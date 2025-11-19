Espoon kaupunki - Esbo stad

Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 24.11.2025

24.11.2025 15:18:48 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsi tiedoksi konserniraportin tammi-syyskuu 2025. Espoon kaupungin konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta.

Tammi-syyskuun 2025 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2025 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteumasta. Jaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi myös Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-10/2025.

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2026. Lahnuksen koulun korjaustarpeista ja niiden rahoituksesta tuodaan erikseen selvitys ja päätösesitys konserni- ja tilajaostolle tammikuussa 2026.

Konserni- ja tilajaosto nimesi jäsenet

  • Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen kaudelle 2026-2027
  • Espoon Eläkekotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2026-2029
  • EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2026-2027

Jaosto nimesi edustajat sekä antoi toimintaohjeet

  • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen
  • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto myönsi nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston kokouksiin.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Konserni- ja tilajaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye