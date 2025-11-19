Työterveyslaitos

Uusi malli selkeyttää mielenterveyden tukea työterveyshuollossa

26.11.2025 07:30:00 EET | Työterveyslaitos | Uutinen

Mielenterveyshaasteet ja avun tarve ovat lisääntyneet työelämässä. Työterveyslaitoksen uusi malli kokoaa yksilötason ennaltaehkäisyn, hoidon ja työkyvyn tuen selkeäksi kokonaisuudeksi. Malli on kehitetty työterveyshuollon ammattilaisille arjen työn tueksi.

Työ on tärkeä voimavara, mutta työssä kohdataan usein myös mielenterveyteen liittyviä kuormitustekijöitä. Mielenterveyden haasteet ovat yleisesti lisääntyneet, ja tuen tarve myös työterveyshuollossa on kasvanut. 

Työterveyslaitos on kehittänyt työterveyshuollon ammattilaisten avuksi mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn, hoidon ja työkyvyn tuen mallin.

– Malli auttaa hahmottamaan mielenterveyden tuen eri tasoja työterveyshuollossa. Se selkiyttää myös rajapintoja, joissa tarvitaan yhteistyötä muun terveydenhuollon, erityisesti hyvinvointialueen palvelujen kanssa, sanoo erikoislääkäri Hanna Keränen Työterveyslaitoksesta.

Neljä tasoa mielenterveyden tukeen

Uusi malli täydentää aiemmin julkaistua mielenterveyttä tukevaa työterveysyhteistyön mallia, jossa korostuu työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon ennakoiva yhteistyö työpaikalla. Nyt julkaistu malli tuo tähän yksilötason näkökulman ja kuvaa, miten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, hoito ja työkyvyn tuki toteutuvat työterveyshuollossa yksittäisen työntekijän kohdalla.

Malli rakentuu neljästä tasosta: 

  1. mielenterveyttä tukeva työterveysyhteistyö työpaikalla
  2. ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa
  3. mielenterveysongelmien hoito ja työkyvyn tuki
  4. pitkittyneiden mielenterveysongelmien hoito ja työkyvyn tuki.

Mallissa kuvataan myös, miten toimitaan silloin, kun työntekijällä on käytössään vain ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja miten puolestaan silloin, kun työterveyshuoltosopimus sisältää työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työntekijän tilanne, tarpeet ja sopimuksen laajuus määrittelevät hoitopaikan. Työkyvyn tuki ja seuranta toteutuvat kuitenkin työterveyshuollossa hoitopaikasta riippumatta.

Yhteinen suunta työterveyshuolloille ja hyvinvointialueille

Uusi malli toimii yleistason kuvauksena, jota työterveyshuollot ja alueelliset toimijat voivat soveltaa erilaisiin työterveyshuoltosopimuksiin ja palvelukokonaisuuksiin.

– Mallin avulla työterveyshuoltopalveluiden tuottajan ja alueiden yhteistyössä voidaan rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä palveluja alueella on saatavilla ja miten yhteistyötä voisi järjestää. Näin mallilla on myös yhteyksiä Työote-hankkeeseen, Keränen havainnollistaa.

Mallia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa, jonka porrasteinen hoidon malli on otettu käyttöön hyvinvointialueilla ja viimeisen vuoden aikana myös monissa työterveyshuolloissa.

Malli on kohdennettu erityisesti työterveyshuolloille, mutta siitä hyötyvät myös hyvinvointialueet ja työnantajat, jotka haluavat suunnitella mielenterveyden tukea ja työterveyshuollon palveluja kokonaisuutena.

