Firman pikkujoulut voivat aiheuttaa yllättäviä tapaturmia – muista varovaisuus liikkuessa

Pikkujouluissa työntekijät pääsevät rentoutumaan ja viettämään aikaa vapaamuotoisesti loppuvuoden kiireiden keskellä. Suomessa työpaikan juhlia järjestetään perinteisesti joulua edeltävinä viikkoina, erityisesti marras-joulukuun taitteessa.

Samalla juhlakausi näkyy myös tapaturmatilastoissa: tyypillisimpiä pikkujouluihin liittyviä tapaturmia ovat kaatumiset, joita sattuu siirtymisten yhteydessä. Mitä liukkaampi ja hankalampi keli, sitä enemmän sattuu luonnollisesti myös tapaturmia.

Pikkujoulujen pahimmat riskit piilevätkin usein juhlapaikan ulkopuolella – matkalla töistä juhliin, tai tilaisuudesta kotiin. Usein kiire ja huolimattomuus lisäävät tapaturman todennäköisyyttä.

– Marras–joulukuun vaihteen keli voi olla petollinen: tiet ovat liukkaat, pimeys vaikeuttaa näkyvyyttä ja juhlavaatteet – erityisesti jalkineet – eivät aina sovi ulkona liikkumiseen. Tapaturmatilastoissa korostuvat erityisesti liukastumiset ja kompastumiset, jotka johtavat venähdyksiin, ruhjeisiin tai kaatumisiin. Siksi pukeutumisessa kannattaa varautua myös liikkumiseen, ei ainoastaan tanssimiseen, sanoo Fennian riskienhallintapalveluiden osastopäällikkö Petteri Sistonen.

Työtapaturmavakuutus kattaa juhlien virallisen osuuden – jatkot vapaa-ajan vakuutuksen piirissä

Sistosen mukaan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös työpaikan ulkopuolella järjestetyissä tilaisuuksissa, kun kyse on työnantajan järjestämästä virallisesta ohjelmasta. Tämä kattaa esimerkiksi työpaikan järjestämät pikkujoulut ja niihin liittyvät suorat matkat. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoja, jotka sattuvat esimerkiksi jatkoilla tai muissa epävirallisissa tilaisuuksissa.

– Moni ei tule ajatelleeksi, että tapaturma työporukan pikkujoulujen jatkoilla ei välttämättä olekaan enää työtapaturma. Silloin korvaukset määräytyvät vapaa-ajan vakuutuksen perusteella, jos sellainen on olemassa, muistuttaa Sistonen.

Vaikka tapaturmasta kärsii aina eniten loukkaantunut työntekijä, voi tapaturma tulla myös työnantajalle kalliiksi.

– Työnantaja joutuu etsimään loukkaantuneelle työntekijälle sijaista ja jos kyseessä on yrityksen avainhenkilö, voi tapaturma tulla hyvinkin kalliiksi. On laskettu, että työntekijän poissaolo maksaa yritykselle 400 euroa joka päivä, ja pahimmillaan yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä.

Sistonen muistuttaa, ettei yhteisiä juhlahetkiä pidä kuinkaan vältellä.

– Yhteisöllisyydellä ja verkostoitumisella – yhteisellä epävirallisella tekemisellä – on usein positiivisia vaikutuksia työntekijäkokemukseen ja työntekijän hyvinvointiin. Pikkujoulujen järjestämissä kannattaa panostaa turvallisuuteen – usein kyse on pienestä ennakoinnista, kuten selkeästä aikataulusta, suunnitelluista siirtymistä ja siitä, ettei kukaan jää yksin.

Pienillä teoilla turvallisempi juhla – näin vähennät riskejä

Juhlasta jää parhaat muistot, kun kaikki pääsevät turvallisesti kotiin. Siksi omaan turvalliseen liikkumiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja katsoa vähän kaverinkin perään. Ja kun turvallisuus huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, juhlat voivat olla sekä rennommat että riskittömämmät.

Alla muutama vinkki turvallisempiin pikkujouluihin niin työntekijöille kuin työnantajillekin.