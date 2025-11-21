Varhan asukasraadille palvelut ovat seiniä rakkaampia

Asukasraatilaisten keskuudestaan valitsemat edustajat Matti Ankelo ja Henri Virtanen kertoivat aluevaltuustoseminaariin kokoontuneille aluevaltuutetuille asukasraatityöstä ja kannanoton sisällöstä.

-Kannanottomme otettiin hyvin vastaan ja yksimieliset näkemyksemme luvattiin ottaa päätöksenteossa huomioon, Ankelo kertoi.

Raadin kannanotossa todetaan, että asukasraadin mielestä sote-pisteen ei tarvitse olla kiinteä rakennus joka kunnassa: liikkuvat palvelut voisivat olla tehokkaampia.

Asukasraati myös katsoo, että palvelujen sijoittamisen tulisi perustua väestödataan, ei poliittisiin kompromisseihin.

Ikääntyneiden palvelut raati haluaa lähelle

Ikääntyneiden palveluista asukasraati ohjeistaa, että ikääntyneiden asumispalveluiden keskittämistä tulee välttää ja mahdollisuuksien mukaan hoitoa hajauttaa lähelle asukkaita.

Asumispalveluja tulee lisätä tarpeen mukaiseksi ja asumisyksikössä, esimerkiksi sen koon määrittelyssä, tulee huomioida vanhuksen tarve tuttuun hoitotiimiin.

Virtanen kertoo, että asukasraatilaisille luvattiin kertoa, miten raadin kannanotto huomioitiin päätöksenteossa.

-On tärkeää, että Varha otti asukkaiden näkemyksen huomioon ja järjesti asukasraadin. Asiakaslähtöisyys on kaikessa toiminnassa tärkeää.

Molemmat toivovat, että asukasraatityötä hyödynnetään myös jatkossa.

”Kaikki viisaus ei asu poliitikoissa”

Asukasraadin valmistelun ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Katriina Hiippavuori pitää työmuotoa tärkeänä.

-Kaikki viisaus ei asu poliitikoissa ja virkakunnassa, Hiippavuori totesi ja lisäsi, ettei kannanottoa voida ohittaa olankohautuksella.

Kannanottoon tutustuttuaan Hiippavuoren näkemys varsinaissuomalaisten toiveista on selkeä:

-Palvelut ovat varsinaissuomalaisille selvästi seiniä rakkaampia.

Varhan asukasraati 2025

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella järjestettiin asukasraati, joka sovelsi puntaroivan kansalaiskeskustelun mallia.

Asukasraadilla haluttiin parantaa varsinaissuomalaisten äänen kuuluvuutta Varhan toiminnan kehittämisessä.

Asukasraadin tehtävänä oli laatia suosituksia siitä, miten Varhan tulisi järjestää perusterveydenhuollon pienimpien toimipisteiden, ns. sote-pisteiden palveluja ja ikääntyneiden asumis- ja sairaalapalveluja.

Kutsu asukasraadin jäseneksi lähetettiin 2000 asukkaan satunnaisotannalla valitulle asukkaalle 11.9.2025.

Kutsuun vastanneiden 93 vapaaehtoisen joukosta valittiin 29 henkilöä siten, että he edustivat mahdollisimman hyvin Varhan alueen asukkaita alueellisesti ja kieliryhmittäin sekä ikä- ja sukupuolijakauman mukaisesti.

Asukasraati kokoontui kolme kertaa ajalla 4.10.-1.11.2025. Osallistujat perehtyivät annettuihin aiheisiin asiantuntija-alustusten ja taustamateriaalien avulla.

Turun yliopisto antoi sisällöllistä ja teknistä tukea mm. asukasraadin perustamisessa ja käsiteltävien kysymysten valinnassa ja käsittelyssä.

Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra tuki Varhan hanketta osana Demokratiainnovaatiot-ohjelmaansa.