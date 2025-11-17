Kasvu Open

Uusi suunta kasvulle: satoja sparrauspaikkoja pk-yrityksille

24.11.2025 16:48:42 EET | Kasvu Open | Tiedote

Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Haku ohjelmaan on auki 30.10.2025 – 11.3.2026.

Vuoden kasvuyritys
Kasvun lisäksi sparrausohjelmassa on tarjolla kunniaa, sillä Vuoden kasvuyritys valitaan ohjelmaan osallistuneiden yritysten joukosta. Kasvu Open

Kasvu Openin Kasvupolku-ohjelma on suomalaisille kasvuvaiheesa oleville yrityksille, joilla on y-tunnus ja roppakaupalla kasvuhalua. Vuosittain Kasvupolulla sparrataan yli 200 innokasta yritystä. Sparrauksen lisäksi yritysten joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa, Jyväskylässä 28.10.2026. 

Räätälöityä asiantuntijasparrausta ja vertaistukea

Kasvupolku tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja saada ulkopuolista näkemystä oman liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa yritys saa konkreettisia työkaluja ja tukea kasvun haasteisiin:

  • 7-10 yritykselle räätälöityä, luottamuksellista asiantuntijatapaamista
  • muiden samassa tilanteessa olevien yritysten vertaistuen
  • oppeja ja kokemusta pitchaukseen
  • innostusta arkeen ja kehittämiseen
  • kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia kasvun tueksi

Haku ja aikataulut

Mukaan pääsy edellyttää hakemuksen eli Pulssi-kasvuyritysanalyysin täyttämistä sekä sitoutumista ohjelman työskentelyyn. Osallistuminen vie aikaa noin viisi työpäivää tammikuun ja syyskuun välillä. Ohjelma toteutetaan yhdistelmänä digitaalista työskentelyä (kevät) ja livekohtaamisia (syksy).

Haku Kasvupolku-ohjelmaan on auki 30.10.2025 – 11.3.2026. Hakeminen onnistuu osoitteessa kasvuopen.co/kasvupolut/. Mukaan pääsevät yritykset julkistetaan 22.4.2026, josta myös ohjelman työskentely starttaa.

LISÄTIEDOT

Malla Karhunen
Viestintä, Kasvu Open
050 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co

