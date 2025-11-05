Selvitys: Teknologiateollisuuden osaajatarpeesta jopa 74 % kohdistuu korkeakoulutettuihin – toimiala tarvitsee 140 000 uutta osaajaa 10 vuoden aikana

Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden aikana 140 000 uutta osaajaa, kertoo jäsenyrityksille tehty laaja kysely. Kyseessä on iso tavoite, sillä tällä hetkellä toimialalla työskentelee noin 330 000 ihmistä.



– Yritykset arvioivat osaajatarpeensa jopa hieman suuremmaksi kuin neljä vuotta sitten, jolloin viimeksi kysyimme asiaa. Tämä kertoo paitsi yritysten luottamuksesta kasvuun, myös siitä, ettei osaajatarve ole ohimenevä, suhdanteista riippuvainen ilmiö, sanoo toimitusjohtaja Minna Helle.

Ensimmäistä kertaa osaajatarveselvityksen yhteydessä tarkasteltiin myös osaajapulan taloudellista vaikutusta. Teknologiateollisuuden Etlalla teettämän selvityksen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaisi vuosittain jopa 0,6 prosenttia enemmän, jos teknologiateollisuuden työvoimatarpeeseen pystytään vastaamaan verrattuna tilanteeseen, jossa osaajia ei saataisi.

– Suomella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin saada aikaiseksi kasvua. Me tarvitsemme nämä osaavat ihmiset vauhdittamaan uudistumista ja synnyttämään innovaatioita, Helle painottaa.

Korkeakoulutettujen tarve kasvaa, mutta myös ammattiosaajia tarvitaan

Selvityksen mukaan 74 prosenttia teknologiateollisuuden osaajatarpeesta kohdistuu korkeakoulutettuihin osaajiin. Kyse ei ole pelkästään palvelutoimialoista, kuten tietotekniikka ja suunnitteluala, sillä myös valmistavassa teollisuudessa korkeakoulutettujen osuus osaajatarpeesta on 55 prosenttia.

Osaajatarpeesta noin puolet selittyy kasvulla ja puolet eläköityneiden työntekijöiden korvaamisella. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden eläköityminen kiihtyy tulevina vuosina, mikä lisää korkeakoulutettujen osaajien tarvetta entisestään.



– Selvityksen tulokset tukevat vahvasti tavoitettamme koulutustason nostosta. Olemme tipahtaneet korkeakoulutusasteessa kauas OECD-maiden kärjestä. Jotta kasvun edellytyksemme säilyvät, jopa 70 prosentilla Suomen nuorista aikuisista tulisi 15 vuoden päästä olla korkeakoulutasoista osaamista, osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen sanoo.

Käynnissä on selkeä rakennemuutos: toimialan henkilöstömäärän kasvu on ollut yli 15 vuoden ajan nimenomaan korkeakoulutettujen määrän lisääntymistä.

Pöntynen kuitenkin korostaa, että kasvava korkeakoulutetun osaamisen tarve ei tarkoita ammattiosaamisen katoamista.



– Ammattiosaajien määrä teknologiateollisuudessa on pysynyt pitkään tasaisena, ja uusia ammatillisen koulutuksen suorittaneita tarvitaan toimialan yrityksiin yli 3 600 joka vuosi. Ammatillista koulutusta on kuitenkin kehitettävä, Pöntynen sanoo.

Selvityksen mukaan useamman kuin joka viidennen eläköityvän ammattikoulutetun tilalle rekrytoidaan korkeakoulutettu ja joka kymmenes jää korvaamatta joko automaation, robotiikan tai muun syyn johdosta.

Osaajatarpeeseen vastaamatta jättäminen tulisi kalliiksi

– Koulutustason nosto ja maahanmuutto ovat avainasemassa teknologiateollisuuden osaajatarpeeseen vastaamisessa. Selvästi nykyistä suuremman osan nuorista on päästävä korkeakouluopintoihin, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen on parannettava ja polkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen selkiytettävä, Pöntynen luettelee.

Teknologiateollisuuden selvityksessä 82 prosenttia yrityksistä kertoo olevansa kiinnostunut rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia tulevien neljän vuoden aikana.

– Suomi voi turvata tulevaisuutensa vain investoimalla osaajiin ja osaamiseen. Tämä on paras sijoitus, jonka voimme tehdä niin yritysten kilpailukyvyn kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta, Minna Helle sanoo.



Osaajatarveselvitys: Teknologiateollisuus kysyi syyskuussa 2025 jäsenyrityksiltään, miten nämä arvioivat henkilöstömääränsä muuttuvan tulevien neljän vuoden aikana. Arviossa on mukana muutoksen määrä ja rekrytoitavien koulutustausta. Teknologiateollisuus laati näistä luvuista arvion toimialan vuosittaisesta osaajatarpeesta sekä 10 vuoden osaajatarpeesta, mikäli kehitys jatkuu samankaltaisena. Kyselyyn vastasi 451 yritystä, ja vastaajat kattavat noin 45 prosenttia teknologiateollisuuden jäsenyritysten henkilöstöstä. Selvitys tehdään neljän vuoden välein. Osaamispulssi-sivusto sisältää laajojen selvitysten lisäksi katsauksia eri osaamisteemojen osaamistarpeisiin.