Joulumarkkinat kutsuvat tunnelmalliselle kierrokselle Puumalaan, Sulkavalle ja Juvalle!

24.11.2025 23:38:59 EET

Riimukiven tilan Joulumarkkinat ja 1800-luvun joulupiha

Alanteen Joulu tunnelmallisella puutaloalueella Sulkavalla

Perinteiset Wehmaan Joulumarkkinat tunnelmallisessa kartanomiljöössä

Riimukiven tilan Joulumarkkinat ja 1800-luvun joulupiha

Riimukiven tilan joulu Puumalan Hurissalon saarella on täynnä tunnelmaa. Lyhtyjen valo leikkii vanhoilla hirsiseinillä ja havut tuoksuvat ovenpielissä. 1800-luvun joulupihalla lyhdyt valaisevat hämärtyvän talvipäivän ja tulipadassa höyryävät talviset hiillosherkut.

Joulumyyjäisten pöydistä ja Akanvakan käsityökaupasta löydät taidokkaat käsityöt, maistuvat jouluherkut ja lähellä tehdyt lahjat pukinkonttiin ja joulupöytään.

Nauti kupillinen kuumaa glögiä leiskuvan tulen ääressä ja poimi mukaasi houkuttelevimmat joululahjat joulumarkkinoiden myyjäispöydistä.

Paikka: Haukkoniementie 1, Hurissalo

Aika: lauantaina 6.12.2025 klo 13-18 Riimukiven tilan joulumarkkinat

Lue lisää osoitteesta https://www.riimukiventila.fi josta löydät lisätietoja joulumarkkinoiden myyjistä ja ohjelmasta.

 

 

Alanteen Joulu tunnelmallisella puutaloalueella Sulkavalla su 7.12.2025 klo 11-15.

Tänä vuonna myyjäisten pääpaikkana toimii Marimakasiini, os. Alanteentie 3. Myyntipaikkoja on sekä sisällä että ulkona. Tapahtuma on vuosi vuodelta hienommaksi muodostuva jouluinen päivä.


Myyjäis- ja herkuttelupisteitä tulee tapahtumapäivänä olemaan Alanteentien varrella useita. Myös tien koristelu luo omalta osaltaan jouluisen tunnelman kävijän sydämiin. Paikkakunnan liikkeissä on omia jouluisia tarjouksia. Kannattaa pistäytyä! Autot suositellaan jätettäväksi parkkiin ja liikkumaan alueella jalkaisin.

https://sulkava.fi/matkailu-ja-tapahtumat/tapahtumat/alanteen-joulu/

 

Perinteiset Wehmaan Joulumarkkinat tunnelmallisessa kartanomiljöössä Juvalla

Wehmaan Joulumarkkinat tarjoavat perinteistä ja lämminhenkistä joulun odotusta Wehmaan kartanon pihapiirissä. Viikonlopun aikana voit tehdä löytöjä paikallisten käsityöläisten ja pientuottajien uniikeista tuotteista, herkutella TeaHouse of Wehmaisin jouluisessa skonssibuffetissa sekä nauttia jouluisesta tunnelmasta meidän kanssamme. 

Tunnelmaa, makuja ja lahjalöytöjä koko perheelle!

Wehmaan Joulumarkkinat 13.–14.12.2025 klo 12:00–16:00

https://www.teahouse.fi/tapahtuma/wehmaan-joulumarkkinat

Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

