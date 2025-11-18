Ilmatieteen laitos

Alkuviikolla Suomi jakautuu lämpötilojen osalta kahtia

24.11.2025 14:47:03 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Lapissa on selvästi muuta maata kylmempää, pakkanen vaihtelee siellä 20:n ja 30 asteen välillä. Loppuviikolla sää lauhtuu koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen 24. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan tänään esiintyvien sateiden jälkeen on tiedossa muutama laajalti poutainen päivä koko maassa. Lapissa on muuta maata selvästi kylmempää.

Tänään maanantaina nollaraja on kohonnut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tasalle. Tämän myötä maan etelä- ja keskiosassa sateet ovat tulleet eri olomuotojen sekoituksena. Lapissa sen sijaan ollaan selvästi pakkasella: alin lämpötila tänään on ollut Enontekiöllä mitattu ‒30,1 astetta. Iltaa kohti lämpötilat laskevat koko maassa, ja itään liikkuvat sateet ovat suurilta osin lumisia.

Tiistaina ja keskiviikkona on ennusteen mukaan pakkasta päivälläkin koko maassa. Sateet ovat jäämässä olemattomiksi, ja lämpötilan osalta maa pysyy kahtiajakautuneena.

"Maan etelä- ja keskiosassa, missä pilvisyys on vaihtelevaa, ollaan nollan ja ‒5 asteen välillä, Oulun korkeudella noin ‒10 asteessa ja Lapissa ‒20:n ja ‒30 asteen välillä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo.

Keskiviikkona etelässä lämpötilat eivät juuri nouse tiistaista; Lapissa sen sijaan pilvisyys lisääntyy ja lämpötilat vaihtelevat ‒15:n ja ‒20 asteen välillä.

Sää lauhtuu loppuviikolla

Viikon puolivälissä ilmavirtaus kääntyy lounaan puolelle ja ennusteen mukaan sää lauhtuu. Selvin muutos tapahtuu Lapissa, jossa kireät pakkaset ovat vaihtumassa pikkupakkasiin.

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat voivat nousta +5 asteen paikkeille ja nollaraja voi kiivetä jopa Etelä-Lappiin asti. Lauhtumisen ohessa lounaasta lähestyy myös sateita, jotka ennusteen mukaan tulevat laajalti vetenä.

Avainsanat

sääsääennuste

Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).

Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye