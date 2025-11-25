Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömässä hoitoon pääsyssä puutteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kiireettömän perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsy ei ole toteutunut kaikilta osin lainmukaisesti vuonna 2025. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan potilaat eivät ole päässeet hoitoon laissa säädetyissä määräajassa.
Merkittävimmät puutteet perusterveydenhuollon kiireettömässä hoitoon pääsyssä koskivat alle 23-vuotiaita. Puutteet korostuivat Kirkkonummen, Karkkilan ja Lohjan alueilla myös terveysasemakohtaisesti. Espoon alueella erot korostuivat terveysasemien välillä. Suun terveydenhuollossa merkittävimmät puutteet alle 23-vuotiaiden hoitoon pääsyssä ilmenivät Espoon alueella.
Hoitoon pääsyn enimmäisaikoja koskevat säännökset ovat muuttuneet. 1.1.2025 voimaan tulleen lain mukaan perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pitää päästä viimeistään kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuoltoon kuudessa kuukaudessa. Alle 23-vuotiaiden on päästävä kiireettömään suun terveydenhoitoon kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.
Aluehallintovirasto piti 31.10.2025 antamassaan ratkaisussa erityisen moitittavana alle 23-vuotiaiden merkittäviä viivästyksiä hoitoon pääsyssä sekä sitä, että alueella oli edelleen huomattavia alueellisia eroja hoitoon pääsyssä. Aluehallintovirasto on valvonut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hoitoon pääsyä vuonna 2023 ja 2024. Hoitoon pääsyn ongelmat hyvinvointialueella ovat olleet pitkäkestoisia.
Aluehallintovirasto antoi ratkaisussaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle huomautukset siitä, ettei hoitoon pääsy perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollossa hyvinvointialueella ole toteutunut lakisääteisesti ja yhdenvertaisesti.
Aluehallintovirasto kehotti ratkaisussaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueetta varmistamaan viipymättä, että hoitoon pääsy toteutuu molemmissa palveluissa laissa säädetyn mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Leena FlinkYlitarkastajaPuh:0295 016 795etunimi.sukunimi@avi.fi
Meiju HeikkinenYlitarkastajaPuh:0295 016 382etunimi.sukunimi@avi.fi
Sari HusaSosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikön päällikköPuh:0295 017 361etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
