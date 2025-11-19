Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 24.11.2025
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsi tiedoksi konserniraportin tammi-syyskuu 2025. Espoon kaupungin konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta.
Tammi-syyskuun 2025 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2025 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteumasta. Jaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi myös Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-10/2025.
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2026. Lahnuksen koulun korjaustarpeista ja niiden rahoituksesta tuodaan erikseen selvitys ja päätösesitys konserni- ja tilajaostolle tammikuussa 2026.
Konserni- ja tilajaosto nimesi jäsenet
- Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen kaudelle 2026-2027
- Espoon Eläkekotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2026-2029
- EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2026-2027
Jaosto nimesi edustajat sekä antoi toimintaohjeet
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto myönsi nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston kokouksiin.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
