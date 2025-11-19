Markkinaoikeuden päätös sähköverkkotoiminnan valvontamenetelmistä on kielteinen sähköverkkojen kehittämiselle
Markkinaoikeus on antanut päätöksensä koskien Energiaviraston vuosille 2024-2031 vahvistamia sähköverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä. Markkinaoikeus on hylännyt verkkoyhtiöiden valitukset. Lähes 70 suomalaista sähköverkkoyhtiötä valittivat Energiaviraston vahvistuspäätöksestä tammikuussa 2024.
Sähköverkkoyhtiöt pitävät Energiaviraston valvontamenetelmiin tekemiä muutoksia osin lainvastaisina ja kohtuuttomina, ja ovat myös tuoneet tämän toistuvasti esiin. Markkinaoikeus on tuoreessa ratkaisussaan hylännyt yhtiöiden valitukset.
Energiateollisuus on erittäin pettynyt markkinaoikeuden ratkaisuun eikä pidä sitä yhteiskunnan edun mukaisena. Energiateollisuus näkee, että ratkaisu vaarantaa välttämättömän sähköverkkojen kehittämisen.
Energiateollisuus pitää erittäin tärkeänä Suomen kilpailukyvyn edistämisen, huoltovarmuuden varmistamisen ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta, että sähköverkkojen riittävälle kehittämiselle on tosiasialliset edellytykset. Sähköverkkoyhtiöiden mahdollisuus rahoittaa verkkojen kehittämiseksi tarvittavat investoinnit riippuu kaikkein eniten verkkotoiminnan valvontamenetelmistä. Valvontamenetelmien uudelleen arviointi onkin siksi välttämätöntä sähköistymisen mahdollistamiseksi ja Suomen tulevaisuuden talouskasvun varmistamiseksi. Sähköverkkojen riittävä ja oikea-aikainen kehittäminen on asiakkaiden ja koko yhteiskunnan etu.
Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Seuraavaksi on tärkeää, että verkkoyhtiöt tutustuvat ratkaisuun ja sen yksityiskohtiin tarkemmin ja arvioivat tarvittavia toimenpiteitä.
Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiaverkotPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
