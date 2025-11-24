Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Ulla Lehtonen ja Jussi Paavola ovat uudet tulosyksikköjohtajat

24.11.2025 18:22:09 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kaupunginhallitus valitsi Espooseen kaksi uutta johtajaa: suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajaksi valittiin Ulla Lehtonen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtajaksi Jussi Paavola.

Lue lisää: Kasvun ja oppimisen toimialalle kaksi uutta johtajaa

Talousarvio valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa on huomioitu valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos.

Lue lisää: Espoon vuoden 2026 talousarviosta neuvottelutulos

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli vastauksia valtuustoaloitteisiin ja valtuustokysymyksiin. Vastaukset viedään valtuustolle tiedoksi. Valtuustokysymykset käsittelivät mm. eettisten periaatteiden seurantaa sekä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Eläinperäisten tuotteiden käytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus evästi mm. antamalla kehotuksen selvittää kotimaisten kasviproteiinien käyttöä.

Asia 10 Valtuustokysymys Espoon hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen nykytilasta sekä yhteistyöstä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa siirtyy käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

