Kaupunginhallitus: Ulla Lehtonen ja Jussi Paavola ovat uudet tulosyksikköjohtajat
Kaupunginhallitus valitsi Espooseen kaksi uutta johtajaa: suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajaksi valittiin Ulla Lehtonen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtajaksi Jussi Paavola.
Lue lisää: Kasvun ja oppimisen toimialalle kaksi uutta johtajaa
Talousarvio valtuuston käsittelyyn
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa on huomioitu valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos.
Lue lisää: Espoon vuoden 2026 talousarviosta neuvottelutulos
Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli vastauksia valtuustoaloitteisiin ja valtuustokysymyksiin. Vastaukset viedään valtuustolle tiedoksi. Valtuustokysymykset käsittelivät mm. eettisten periaatteiden seurantaa sekä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Eläinperäisten tuotteiden käytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus evästi mm. antamalla kehotuksen selvittää kotimaisten kasviproteiinien käyttöä.
Asia 10 Valtuustokysymys Espoon hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen nykytilasta sekä yhteistyöstä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa siirtyy käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
