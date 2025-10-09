Mikroravinteiden puutos on yleistä Euroopassa – ravintolisillä merkittävä rooli terveyden tukemisessa

Mikroravinteiden puute on merkittävä ongelma Euroopassa. Niiden riittävä saanti tukee läpi elämän immuunijärjestelmän toimintaa, sydänterveyttä, aineenvaihduntaa, hedelmällisyyttä, aivojen kehitystä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Ravintolisien käyttö päivittäisen ruokavalion rinnalla auttaa korjaamaan ravitsemuksellisia puutteita ja ehkäisee niistä aiheutuvia ongelmia. Frontiers in Nutrition -tutkimusartikkelin mukaan erityisesti D- ja B12-vitamiinin, foolihapon, raudan, kalsiumin, jodin, magnesiumin ja sinkin saannissa on vakavia puutteita. Riskiryhmiä ovat muun muassa lapset, raskaana olevat ja imettävät naiset, ikääntyneet, ylipainoiset sekä kasvis- ja vegaaniruokavaliota noudattavat.

“Ravintolisät ovat turvallinen, tutkittuun tietoon perustuva ja kustannustehokas tapa kuroa ravitsemuksen aukkoja umpeen. Ne eivät korvaa terveellistä ruokavaliota, mutta täydentävät sitä ja voivat merkittävästi parantaa terveyttä koko elämän ajan”, toteaa Terveystuotetukut ry:n toimitusjohtaja Marja Koivisto.

Ravintolisien rooli tunnistettava

Ravintolisillä on tärkeä rooli terveyden tukemisessa. Yksilöllisten terveyshyötyjen lisäksi ravintolisät voivat alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Maailman Terveysjärjestö WHO korostaa huonon ravitsemuksen taloudellista taakkaa ja arvioi, että ravinteiden puutteeseen vaikuttaminen voi maailmanlaajuisesti säästää miljardeja terveydenhuoltokustannuksissa.

”Ravintolisien tarve vaihtelee paikallisesti ja yksilöllisesti. Niillä on keskeinen rooli terveyden tukemisessa, mikä tulisi tunnistaa sekä Euroopan laajuisesti että kansallisessa ravitsemuspolitiikassa. Tutkimuksen mukaan mikroravinnepuutosten korjaaminen vähentää sairastavuutta ja säästää merkittäviä summia terveydenhuollon kustannuksissa. Esimerkiksi D-vitamiinin ja kalsiumin käyttö voi estää EU:ssa yli 500 000 luunmurtumaa vuosittain, ja arvion mukaan jokainen ravintolisiin sijoitettu euro säästää 5,58 euroa murtumien hoitoon liittyviä kustannuksia”, sanoo Koivisto.

Ennaltaehkäisy edellyttää mikroravinteiden huomioimista

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on tärkeää sisällyttää terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen kattavasti tietoa mikroravinteiden puutosten yleisyydestä, vaikutuksista sekä ennaltaehkäisevän hoidon merkityksestä.

”Artikkeli kritisoi sitä, että nykyinen ravitsemuspolitiikka ja terveydenhuollon käytännöt keskittyvät pääosin makroravinteisiin ja ylipainoon, mutta jättävät huomioimatta vitamiinien ja hivenaineiden puutostilat. Tässä on korjaamisen paikka. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on olennaisen tärkeää painottaa enemmän koulutusta ja viestintää aiheen tärkeyden tiedostamiseksi kansallisellakin tasolla”, toteaa Koivisto.

Ravintolisät osaksi terveysstrategioita

Ravintolisät ovat turvallisia, yleisesti käytettyjä ja helposti saatavilla – yli 90 % eurooppalaisista kertoo käyttäneensä niitä viimeisen vuoden aikana. Ne tarjoavat joustavan tavan täydentää ruokavaliota yksilöllisten tarpeiden mukaan ja osaltaan tukevat kansanterveyttä.

”Sisällyttämällä ravintolisät kansanterveysstrategioihin parannamme ravitsemusta, vähennämme kroonisten sairauksien riskiä ja kevennämme terveydenhuoltojärjestelmien kuormitusta. Yhtenäinen lähestymistapa on välttämätön, jotta ravintolisät nähdään tärkeänä osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa”, summaa Koivisto.