuodeosastopaikkoja vähennetään yhdeksällä osastopaikalla alkuvuodesta 2026 alkaen. Vuodepaikkojen vähennys toteutetaan sulkemalla akuuttiosasto 2 ja lisäämällä akuuttiosasto 1:n paikkaluku 15:een. Akuuttiosasto 1:n henkilöstöä lisätään suhteessa osastopaikkoihin.
Osastopaikkoja vähennetään, koska aikuispotilaiden osastohoidon tarve on vähentynyt ja palvelutarve muuttunut. Tähän on vaikuttanut muun muassa avohoidon lääkäripalveluiden toimivuus, kotisairaalatoiminnan ja muun liikkuvan toiminnan kehitystyö ja vakiintuminen sekä erilaisten hoitojen sekä palveluiden kehittäminen.
Avohoitoa kehitetään ja liikkuvat palvelut yhdistetään yhdeksi palveluksi. Toiminnasta vastaa jatkossa lääkäri-esihenkilötyöpari. Miepä-sotekeskuksen toimintaa vahvistetaan lisäämällä Pohjois-Kymenlaaksoon kaksi sairaanhoitajaa ja opetushoitaja. Lisäksi päihdetyön kehittämisen tueksi perustetaan päihdetyön opetushoitaja.
Toimintojen ja toimintamallien kehittämisellä saadaan aikaiseksi myös hyvinvointialueelta vaadittuja vaikuttavia toimia talouden tasapainottamiseksi. Psykiatristen ja päihdepalveluiden osalta saavutetun säästön arvioidaan olevan noin 1,6 miljoonaa euroa.
Päättyvien hankkeiden ja hankerahoituksen vaikutus henkilöstöön
Strategia- ja integraatiopalveluissa vuoden 2025 lopussa päättyvillä hankkeilla ja hankerahoituksella on vaikutusta henkilöstöön. Kehittämispalveluissa pitkien hankerahoitusten päättymiseen liittyen joidenkin hanketyöntekijöiden tehtäviä määritellään uudestaan.
Muutoksia toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa
Työnantajan suunnitelmana on, että muutoksia toteutetaan lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti yhdessä henkilöstön kanssa, ja käytännön työvälineenä ovat esimerkiksi kiinnostuskartoitukset.
Yt-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.
Lisätietoja:
Lisätietoja psykiatristen ja päihdepalveluiden osalta:
Ari Ronkainen
Vastuuylilääkäri, psykiatriset ja päihdepalvelut
p. 044 564 9203, ari.ronkainen(at)kymenhva.fi
Lisätietoja hoitohenkilöstön osalta:
Mari Kuusisto
Johtajaylihoitaja
p. 040 511 2188, mari.kuusisto(at)kymenhva.fi
Lisätietoja terveyden ja sairaanhoidon palveluiden osalta:
Tuula Rajaniemi
Johtajaylilääkäri
p. 040 674 9064, tuula.rajaniemi(at)kymenhva.fi
Lisätietoja strategia- ja integraatiopalveluiden osalta:
Lauri Lehto
Toimialajohtaja
p. 040 489 8652, lauri.lehto(at)kymenhva.fi
Lisätietoja yt-neuvotteluista:
Marjut Nieminen
Henkilöstöjohtaja
p. 040 661 3254, marjut.nieminen(at)Kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
