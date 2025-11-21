Joulu ilman yksinäisyyttä – HelsinkiMission uusi kotimainen aineeton lahja tuo kuuntelijan vanhukselle
Uudella Auttava kuulija jouluna vanhukselle -aineettomalla lahjalla voi mahdollistaa apua ikäihmisille joulun yksinäisimpinä hetkinä. HelsinkiMission aineettomat lahjat ovat eettinen ja ekologinen vaihtoehto tavaralahjoille. Niiden avulla voi ilahduttaa läheistä ja auttaa samalla yksinäisyydestä kärsiviä ympäri Suomen.
Joka kymmenes suomalainen kärsii haitallisesta, pitkäkestoisesta yksinäisyydestä. Aineettomien lahjojen tuotolla HelsinkiMissio mahdollistaa ammattiauttajan tai koulutetun vapaaehtoisen aikaa ja läsnäoloa niitä tarvitseville.
– Aineeton lahja on hieno vaihtoehto joulumuistamiseen ja samalla auttaa apua tarvitsevia Suomessa. Se ei kasvata tarpeettomien tavaroiden määrää ja on helppo lähettää myös kaukana asuvalle läheiselle. Valikoimastamme löytyy hyviä vaihtoehtoja jokaiselle lahjansaajalle. Aineettomien lahjojen tuotolla mahdollistamme kipeästi kaivattua apua lapsiperheen, ikäihmisen, nuoren tai erityisoppijan elämään, sanoo HelsinkiMission kampanjavastaava Tuulia Nikunen.
Epävakaa talous- ja maailmantilanne, yhä kasvava työttömyys ja toimeentulovaikeudet ovat lisänneet huolta ja yksinäisyyden tunnetta. Aineettomien lahjojen tuotoilla on entistäkin suurempi merkitys HelsinkiMission auttamistyölle.
– Ammattiauttajamme ja vapaaehtoiset kaverimme ovat kohdanneet avuntarvitsijoita kymmeniä tuhansia kertoja tämän vuoden aikana. Ilman lahjoituksia joka kolmas avuntarvitsija jää ilman apua. Aineettomien lahjojen tuotolla pystymme auttamaan yhä useampaa apua tarvitsevaa, Nikunen sanoo.
Syli sitä tarvitseville vauvoille – 10 erilaista aineetonta lahjaa
Toinen uusi aineeton lahja Auttava kuulija jouluna vanhukselle -lahjan lisäksi on Syli sitä tarvitseville vauvoille. Lahjalla mahdollistetaan kahdelle vauvalle turvallinen syli elämän ensimmäisiin, elintärkeisiin hetkiin Jorvin sairaalassa. Lahja maksaa 30 euroa.
HelsinkiMission uudenlainen vapaaehtoistoiminta Suomessa on tuonut sylikaverin kaikkein hauraimmille aluille – vauvoille, jotka eivät tarvitse enää tehohoitoa, mutta eivät vielä pääse kotiin sairaalasta. Koulutetun vapaaehtoisen tarjoama turvallinen syli ja kosketus helpottavat vastasyntyneen vauvan hyvinvointia. Lahjoituksella HelsinkiMissio kouluttaa vapaaehtoisia sekä koordinoi vapaaehtoistoimintaa.
HelsinkiMission verkkokaupassa on tarjolla aineettomia lahjoja ikäihmisten, nuorten, lapsiperheiden ja erityisryhmien auttamiseen. Esimerkiksi Kävelyseuraa vanhuksellle -lahja mahdollistaa ulkoiluseuraa ikäihmiselle. Kriisiapua nuorelle -lahja mahdollistaa kriisi- ja keskustelutapaamisen HelsinkiMission ammattiauttajan kanssa. Toivon peitto pienelle potilaalle -lahjan avulla Uuden lastensairaalan teho-osaston pienet potilaat saavat lämpöä tuovia Toivon peittoja.
Lahjan antaja saa sähköisen joulukortin, jolla voi lähettää hyvän joulun toivotuksen läheiselle ja johon voi kirjoittaa oman viestin.
– Aineeton lahja ilahduttaa sekä lahjan antajaa että sen saajaa. Hyvä mieli syntyy, kun tietää jonkun yksinäisen tai tukea tarvitsevan saavan apua, Nikunen muistuttaa.
Lahjojen tuotot HelsinkiMissio käyttää yksinäisyyttä vähentävään työhön. Aineettomiin lahjoihin voi tutustua HelsinkiMission verkkokaupassa helsinkimissio.fi/aineetonlahja.
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. www.helsinkimissio.fi
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
