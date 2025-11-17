Uusi suunta kasvulle: satoja sparrauspaikkoja pk-yrityksille
Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Haku ohjelmaan on auki 30.10.2025 – 11.3.2026.
Kasvu Openin Kasvupolku-ohjelma on suomalaisille kasvuvaiheesa oleville yrityksille, joilla on y-tunnus ja roppakaupalla kasvuhalua. Vuosittain Kasvupolulla sparrataan yli 200 innokasta yritystä. Sparrauksen lisäksi yritysten joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa, Jyväskylässä 28.10.2026.
Räätälöityä asiantuntijasparrausta ja vertaistukea
Kasvupolku tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja saada ulkopuolista näkemystä oman liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa yritys saa konkreettisia työkaluja ja tukea kasvun haasteisiin:
- 7-10 yritykselle räätälöityä, luottamuksellista asiantuntijatapaamista
- muiden samassa tilanteessa olevien yritysten vertaistuen
- oppeja ja kokemusta pitchaukseen
- innostusta arkeen ja kehittämiseen
- kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia kasvun tueksi
Haku ja aikataulut
Mukaan pääsy edellyttää hakemuksen eli Pulssi-kasvuyritysanalyysin täyttämistä sekä sitoutumista ohjelman työskentelyyn. Osallistuminen vie aikaa noin viisi työpäivää tammikuun ja syyskuun välillä. Ohjelma toteutetaan yhdistelmänä digitaalista työskentelyä (kevät) ja livekohtaamisia (syksy).
Haku Kasvupolku-ohjelmaan on auki 30.10.2025 – 11.3.2026. Hakeminen onnistuu osoitteessa kasvuopen.co/kasvupolut/. Mukaan pääsevät yritykset julkistetaan 22.4.2026, josta myös ohjelman työskentely starttaa.
LISÄTIEDOT
Malla Karhunen
Viestintä, Kasvu Open
050 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
LINKIT
Lue lisää: Kasvupolku-ohjelma
Lue lisää: Sparraajat
Lue lisää: Vuoden kasvuyritys
Lue lisää: Vuoden kasvuyritys Dokport tekee mahdottomasta mahdollista
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenKasvu Open / sparrausohjelmatPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
Strategiaosaaminen on tärkein kasvuyritysten johtajien taito17.11.2025 10:42:23 EET | Tiedote
Tuore selvitys paljastaa, että suomalaiset kasvuyritykset pitävät strategiaosaamista tärkeimpänä johtajan ominaisuutena. Selvitykseen vastasi 121 kasvutahtoisen yrityksen päättäjää.
Dokport on Vuoden kasvuyritys 202529.10.2025 18:55:00 EET | Tiedote
Vuoden kasvuyritys on kotimainen etäterveyspalvelu Dokport, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen suomalaisessa terveydenhuollossa. Yritys on perustettu vasta vuosi sitten ja on jo hoitanut yli 35 000 potilasta.
Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 202529.10.2025 18:40:00 EET | Tiedote
Vuoden sparraaja on pirkanmaalainen Anna-Stiina Boström. Hän on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2020. Viiden vuoden aikana Boström on tavannut yli 50 yritystä, ja saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta yrittäjiltä. Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open.
Inosence Polyol vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen29.10.2025 18:35:00 EET | Tiedote
Inosence Polyol Oy on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen 29.10.2025 Jyväskylässä, kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa.
Tässä ovat Vuoden kasvuyritys 2025 -finalistit16.10.2025 15:21:52 EEST | Tiedote
Kasvu Open valitsee vuosittain kymmenen yritystä kisaamaan Vuoden kasvuyritys -tittelistä. Tämän vuoden TOP 10 on maantieteellisesti sekä toimialojen ja kasvuvaiheen osalta ilahduttavan monipuolinen. Vuoden kasvuyritys valitaan ja julkistetaan Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025 Jyväskylässä.
