Työttömiä edellistä kuukautta enemmän Pohjois-Pohjanmaalla

Maakunnan työttömyysaste (11,8 %) oli lokakuussa valtakunnan seitsemänneksi korkein. Työttömyysaste vaihtelee maakunnan sisällä suuresti: Seuduittain tarkasteltuna maakunnan alhaisin työttömyysaste oli Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa (8,7 %) ja korkein Oulunkaaren seutukunnassa (13,7 %). Kunnista matalin työttömyysaste oli Limingassa (6,0 %) ja korkein Pudasjärvellä (15,8 %). Oulun työttömyysaste oli 13,4 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi koko maakunnassa

Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvua. Lokakuussa pitkäaikaistyöttömiä oli noin 10 000, mikä on 1 600 enemmän kuin vuotta aiemmin ja 100 enemmän kuin syyskuussa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 5 300. Määrä on kasvanut 900 henkilöllä edellisvuodesta. Kaikista Pohjois-Pohjanmaan työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömiä oli 43 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko maakunnan alueella. Suhteellisesti eniten kasvua vuodentakaiseen oli Nivala-Haapajärven (+37 %) ja Ylivieskan (+33 %) seutukunnissa. Määrällisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Oulun seutukunnassa (7 300 hlöä). Pitkäaikaistyöttömiä on eniten ammatti ei tiedossa (1 500), myyjien (570) ja lähihoitajien (300) ammattinimikkeissä.

Lokakuussa uusien työpaikkoja määrä laski – eniten tarjontaa palvelualoilla

Lokakuun aikana kuntien työllisyyspalveluihin ilmoitettiin avoimeksi noin 1 880 uutta työpaikkaa, mikä on 110 paikkaa vähemmän kuin vuosi sitten ja 170 paikkaa vähemmän kuin syyskuussa. Eniten paikkoja oli tarjolla: