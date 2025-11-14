Firman pikkujoulut voivat aiheuttaa yllättäviä tapaturmia – muista varovaisuus liikkuessa
Monella työpaikalla pikkujoulut ovat odotettuja tapahtumia. Juhlahumussa on hyvä muistaa varovaisuus erityisesti liikkuessa paikasta toiseen: tilastojen mukaan marras-joulukuun juhlakaudella sattuu liukastumisia ja kompastumisia, jotka liittyvät useimmiten siirtymisiin juhlapaikalle tai sieltä pois.
Pikkujouluissa työntekijät pääsevät rentoutumaan ja viettämään aikaa vapaamuotoisesti loppuvuoden kiireiden keskellä. Suomessa työpaikan juhlia järjestetään perinteisesti joulua edeltävinä viikkoina, erityisesti marras-joulukuun taitteessa.
Samalla juhlakausi näkyy myös tapaturmatilastoissa: tyypillisimpiä pikkujouluihin liittyviä tapaturmia ovat kaatumiset, joita sattuu siirtymisten yhteydessä. Mitä liukkaampi ja hankalampi keli, sitä enemmän sattuu luonnollisesti myös tapaturmia.
Pikkujoulujen pahimmat riskit piilevätkin usein juhlapaikan ulkopuolella – matkalla töistä juhliin, tai tilaisuudesta kotiin. Usein kiire ja huolimattomuus lisäävät tapaturman todennäköisyyttä.
– Marras–joulukuun vaihteen keli voi olla petollinen: tiet ovat liukkaat, pimeys vaikeuttaa näkyvyyttä ja juhlavaatteet – erityisesti jalkineet – eivät aina sovi ulkona liikkumiseen. Tapaturmatilastoissa korostuvat erityisesti liukastumiset ja kompastumiset, jotka johtavat venähdyksiin, ruhjeisiin tai kaatumisiin. Siksi pukeutumisessa kannattaa varautua myös liikkumiseen, ei ainoastaan tanssimiseen, sanoo Fennian riskienhallintapalveluiden osastopäällikkö Petteri Sistonen.
Työtapaturmavakuutus kattaa juhlien virallisen osuuden – jatkot vapaa-ajan vakuutuksen piirissä
Sistosen mukaan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös työpaikan ulkopuolella järjestetyissä tilaisuuksissa, kun kyse on työnantajan järjestämästä virallisesta ohjelmasta. Tämä kattaa esimerkiksi työpaikan järjestämät pikkujoulut ja niihin liittyvät suorat matkat. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoja, jotka sattuvat esimerkiksi jatkoilla tai muissa epävirallisissa tilaisuuksissa.
– Moni ei tule ajatelleeksi, että tapaturma työporukan pikkujoulujen jatkoilla ei välttämättä olekaan enää työtapaturma. Silloin korvaukset määräytyvät vapaa-ajan vakuutuksen perusteella, jos sellainen on olemassa, muistuttaa Sistonen.
Vaikka tapaturmasta kärsii aina eniten loukkaantunut työntekijä, voi tapaturma tulla myös työnantajalle kalliiksi.
– Työnantaja joutuu etsimään loukkaantuneelle työntekijälle sijaista ja jos kyseessä on yrityksen avainhenkilö, voi tapaturma tulla hyvinkin kalliiksi. On laskettu, että työntekijän poissaolo maksaa yritykselle 400 euroa joka päivä, ja pahimmillaan yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä.
Sistonen muistuttaa, ettei yhteisiä juhlahetkiä pidä kuinkaan vältellä.
– Yhteisöllisyydellä ja verkostoitumisella – yhteisellä epävirallisella tekemisellä – on usein positiivisia vaikutuksia työntekijäkokemukseen ja työntekijän hyvinvointiin. Pikkujoulujen järjestämissä kannattaa panostaa turvallisuuteen – usein kyse on pienestä ennakoinnista, kuten selkeästä aikataulusta, suunnitelluista siirtymistä ja siitä, ettei kukaan jää yksin.
Pienillä teoilla turvallisempi juhla – näin vähennät riskejä
Juhlasta jää parhaat muistot, kun kaikki pääsevät turvallisesti kotiin. Siksi omaan turvalliseen liikkumiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja katsoa vähän kaverinkin perään. Ja kun turvallisuus huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, juhlat voivat olla sekä rennommat että riskittömämmät.
Alla muutama vinkki turvallisempiin pikkujouluihin niin työntekijöille kuin työnantajillekin.
- Aikatauluta siirtymiset – kiire lisää riskejä, erityisesti liukkaalla säällä. Juhlan siirtymät ja aikataulu kannattaa suunnitella huolellisesti.
- Pukeudu kelin mukaisesti – juhlakengät voi pakata kassiin ja vaihtaa vasta perillä. Työnantaja voi kannustaa osallistujia käytännölliseen ja säänmukaiseen pukeutumiseen.
- Huolehdi kulkuyhteyksistä – kimppakyydit tai työnantajan järjestämä kyyti lisää turvallisuutta siirtymiin juhlapaikalle ja sieltä pois.
- Pidä puhelin taskussa liikkuessasi – huomio kannattaa aina keskittää ympäristöön ja kulkuväyliin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Fennian viestintäFennia
Viestinnän tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.fennia.fi/mediapalvelu
Petteri SistonenosastopäällikköFennia / RiskienhallintapalvelutPuh:050 588 7656petteri.sistonen@fennia.fi
Fennia – yrittämistä ja elämää varten
Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jolla on vahvat juuret ja pitkä kokemus vakuuttamisesta. Olemme uudistuneet ja mukautuneet useita kertoja 140-vuotisen historiamme aikana. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia. Meitä fennialaisia on yhteensä noin 1 200 ja toimimme eri puolilla Suomea.
