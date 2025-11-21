RKP haluaa parannuksia kuljetuspalveluihin ja apuvälinepalveluihin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

- On hyvä, että hyvinvointialue reagoi kuljetuspalvelun puutteisiin nyt. Oikeus tuttuun kuljettajaan on monille asiakkaille tärkeä. Olen kuullut, että moni on menettänyt oikeuden vakiotaksiinsa ja palvelun periaatteita onkin syytä tarkistaa tältä osin, niin että useampi saisi takaisin tutun kuljettajansa. Lisäksi aikatauluihin on syytä kiinnittää huomiota ja tehdä parannuksia, niin että kuljetus saapuu ajoissa, sanoo aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja Karin Cederlöf, RKP.

Aluehallitus päätti kokouksessa, että hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut tuotetaan omana toimintana vuodesta 2027 lähtien. HUS Apuvälinekeskuksen tuottamien perusterveydenhuollon apuvälinepalveluiden toiminta Espoon ja Raaseporin yksiköissä siirretään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan.

- Apuvälinepalveluiden tuottaminen omana toimintana antaa mahdollisuuden parantaa välineiden saatavuutta ja palvelujen toimivuutta asiakkaan ja henkilöstön kannalta järkevämmäksi. Rollaattoreiden, pyörätuolien ja erikoissänkyjen pitää olla kaikkien asukkaiden saatavilla ja niitä ei pitäisi joutua hakemaan pitkän matkan takaa, sanoo Cederlöf.

Kokouksessa käsiteltiin myös hyvinvointialueen osavuosikatsaus. Taloudellinen tilanne näyttää hyvältä.

- Osavuosikatsaus oli iloista luettavaa. Jos osavuosikatsauksen ylijäämän kertymä jatkuu myös vuoden loppuun LUVN voi kattaa aikaisempien vuosien alijäämän jo tänä vuonna, ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa, toteaa aluehallituksen jäsen Denis Strandell, RKP.

Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustokysymykseen koskien rintasyöpäseulontojen tarjoamista lähipalveluna.

- On tärkeää, että seulontoja tarjottaisiin kaikissa kunnissa. Etäisyyden kasvaessa seulontapaikkaan kasvaa myös riski sille, että useampi jättää seulonnan tekemättä, sanoo aluehallituksen varajäsen Eva-Lena Gästrin, RKP.

- Pitkät etäisyydet rintasyöpäseulontaan voi pahimmassa tapauksessa johtaa hoitokulujen kasvuun, jos rintasyöpätapauksia ei löydetä aikaisessa vaiheessa. Siksi on tärkeää, että seulontojen toteuttamista tarkastellaan nyt, sanoo Denis Strandell.