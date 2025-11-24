Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avautuessa 1.12.2025
Korkeasaaren uuden sisäänkäynnin avautuessa joulukuun alussa myös Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren väliin sijoittuvan Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille.
Osa sillasta säilyy edelleen työmaaliikenteen käytössä, joten tässä vaiheessa on mahdollista avata ainoastaan sillan eteläreunan jalkakäytävä. Pyöräily sillalla ei ole mahdollista: väylä on mitoitettu ainoastaan jalankulkuliikenteelle, jota Korkeasaareen suuntautuu varsin paljon. Finkensillalla polkupyörää tulee taluttaa.
Finkensilta on osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä, johon kuuluu sen lisäksi kaksi muuta siltaa: Hakaniemen ja Nihdin yhdistävä Merihaansilta sekä Korkeasaaresta Laajasaloon johtava Kruunuvuorensilta. Merihaansilta avattiin kaikille käyttäjille kesäkuussa 2025, mutta Finkensilta on tähän saakka ollut vain Korkeasaaren asiakkaiden käytössä.
Kaikille avoin uusi merellinen reitti
1.12. alkaen Finkensillalle ja Korkeasaaren uudelle Mischan ja Maschan aukiolle pääsee ilman eläintarhan pääsymaksua. Rantaa pitkin pääsee myös siirtymään vanhalle Korkeasaarensillalle, joka sekin avataan uudelleen käyttöön 1.12.
Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävä Kruunuvuorensilta avataan jalankululle ja pyöräliikenteelle keväällä 2026. Samaan aikaan myös Finkensillalla sallitaan pyöräily, ja loput Korkeasaaren uusista yleisistä alueista avataan kaupunkilaisten käyttöön. Raitiotien matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko RekolaKruunusillat-allianssin tuotantopäällikköPuh:0400356880jaakko.rekola@yit.fi
Kuvat
Linkit
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. www.kruunusillat.fi -
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingfors förbättrar sin snöhantering med nya utrymmen för snö och ett smältningsförsök24.11.2025 08:59:00 EET | Pressmeddelande
Helsingfors säkerställer mer utrymme för snön genom att i förväg reservera cirka 250 parkeringsplatser för snöhögar. I vinter testas snösmältning med en anläggning som ansluts till fjärrvärmen.
Helsinki edistää lumenhallintaansa uusilla lumitiloilla ja sulatuskokeilulla24.11.2025 08:59:00 EET | Tiedote
Lumelle varmistetaan lisää tilaa varaamalla ennakkoon noin 250 parkkipaikkaa lumikasoille. Lumen sulattamista kokeillaan tänä talvena kaukolämpöön kytkettävällä laitteella.
Turismtjänster och ett hotell planeras vid lotsstationen på Vrakholmen21.11.2025 12:09:48 EET | Pressmeddelande
Vrakholmen, som ligger söder om Högholmen, planeras bli ett rekreations- och turistmål som kan användas året runt. Planerna för ön omfattar ett hotell i anslutning till den gamla lotsstationen, separata byggnader för inkvartering, en allmän bastu, restauranger, en konferenslokal och bryggor för rekreation.
Hylkysaareen suunnitteilla matkailupalveluita ja hotelli luotsiaseman yhteyteen21.11.2025 12:09:48 EET | Tiedote
Korkeasaaren eteläpuolella sijaitsevasta Hylkysaaresta suunnitellaan ympärivuotista virkistys- ja matkailukohdetta. Saarelle on suunnitteilla hotelli vanhan luotsiaseman yhteyteen, erillisiä majoitusrakennuksia, yleinen sauna, ravintoloita, konferenssitila ja virkistyslaitureita.
Aurorasjukhusets område förnyas21.11.2025 11:19:17 EET | Pressmeddelande
Detaljplanen för Aurorasjukhusets område i Västra Böle ändras. Nya byggnader ska byggas i den norra delen av området, som tidigare endast använts för social- och hälsovårdstjänster. Användningsändamålet för de befintliga sjukhusbyggnaderna i den södra delen av området ändras eller blir mångsidigare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme