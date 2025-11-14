Työttömiä edellistä kuukautta enemmän Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla oli lokakuun lopussa noin 23 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 300 henkeä (+6 %) enemmän kuin vuosi sitten. Syyskuusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi noin 700 henkilöllä. Matalasuhdanne pitää maakuntaa edelleen otteessaan - selkeä talouskäänne on epätodennäköinen vielä lähikuukausien aikana. Työnantajilla ei ole merkittävää tarvetta tai mahdollisuutta rekrytoida, ja tämä näkyy alhaisena työpaikkatarjontana verrattuna aiempaan.
Maakunnan työttömyysaste (11,8 %) oli lokakuussa valtakunnan seitsemänneksi korkein. Työttömyysaste vaihtelee maakunnan sisällä suuresti: Seuduittain tarkasteltuna maakunnan alhaisin työttömyysaste oli Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa (8,7 %) ja korkein Oulunkaaren seutukunnassa (13,7 %). Kunnista matalin työttömyysaste oli Limingassa (6,0 %) ja korkein Pudasjärvellä (15,8 %). Oulun työttömyysaste oli 13,4 prosenttia.
Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi koko maakunnassa
Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvua. Lokakuussa pitkäaikaistyöttömiä oli noin 10 000, mikä on 1 600 enemmän kuin vuotta aiemmin ja 100 enemmän kuin syyskuussa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 5 300. Määrä on kasvanut 900 henkilöllä edellisvuodesta. Kaikista Pohjois-Pohjanmaan työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömiä oli 43 prosenttia.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko maakunnan alueella. Suhteellisesti eniten kasvua vuodentakaiseen oli Nivala-Haapajärven (+37 %) ja Ylivieskan (+33 %) seutukunnissa. Määrällisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Oulun seutukunnassa (7 300 hlöä). Pitkäaikaistyöttömiä on eniten ammatti ei tiedossa (1 500), myyjien (570) ja lähihoitajien (300) ammattinimikkeissä.
Lokakuussa uusien työpaikkoja määrä laski – eniten tarjontaa palvelualoilla
Lokakuun aikana kuntien työllisyyspalveluihin ilmoitettiin avoimeksi noin 1 880 uutta työpaikkaa, mikä on 110 paikkaa vähemmän kuin vuosi sitten ja 170 paikkaa vähemmän kuin syyskuussa. Eniten paikkoja oli tarjolla:
- palvelu- ja myyntityöntekijöille (esimerkiksi lähihoitajat, kiinteistöhuollon työntekijät ja tarjoilijat),
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (esimerkiksi hitsaajat ja kaasuleikkaajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät sekä moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat) ja
- muille työntekijöille (esimerkiksi toimisto- ja laitossiivoojat, avustavat keittiötyöntekijät ja rakennusalan avustavat työntekijät).
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Niina Kallio (tilastot), 0295 038 282
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
- Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (tyollisyyskatsaus.fi)
- Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja aineistoja (ely-keskus.fi)
- Työnvälitystilaston data vapaasti tarjolla (pxdata.stat.fi)
- Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2025 (tyomarkkinatori.fi)
- Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvä Työvoimatutkimus (stat.fi)
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu
vaihde 0295 038 000
