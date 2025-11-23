Vihreiden Virta ja Hyrkkö komppaavat kokoomusministereiden somekieltoaloitetta: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen on yhteinen tehtävä

– Tutkimukset osoittavat yhä selvemmin, että sosiaalisen median haitat ovat todellisia. Käynnissä on ennennäkemätön ihmiskoe, joka vaikuttaa lasten hyvinvointiin joka päivä, ja siihen on vihdoin puututtava. Lainsäädäntö on päivitettävä 2020-luvulle – lapsen oikeudet eivät saa jäädä digitaalisen kehityksen jalkoihin, Hyrkkö summaa.

– Kun jopa somealustojen kehityksen parissa työskentelevät vanhemmat ovat myöntäneet, etteivät halua lastensa varttuvan älylaitteiden varassa, on aika herätä siihen, mitä olemme hyväksyneet lastemme arjessa. Lapsen kädessä ei pitäisi olla kokonaista digitaalista ekosysteemiä, joka tavoittelee hänen huomiotaan. Samaan aikaan sosiaalinen media on nuorille tärkeä ympäristö ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen ja tiedon saamiseen. Siksi ratkaisut on tehtävä harkiten ja lapsen edun näkökulmasta. Emme kuitenkaan voi enää teeskennellä, että some on neutraali ympäristö, Hyrkkö jatkaa.

Virta ja Hyrkkö kannattavat perusteellista selvitystä yhtenäisestä ikärajasta sekä keinoista, joilla lapsille turvataan rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö.

– On tärkeää, että selvitystyössä huomioidaan paitsi rajoitukset myös tavat luoda nuorille terveempi, turvallisempi ja yhdenvertaisempi digikulttuuri. Samalla meidän on varmistettava, etteivät rajoitukset syrji perheitä tai estä nuoria osallistumasta ja saamaan tukea silloin, kun sitä tarvitaan. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole puoluepoliittinen kysymys – se on aikuisten yhteinen vastuu, Virta linjaa.

Virran ja Hyrkön mielestä tarvitaan myös tiukempaa sääntelyä teknologiayhtiöille, parempia moderointivaatimuksia sekä vahvempaa tukea vanhemmille ja kouluille digitalisaation haasteiden keskellä.

– Lasten ja nuorten oikeus turvalliseen arkeen on kaiken päätöksenteon lähtökohta. Vihreät ovat valmiita tekemään yhteistyötä yli hallitus-oppositiorajojen, jotta Suomi ottaa seuraavan askeleen lasten hyvinvoinnin edistämisessä myös digiajassa. Lapsen ei pidä olla algoritmien armoilla. Kun isot teknologiayhtiöt eivät pysty suojelemaan lapsia, vastuu siirtyy meille päättäjille. Lisäksi on tietysti niin, että väkivaltaa tai vihapuhetta netissä levittävät aikuiset on saatava lopettamaan. Yhdenkään lapsen ja nuoren – tai kenenkään – ei tule altistua aikuisten harjoittamalle vihapuheelle tai seksuaaliselle häirinnälle, Virta korostaa.