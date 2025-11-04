Rakennusten omistajilla jo kiire huolehtia palovaroitinasiat kuntoon
Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla on jo kiire huolehtia palovaroittimia koskevat asiat kuntoon, sillä viime vuoden alussa muuttuneen pelastuslain siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa eli runsaan kuukauden kuluttua. Sen jälkeen rakennuksen omistaja vastaa siitä, että kaikissa asunnoissa on toimivat palovaroittimet.
Muutoksen myötä aiemmin asukkaiden vastuulla olleet paristokäyttöiset palovaroittimet ovat rakennuksen omistajan vastuulla, mutta asukas huolehtii jatkossakin palovaroittimen testaamisesta.
”Asukkaan vastuulla on ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle palovaroittimen vikaantumisesta. Onkin suositeltavaa, että asukas testaa palovaroittimet säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa. Testaamalla asukas voi havaita palovaroittimen vikaantumisen ja varmistaa, että hänen asuntonsa palovaroittimet ovat toimintakuntoisia”, sanoo Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.
Rakennuksen omistajan on lisäksi tärkeää huolehtia palovaroitinten kunnossapidosta eli siitä, että paristot ja itse varoittimet vaihdetaan asianmukaisin väliajoin. Hankintaan ja kunnossapitoon liittyvät toimet on dokumentoitava niin, että rakennuksen omistaja voi tarvittaessa osoittaa toimineensa lain edellyttämällä tavalla.
Paloturvallisuusviikolla huomio lieden paloturvalliseen käyttöön
Suomalaisissa kodeissa syttyy päivittäin keskimäärin kahdeksan tulipaloa, joista liesipaloja on lähes joka toinen. Valtakunnallinen Paloturvallisuusviikko muistuttaa tänä vuonna lieden paloturvallisesta käytöstä. Liesipalojen yleisimpiä syttymissyitä ovat ylimääräinen tavara liedellä, valvomaton ruoanlaitto ja rasvapalot. Erityisesti ylimääräisen tavaran säilytys liedellä tai sen läheisyydessä muodostaa merkittävän paloturvallisuusriskin.
Liesipalojen ehkäisemisessä oleellista on muistaa seuraavat asiat:
- Pidä liesi ja sen ympäristö tyhjänä tavarasta.
- Kun kokkaat, keskity kokkaamiseen.
- Älä jätä liettä valvomatta.
Virpi Hienonenjohtava lakiasiantuntija
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
