Lataamo Creative ja Sanoma Media Finland voittivat kultaa BEA World -festivaalien The Best Event Awards -kilpailussa.

Palkinto myönnettiin Sanoma Get Tomorrow Executive Forum -tapahtumalle ja sen innovatiiviselle Loop of Insight -konseptille.

Sanoma Get Tomorrow Executive Forum on Sanoma Media Finlandin B2B-asiakkaille suunnattu kutsuvierastilaisuus.

Loop of Insight – tekoäly, data ja reaaliaikainen vuorovaikutus yhdessä ekosysteemissä

Lauantaina palkitussa Loop of Insight -konseptissa yhdistyvät tekoäly, data ja reaaliaikainen dialogi yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Konseptin yhteydessä luotiin myös maailman ensimmäinen reaaliaikainen AI-avatar, AIDA, joka seurasi keskusteluja, oppi niistä ja kävi dialogia osallistujien kanssa tapahtuman aikana.

Jotta kokonaisuus oli mahdollista toteuttaa, Lataamo Creative rakensi tapahtumaa varten täysin uuden sovelluksen alusta alkaen. Ratkaisu yhdistää useita teknologioita yhdeksi ekosysteemiksi, joka älykkäästi ja turvallisesti analysoi, rikastaa informaatiota eri muodoiksi ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen.

BEA World – tapahtuma-alan kansainvälinen huipputapahtuma

BEA World (BEA World Festival) on kansainvälinen tapahtuma-alan festivaali ja kilpailu, joka keskittyy live-kommunikaatioon ja tapahtumatuotantoon. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 20. kertaa Roomassa. Kilpailuun ilmoitettiin 470 työtä 29 eri kategoriaan yhteensä 40 maasta.

Sanoma Get Tomorrow Executive Forum -tapahtuma voitti myös pronssia Cost-effective event -sarjassa.

Suomi on voittanut kultaa kilpailussa edellisen kerran vuonna 2018 EuroBasket Finland -tapahtumalla.

Lisätietoja Sanoma Executive Forum 2025 -tapahtumasta:

https://www.lataamo.fi/sanoma-executive-forum-2025