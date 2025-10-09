Terveystuotetukut ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Mikroravinteiden puutos on yleistä Euroopassa – ravintolisillä merkittävä rooli terveyden tukemisessa
Suuri osa eurooppalaisista ei saa riittävästi välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita, vaikka ruokaa on runsaasti tarjolla. Uusi tutkimusartikkeli korostaa, että tärkeät mikroravinteet tukevat terveyttä ja vähentävät kansanterveyden kustannuksia. Yksilöllisesti kohdennetut ravintolisät ovat turvallinen ja kustannustehokas tapa edistää väestön hyvinvointia.
Mikroravinteiden puute on merkittävä ongelma Euroopassa. Niiden riittävä saanti tukee läpi elämän immuunijärjestelmän toimintaa, sydänterveyttä, aineenvaihduntaa, hedelmällisyyttä, aivojen kehitystä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia.
Ravintolisien käyttö päivittäisen ruokavalion rinnalla auttaa korjaamaan ravitsemuksellisia puutteita ja ehkäisee niistä aiheutuvia ongelmia. Frontiers in Nutrition -tutkimusartikkelin mukaan erityisesti D- ja B12-vitamiinin, foolihapon, raudan, kalsiumin, jodin, magnesiumin ja sinkin saannissa on vakavia puutteita. Riskiryhmiä ovat muun muassa lapset, raskaana olevat ja imettävät naiset, ikääntyneet, ylipainoiset sekä kasvis- ja vegaaniruokavaliota noudattavat.
“Ravintolisät ovat turvallinen, tutkittuun tietoon perustuva ja kustannustehokas tapa kuroa ravitsemuksen aukkoja umpeen. Ne eivät korvaa terveellistä ruokavaliota, mutta täydentävät sitä ja voivat merkittävästi parantaa terveyttä koko elämän ajan”, toteaa Terveystuotetukut ry:n toimitusjohtaja Marja Koivisto.
Ravintolisien rooli tunnistettava
Ravintolisillä on tärkeä rooli terveyden tukemisessa. Yksilöllisten terveyshyötyjen lisäksi ravintolisät voivat alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Maailman Terveysjärjestö WHO korostaa huonon ravitsemuksen taloudellista taakkaa ja arvioi, että ravinteiden puutteeseen vaikuttaminen voi maailmanlaajuisesti säästää miljardeja terveydenhuoltokustannuksissa.
”Ravintolisien tarve vaihtelee paikallisesti ja yksilöllisesti. Niillä on keskeinen rooli terveyden tukemisessa, mikä tulisi tunnistaa sekä Euroopan laajuisesti että kansallisessa ravitsemuspolitiikassa. Tutkimuksen mukaan mikroravinnepuutosten korjaaminen vähentää sairastavuutta ja säästää merkittäviä summia terveydenhuollon kustannuksissa. Esimerkiksi D-vitamiinin ja kalsiumin käyttö voi estää EU:ssa yli 500 000 luunmurtumaa vuosittain, ja arvion mukaan jokainen ravintolisiin sijoitettu euro säästää 5,58 euroa murtumien hoitoon liittyviä kustannuksia”, sanoo Koivisto.
Ennaltaehkäisy edellyttää mikroravinteiden huomioimista
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on tärkeää sisällyttää terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen kattavasti tietoa mikroravinteiden puutosten yleisyydestä, vaikutuksista sekä ennaltaehkäisevän hoidon merkityksestä.
”Artikkeli kritisoi sitä, että nykyinen ravitsemuspolitiikka ja terveydenhuollon käytännöt keskittyvät pääosin makroravinteisiin ja ylipainoon, mutta jättävät huomioimatta vitamiinien ja hivenaineiden puutostilat. Tässä on korjaamisen paikka. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on olennaisen tärkeää painottaa enemmän koulutusta ja viestintää aiheen tärkeyden tiedostamiseksi kansallisellakin tasolla”, toteaa Koivisto.
Ravintolisät osaksi terveysstrategioita
Ravintolisät ovat turvallisia, yleisesti käytettyjä ja helposti saatavilla – yli 90 % eurooppalaisista kertoo käyttäneensä niitä viimeisen vuoden aikana. Ne tarjoavat joustavan tavan täydentää ruokavaliota yksilöllisten tarpeiden mukaan ja osaltaan tukevat kansanterveyttä.
”Sisällyttämällä ravintolisät kansanterveysstrategioihin parannamme ravitsemusta, vähennämme kroonisten sairauksien riskiä ja kevennämme terveydenhuoltojärjestelmien kuormitusta. Yhtenäinen lähestymistapa on välttämätön, jotta ravintolisät nähdään tärkeänä osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa”, summaa Koivisto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja KoivistoToimitusjohtajaTerveystuotetukut ryPuh:+358 40 761 7642marja.koivisto@terveystuotetukut.fiwww.terveystuotetukut.fi
Tietoja julkaisijasta
Terveystuotetukut ry edistää laadukkaiden ja luotettavien terveystuotteiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia. www.terveystuotetukut.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveystuotetukut ry
Tutkimus: Yli 55-vuotiaat kuluttajat arvostavat terveystuotteiden laatua, turvallisuutta ja vaikutusten varmuutta9.10.2025 08:17:00 EEST | Tiedote
Uunituoreen Erikoiskauppatutkimus 2025 -selvityksen mukaan yli 55-vuotiaat suomalaiset ovat aktiivisia ja harkitsevia terveystuotteiden käyttäjiä. Heidän ostokäyttäytymisensä painottuu vitamiineihin ja kivennäisaineisiin, ja päätöksenteossa korostuvat ennen kaikkea tuotteiden laatu, vaikutusten varmuus ja luotettavuus. Terveystuotteita hankitaan monikanavaisesti, ja tietoa etsitään sekä ammattilaisilta että digitaalisista lähteistä. Tulokset osoittavat myös tarpeen vahvistaa moniammatillista vuoropuhelua ja tunnistaa yksilölliset ravitsemustarpeet ikääntymisen myötä.
Terveystuotepäivä 2025 – Alan ammattilaiset kohtasivat Helsingissä1.9.2025 08:29:33 EEST | Tiedote
Lauantaina 30.8.2025 järjestetty Terveystuotepäivä kokosi Pikku Finlandiaan lähes 300 terveystuotealan ammattilaista ympäri Suomen. Tapahtuma tarjosi korkeatasoisen seminaarin, kattavat minimessut ja ainutlaatuisen foorumin alan kohtaamisille, uusille oivalluksille ja verkostoitumiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme