Alkuviikolla Suomi jakautuu lämpötilojen osalta kahtia

Ilmatieteen laitoksen 24. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan tänään esiintyvien sateiden jälkeen on tiedossa muutama laajalti poutainen päivä koko maassa. Lapissa on muuta maata selvästi kylmempää.

Tänään maanantaina nollaraja on kohonnut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tasalle. Tämän myötä maan etelä- ja keskiosassa sateet ovat tulleet eri olomuotojen sekoituksena. Lapissa sen sijaan ollaan selvästi pakkasella: alin lämpötila tänään on ollut Enontekiöllä mitattu ‒30,1 astetta. Iltaa kohti lämpötilat laskevat koko maassa, ja itään liikkuvat sateet ovat suurilta osin lumisia.

Tiistaina ja keskiviikkona on ennusteen mukaan pakkasta päivälläkin koko maassa. Sateet ovat jäämässä olemattomiksi, ja lämpötilan osalta maa pysyy kahtiajakautuneena.

"Maan etelä- ja keskiosassa, missä pilvisyys on vaihtelevaa, ollaan nollan ja ‒5 asteen välillä, Oulun korkeudella noin ‒10 asteessa ja Lapissa ‒20:n ja ‒30 asteen välillä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo.

Keskiviikkona etelässä lämpötilat eivät juuri nouse tiistaista; Lapissa sen sijaan pilvisyys lisääntyy ja lämpötilat vaihtelevat ‒15:n ja ‒20 asteen välillä.

Sää lauhtuu loppuviikolla

Viikon puolivälissä ilmavirtaus kääntyy lounaan puolelle ja ennusteen mukaan sää lauhtuu. Selvin muutos tapahtuu Lapissa, jossa kireät pakkaset ovat vaihtumassa pikkupakkasiin.

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat voivat nousta +5 asteen paikkeille ja nollaraja voi kiivetä jopa Etelä-Lappiin asti. Lauhtumisen ohessa lounaasta lähestyy myös sateita, jotka ennusteen mukaan tulevat laajalti vetenä.