Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avautuessa 1.12.2025

Osa sillasta säilyy edelleen työmaaliikenteen käytössä, joten tässä vaiheessa on mahdollista avata ainoastaan sillan eteläreunan jalkakäytävä. Pyöräily sillalla ei ole mahdollista: väylä on mitoitettu ainoastaan jalankulkuliikenteelle, jota Korkeasaareen suuntautuu varsin paljon. Finkensillalla polkupyörää tulee taluttaa.

Finkensilta on osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä, johon kuuluu sen lisäksi kaksi muuta siltaa: Hakaniemen ja Nihdin yhdistävä Merihaansilta sekä Korkeasaaresta Laajasaloon johtava Kruunuvuorensilta. Merihaansilta avattiin kaikille käyttäjille kesäkuussa 2025, mutta Finkensilta on tähän saakka ollut vain Korkeasaaren asiakkaiden käytössä.

Kaikille avoin uusi merellinen reitti

1.12. alkaen Finkensillalle ja Korkeasaaren uudelle Mischan ja Maschan aukiolle pääsee ilman eläintarhan pääsymaksua. Rantaa pitkin pääsee myös siirtymään vanhalle Korkeasaarensillalle, joka sekin avataan uudelleen käyttöön 1.12.

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävä Kruunuvuorensilta avataan jalankululle ja pyöräliikenteelle keväällä 2026. Samaan aikaan myös Finkensillalla sallitaan pyöräily, ja loput Korkeasaaren uusista yleisistä alueista avataan kaupunkilaisten käyttöön. Raitiotien matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.