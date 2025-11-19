Uusi malli selkeyttää mielenterveyden tukea työterveyshuollossa
Mielenterveyshaasteet ja avun tarve ovat lisääntyneet työelämässä. Työterveyslaitoksen uusi malli kokoaa yksilötason ennaltaehkäisyn, hoidon ja työkyvyn tuen selkeäksi kokonaisuudeksi. Malli on kehitetty työterveyshuollon ammattilaisille arjen työn tueksi.
Työterveyslaitoksen uutinen 26.11.2025
Työ on tärkeä voimavara, mutta työssä kohdataan usein myös mielenterveyteen liittyviä kuormitustekijöitä. Mielenterveyden haasteet ovat yleisesti lisääntyneet, ja tuen tarve myös työterveyshuollossa on kasvanut.
Työterveyslaitos on kehittänyt työterveyshuollon ammattilaisten avuksi mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn, hoidon ja työkyvyn tuen mallin.
– Malli auttaa hahmottamaan mielenterveyden tuen eri tasoja työterveyshuollossa. Se selkiyttää myös rajapintoja, joissa tarvitaan yhteistyötä muun terveydenhuollon, erityisesti hyvinvointialueen palvelujen kanssa, sanoo erikoislääkäri Hanna Keränen Työterveyslaitoksesta.
Neljä tasoa mielenterveyden tukeen
Uusi malli täydentää aiemmin julkaistua mielenterveyttä tukevaa työterveysyhteistyön mallia, jossa korostuu työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon ennakoiva yhteistyö työpaikalla. Nyt julkaistu malli tuo tähän yksilötason näkökulman ja kuvaa, miten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, hoito ja työkyvyn tuki toteutuvat työterveyshuollossa yksittäisen työntekijän kohdalla.
Malli rakentuu neljästä tasosta:
- mielenterveyttä tukeva työterveysyhteistyö työpaikalla
- ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa
- mielenterveysongelmien hoito ja työkyvyn tuki
- pitkittyneiden mielenterveysongelmien hoito ja työkyvyn tuki.
Mallissa kuvataan myös, miten toimitaan silloin, kun työntekijällä on käytössään vain ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja miten puolestaan silloin, kun työterveyshuoltosopimus sisältää työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työntekijän tilanne, tarpeet ja sopimuksen laajuus määrittelevät hoitopaikan. Työkyvyn tuki ja seuranta toteutuvat kuitenkin työterveyshuollossa hoitopaikasta riippumatta.
Yhteinen suunta työterveyshuolloille ja hyvinvointialueille
Uusi malli toimii yleistason kuvauksena, jota työterveyshuollot ja alueelliset toimijat voivat soveltaa erilaisiin työterveyshuoltosopimuksiin ja palvelukokonaisuuksiin.
– Mallin avulla työterveyshuoltopalveluiden tuottajan ja alueiden yhteistyössä voidaan rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä palveluja alueella on saatavilla ja miten yhteistyötä voisi järjestää. Näin mallilla on myös yhteyksiä Työote-hankkeeseen, Keränen havainnollistaa.
Mallia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa, jonka porrasteinen hoidon malli on otettu käyttöön hyvinvointialueilla ja viimeisen vuoden aikana myös monissa työterveyshuolloissa.
Malli on kohdennettu erityisesti työterveyshuolloille, mutta siitä hyötyvät myös hyvinvointialueet ja työnantajat, jotka haluavat suunnitella mielenterveyden tukea ja työterveyshuollon palveluja kokonaisuutena.
Lue lisää ja ota materiaalit käyttöön
- Tutustu malliin: Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, hoito ja työkyvyn tuki
- Lisää ajankohtaisia ohjeita ja toimintamalleja työterveysyhteistyöhön julkaistaan Uudistuva työterveyshuolto -sivulla.
- Mallia on kehitetty yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa.
- Malli on toteutettu osana Mielenterveyden työkalupakki -hanketta, joka kuuluu Työelämän mielenterveysohjelmaan. Hankkeen rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGeneration EU) sosiaali- ja terveysministeriön kautta.
Hanna Keränen, erikoislääkäri, Työterveyslaitos
