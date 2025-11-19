Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 24.11.2025

Tammi-syyskuun 2025 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2025 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteumasta. Jaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi myös Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-10/2025.

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2026. Lahnuksen koulun korjaustarpeista ja niiden rahoituksesta tuodaan erikseen selvitys ja päätösesitys konserni- ja tilajaostolle tammikuussa 2026.

Konserni- ja tilajaosto nimesi jäsenet

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen kaudelle 2026-2027

Espoon Eläkekotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2026-2029

EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2026-2027

Jaosto nimesi edustajat sekä antoi toimintaohjeet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto myönsi nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston kokouksiin.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

