Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan asukasraadille palvelut ovat seiniä rakkaampia

24.11.2025 15:51:22 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Loppusyksystä järjestetyn Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) asukasraadin kannanotto luovutettiin aluevaltuuston puheenjohtajalle Katriina Hiippavuorelle.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Asukasraatilaisten keskuudestaan valitsemat edustajat Matti Ankelo ja Henri Virtanen kertoivat aluevaltuustoseminaariin kokoontuneille aluevaltuutetuille asukasraatityöstä ja kannanoton sisällöstä.

-Kannanottomme otettiin hyvin vastaan ja yksimieliset näkemyksemme luvattiin ottaa päätöksenteossa huomioon, Ankelo kertoi.

Raadin kannanotossa todetaan, että asukasraadin mielestä sote-pisteen ei tarvitse olla kiinteä rakennus joka kunnassa: liikkuvat palvelut voisivat olla tehokkaampia. 

Asukasraati myös katsoo, että palvelujen sijoittamisen tulisi perustua väestödataan, ei poliittisiin kompromisseihin. 

Ikääntyneiden palvelut raati haluaa lähelle

Ikääntyneiden palveluista asukasraati ohjeistaa, että ikääntyneiden asumispalveluiden keskittämistä tulee välttää ja mahdollisuuksien mukaan hoitoa hajauttaa lähelle asukkaita.

Asumispalveluja tulee lisätä tarpeen mukaiseksi ja asumisyksikössä, esimerkiksi sen koon määrittelyssä, tulee huomioida vanhuksen tarve tuttuun hoitotiimiin.

Virtanen kertoo, että asukasraatilaisille luvattiin kertoa, miten raadin kannanotto huomioitiin päätöksenteossa.

-On tärkeää, että Varha otti asukkaiden näkemyksen huomioon ja järjesti asukasraadin. Asiakaslähtöisyys on kaikessa toiminnassa tärkeää.

Molemmat toivovat, että asukasraatityötä hyödynnetään myös jatkossa.

”Kaikki viisaus ei asu poliitikoissa”

Asukasraadin valmistelun ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Katriina Hiippavuori pitää työmuotoa tärkeänä.

-Kaikki viisaus ei asu poliitikoissa ja virkakunnassa, Hiippavuori totesi ja lisäsi, ettei kannanottoa voida ohittaa olankohautuksella.

Kannanottoon tutustuttuaan Hiippavuoren näkemys varsinaissuomalaisten toiveista on selkeä:

-Palvelut ovat varsinaissuomalaisille selvästi seiniä rakkaampia.

Varhan asukasraati 2025

  • Varsinais-Suomen hyvinvointialueella järjestettiin asukasraati, joka sovelsi puntaroivan kansalaiskeskustelun mallia.
  • Asukasraadilla haluttiin parantaa varsinaissuomalaisten äänen kuuluvuutta Varhan toiminnan kehittämisessä.
  • Asukasraadin tehtävänä oli laatia suosituksia siitä, miten Varhan tulisi järjestää perusterveydenhuollon pienimpien toimipisteiden, ns. sote-pisteiden palveluja ja ikääntyneiden asumis- ja sairaalapalveluja.
  • Kutsu asukasraadin jäseneksi lähetettiin 2000 asukkaan satunnaisotannalla valitulle asukkaalle 11.9.2025.
  • Kutsuun vastanneiden 93 vapaaehtoisen joukosta valittiin 29 henkilöä siten, että he edustivat mahdollisimman hyvin Varhan alueen asukkaita alueellisesti ja kieliryhmittäin sekä ikä- ja sukupuolijakauman mukaisesti.
  • Asukasraati kokoontui kolme kertaa ajalla 4.10.-1.11.2025. Osallistujat perehtyivät annettuihin aiheisiin asiantuntija-alustusten ja taustamateriaalien avulla.

Turun yliopisto antoi sisällöllistä ja teknistä tukea mm. asukasraadin perustamisessa ja käsiteltävien kysymysten valinnassa ja käsittelyssä.

Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra tuki Varhan hanketta osana Demokratiainnovaatiot-ohjelmaansa.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhaasukasraatiosallistaminenkannanotto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Varhan aluevaltuuston puheenjohtaja Katriina Hiippavuori vastaanotti asukasraadin kannanoton raadin edustajikseen valitsemilta Matti Ankelolta (kesk) ja Henri Partaselta.
Varhan aluevaltuuston puheenjohtaja Katriina Hiippavuori vastaanotti asukasraadin kannanoton raadin edustajikseen valitsemilta Matti Ankelolta (kesk) ja Henri Partaselta.
Varhan viestintä Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Lataa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye