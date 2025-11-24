Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avautuessa 1.12.2025

Korkeasaaren uuden sisäänkäynnin avautuessa joulukuun alussa myös Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren väliin sijoittuvan Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille.

Finkensilta kuvattuna Kalasataman Nihdistä Korkeasaareen päin.
Finkensilta kuvattuna Kalasataman Nihdistä Korkeasaareen päin. Kruunusillat

Osa sillasta säilyy edelleen työmaaliikenteen käytössä, joten tässä vaiheessa on mahdollista avata ainoastaan sillan eteläreunan jalkakäytävä. Pyöräily sillalla ei ole mahdollista: väylä on mitoitettu ainoastaan jalankulkuliikenteelle, jota Korkeasaareen suuntautuu varsin paljon. Finkensillalla polkupyörää tulee taluttaa.

Finkensilta on osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä, johon kuuluu sen lisäksi kaksi muuta siltaa: Hakaniemen ja Nihdin yhdistävä Merihaansilta sekä Korkeasaaresta Laajasaloon johtava Kruunuvuorensilta. Merihaansilta avattiin kaikille käyttäjille kesäkuussa 2025, mutta Finkensilta on tähän saakka ollut vain Korkeasaaren asiakkaiden käytössä.

Kaikille avoin uusi merellinen reitti

1.12. alkaen Finkensillalle ja Korkeasaaren uudelle Mischan ja Maschan aukiolle pääsee ilman eläintarhan pääsymaksua. Rantaa pitkin pääsee myös siirtymään vanhalle Korkeasaarensillalle, joka sekin avataan uudelleen käyttöön 1.12.

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävä Kruunuvuorensilta avataan jalankululle ja pyöräliikenteelle keväällä 2026. Samaan aikaan myös Finkensillalla sallitaan pyöräily, ja loput Korkeasaaren uusista yleisistä alueista avataan kaupunkilaisten käyttöön. Raitiotien matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.

Kruunusillat-raitiotien reitillä on kolme uutta siltaa: Merihaansilta, Finkensilta ja Kruunuvuorensilta.
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.

Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. www.kruunusillat.fi -

