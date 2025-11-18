Alkuviikolla Suomi jakautuu lämpötilojen osalta kahtia
Lapissa on selvästi muuta maata kylmempää, pakkanen vaihtelee siellä ‒20:n ja ‒30 asteen välillä. Loppuviikolla sää lauhtuu koko maassa.
Ilmatieteen laitoksen 24. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan tänään esiintyvien sateiden jälkeen on tiedossa muutama laajalti poutainen päivä koko maassa. Lapissa on muuta maata selvästi kylmempää.
Tänään maanantaina nollaraja on kohonnut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tasalle. Tämän myötä maan etelä- ja keskiosassa sateet ovat tulleet eri olomuotojen sekoituksena. Lapissa sen sijaan ollaan selvästi pakkasella: alin lämpötila tänään on ollut Enontekiöllä mitattu ‒30,1 astetta. Iltaa kohti lämpötilat laskevat koko maassa, ja itään liikkuvat sateet ovat suurilta osin lumisia.
Tiistaina ja keskiviikkona on ennusteen mukaan pakkasta päivälläkin koko maassa. Sateet ovat jäämässä olemattomiksi, ja lämpötilan osalta maa pysyy kahtiajakautuneena.
"Maan etelä- ja keskiosassa, missä pilvisyys on vaihtelevaa, ollaan nollan ja ‒5 asteen välillä, Oulun korkeudella noin ‒10 asteessa ja Lapissa ‒20:n ja ‒30 asteen välillä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo.
Keskiviikkona etelässä lämpötilat eivät juuri nouse tiistaista; Lapissa sen sijaan pilvisyys lisääntyy ja lämpötilat vaihtelevat ‒15:n ja ‒20 asteen välillä.
Sää lauhtuu loppuviikolla
Viikon puolivälissä ilmavirtaus kääntyy lounaan puolelle ja ennusteen mukaan sää lauhtuu. Selvin muutos tapahtuu Lapissa, jossa kireät pakkaset ovat vaihtumassa pikkupakkasiin.
Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat voivat nousta +5 asteen paikkeille ja nollaraja voi kiivetä jopa Etelä-Lappiin asti. Lauhtumisen ohessa lounaasta lähestyy myös sateita, jotka ennusteen mukaan tulevat laajalti vetenä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Lumisade heikentää ajokeliä maan etelä- ja keskiosassa loppuviikolla18.11.2025 14:51:32 EET | Tiedote
Sää ja ajokeli muuttuvat talvisemmiksi myös maan etelä- ja keskiosissa, kun matalapaine tuo monin paikoin alueelle ensilumen. Muuttuvat olosuhteet on tärkeää ottaa huomioon liikenteessä.
Perämerelle on alkanut muodostua jäätä – jäille ei kuitenkaan ole vielä menemistä14.11.2025 09:52:40 EET | Tiedote
Itämeren jäätyminen alkoi tavanomaiseen aikaan, vaikka merivesi on selvästi ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää.
Viikonlopusta on tulossa talvinen, ensilumi saattaa sataa etelässäkin13.11.2025 14:04:27 EET | Tiedote
Lämpötilat laskevat, kun lauha ilmamassa väistyy pakkasmassan tieltä. Pohjoisessa oleva matalapaine tuo lähes koko maahan sateita ja puuskaista tuulta.
Tutkijat selvittivät, miten Itämeren lämpöä voisi hyödyntää energiantuotannossa11.11.2025 10:04:31 EET | Tiedote
SeaHeat-tutkimushankkeessa tehtiin ensimmäinen koko Itämerta koskeva arvio meriveden lämmön hyödyntämisestä energiantuotannossa. Hankkeessa kehitetyn työkalun avulla voi arvioida eri merialueiden käyttömahdollisuuksia lämmönlähteenä vuosisadan loppuun asti.
Sää muuttuu viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa10.11.2025 14:09:22 EET | Tiedote
Lappiin sataa paikoin kymmeniä senttejä lunta, etelässäkin talvirenkaat alkavat olla tarpeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme