Uusi suunta kasvulle: satoja sparrauspaikkoja pk-yrityksille

Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 2025 29.10.2025 18:40:00 EET | Tiedote

Vuoden sparraaja on pirkanmaalainen Anna-Stiina Boström. Hän on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2020. Viiden vuoden aikana Boström on tavannut yli 50 yritystä, ja saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta yrittäjiltä. Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open.