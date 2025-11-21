Varhan asukasraadille palvelut ovat seiniä rakkaampia
Loppusyksystä järjestetyn Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) asukasraadin kannanotto luovutettiin aluevaltuuston puheenjohtajalle Katriina Hiippavuorelle.
Asukasraatilaisten keskuudestaan valitsemat edustajat Matti Ankelo ja Henri Virtanen kertoivat aluevaltuustoseminaariin kokoontuneille aluevaltuutetuille asukasraatityöstä ja kannanoton sisällöstä.
-Kannanottomme otettiin hyvin vastaan ja yksimieliset näkemyksemme luvattiin ottaa päätöksenteossa huomioon, Ankelo kertoi.
Raadin kannanotossa todetaan, että asukasraadin mielestä sote-pisteen ei tarvitse olla kiinteä rakennus joka kunnassa: liikkuvat palvelut voisivat olla tehokkaampia.
Asukasraati myös katsoo, että palvelujen sijoittamisen tulisi perustua väestödataan, ei poliittisiin kompromisseihin.
Ikääntyneiden palvelut raati haluaa lähelle
Ikääntyneiden palveluista asukasraati ohjeistaa, että ikääntyneiden asumispalveluiden keskittämistä tulee välttää ja mahdollisuuksien mukaan hoitoa hajauttaa lähelle asukkaita.
Asumispalveluja tulee lisätä tarpeen mukaiseksi ja asumisyksikössä, esimerkiksi sen koon määrittelyssä, tulee huomioida vanhuksen tarve tuttuun hoitotiimiin.
Virtanen kertoo, että asukasraatilaisille luvattiin kertoa, miten raadin kannanotto huomioitiin päätöksenteossa.
-On tärkeää, että Varha otti asukkaiden näkemyksen huomioon ja järjesti asukasraadin. Asiakaslähtöisyys on kaikessa toiminnassa tärkeää.
Molemmat toivovat, että asukasraatityötä hyödynnetään myös jatkossa.
”Kaikki viisaus ei asu poliitikoissa”
Asukasraadin valmistelun ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Katriina Hiippavuori pitää työmuotoa tärkeänä.
-Kaikki viisaus ei asu poliitikoissa ja virkakunnassa, Hiippavuori totesi ja lisäsi, ettei kannanottoa voida ohittaa olankohautuksella.
Kannanottoon tutustuttuaan Hiippavuoren näkemys varsinaissuomalaisten toiveista on selkeä:
-Palvelut ovat varsinaissuomalaisille selvästi seiniä rakkaampia.
Varhan asukasraati 2025
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueella järjestettiin asukasraati, joka sovelsi puntaroivan kansalaiskeskustelun mallia.
- Asukasraadilla haluttiin parantaa varsinaissuomalaisten äänen kuuluvuutta Varhan toiminnan kehittämisessä.
- Asukasraadin tehtävänä oli laatia suosituksia siitä, miten Varhan tulisi järjestää perusterveydenhuollon pienimpien toimipisteiden, ns. sote-pisteiden palveluja ja ikääntyneiden asumis- ja sairaalapalveluja.
- Kutsu asukasraadin jäseneksi lähetettiin 2000 asukkaan satunnaisotannalla valitulle asukkaalle 11.9.2025.
- Kutsuun vastanneiden 93 vapaaehtoisen joukosta valittiin 29 henkilöä siten, että he edustivat mahdollisimman hyvin Varhan alueen asukkaita alueellisesti ja kieliryhmittäin sekä ikä- ja sukupuolijakauman mukaisesti.
- Asukasraati kokoontui kolme kertaa ajalla 4.10.-1.11.2025. Osallistujat perehtyivät annettuihin aiheisiin asiantuntija-alustusten ja taustamateriaalien avulla.
Turun yliopisto antoi sisällöllistä ja teknistä tukea mm. asukasraadin perustamisessa ja käsiteltävien kysymysten valinnassa ja käsittelyssä.
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra tuki Varhan hanketta osana Demokratiainnovaatiot-ohjelmaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Kuvat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Samarbetsförhandlingarna angående sjukhusavdelningen i Somero har avslutats21.11.2025 08:33:45 EET | Pressmeddelande
Samarbetsförhandlingarna angående överföringen av tjänsterna från sjukhusavdelningen i Somero till Salo avslutades den 20 november. Förhandlingarna inleddes den 7 oktober.
Someron sairaalaosastoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet21.11.2025 08:33:45 EET | Tiedote
Someron sairaalaosaston palvelujen siirtoa Saloon koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 20. marraskuuta. Neuvottelut aloitettiin 7. lokakuuta.
Seminariet Synliggöra vårdens effektivitet lyfte fram kvalitetsregister och patientens upplevelse19.11.2025 14:10:20 EET | Pressmeddelande
Seminariet Synliggöra vårdens effektivitet, som ÅUCS Orto arrangerade i samarbete med BCB Medical, gav en aktuell översikt över mätning av vårdens effektivitet, kvalitetsregister och kunskapsbaserad styrning, särskilt ur ortopedins och kirurgins perspektiv.
Hoidon vaikuttavuus näkyväksi -seminaari nosti keskiöön laaturekisterit ja potilaan kokemuksen19.11.2025 14:10:20 EET | Tiedote
Tyks Orton yhteistyössä BCB Medicalin kanssa järjestämä Hoidon vaikuttavuus näkyväksi -seminaari tarjosi ajankohtaisen katsauksen vaikuttavuuden mittaamiseen, laaturekistereihin ja tiedolla johtamiseen erityisesti ortopedian ja kirurgian näkökulmista.
Bluffmeddelanden i mun- och tandvårdens namn18.11.2025 12:45:11 EET | Pressmeddelande
Blufftextmeddelanden som liknar textmeddelandena från mun- och tandvården har skickats till människor inom Varhas område. I textmeddelandena berättas om den bokade tiden och erbjuds en länk för att flytta eller avboka tidsbokningen. Länken som angetts är hammaslaakari-dental.net. Klicka inte på länken.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme