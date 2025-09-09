Vuoden 2025 sisustustrendit ja mitä vuosi 2026 tuo tullessaan?

V.2025 väripaletti: luonnon sävyjä ja rohkeita kontrasteja

”V. 2025 uudiskohteiden kotien värimaailmassa yhdistyivät maanläheinen rauha ja rohkeat tehostesävyt”, Artimaa kertoo.

Sisustusväreinä näkyivät mm:

Vihreän vivahteet oliivista syvään sammaleen vihreään

Rauhoittava vahva sininen Tikkurilan Vuoden värin Nocturnen inspiroimana

Pantonen vuoden värin, Mocha Mousse, pehmeät ja maanläheiset ruskean sävyt

Tiilen-ja kirsikanpunainen

Upea turkoosi nousevana värinä, joka loistaa sekä neutraalien että kirkkaampien sävyjen rinnalla

Muunneltavuus ja funktionaalisuus ohjaavat kaupunkiasumista

Modulaariset sohvat ja laajennettavat pöydät edustavat muunneltavuutta, joka nousi kalustusta suunniteltaessa tärkeäksi asiaksi. Huoneistojen pohjaratkaisuissa arvostettiin lasitetuttuja terasseja ja parvekkeita, jotka laajentavat sisätiloja ja tuovat aitoa muunneltavuutta koteihin.

Nostalgia tuo turvaa epävarmuuden keskellä

”Epävakaina aikoina kotipesän merkitys kasvaa. Koti on turvapaikka. Nostalgisia huonekaluja tai esineitä tuodaan osaksi sisustusta. Retrovetimet ja menneen ajan estetiikka viehättää osana modernia asumista” Artimaa kertoo.

Luonnonläheisyys, ekologisuus ja laatu ohjaavat valintoja

Yhä useampi kodin ostaja arvostaa korkeaa laatua rakentamisen lisäksi myös sisustusvalinnoissa esim. keittiöiden työtasoja korvattiin keraamisilla tasoilla.

Lemmikkiystävälliset valinnat ovat kulutuksen - ja kosteudenkestäviä. Tämä huomioidaan mm. lattiamateriaaleissa. Luonnonpuistojen läheisyys ja ratikkareitti houkuttelivat Hervantajärvelle ostajiksi perheitä, joiden puheissa korostuivat ekologinen liikkuminen ja luontoyhteys.

Ajattomia, asukkaiden näköisiä koteja

Artimaan mukaan v.2025 kodeissa yhdistyvät trendit, toimivuus ja aito yksilöllisyys

” Kodeista halutaan sekä ajattomia että asukkaidensa näköisiä. Trendit antavat suuntaa mutta lopulta käytännön arki ja pitkäikäisyys ohjaavat valintoja”.

Ennuste vuodelle 2026: Hyvinvointia ja kodikkuutta

Kuluneen vuoden teemat jatkavat edelleen ja rinnalle noussee:

Monipuolistuva väripaletti. Tikkurila julkaisi jo v.2026 värinsä, Kameleontin, raikkaan, nostalgiaa ja optimismia huokuvan, rohkean, keltavihreän

Skandinaavinen maksimalismi nousee minimalismin rinnalle, joka tuo näyttäviä kuoseja, tekstuureja, keramiikkaa ja harkittuja värikontrasteja

Yhä useampi kierrättää, korjaa ja kunnostaa

Koti hyvinvointikeskuksena- ajattelu vahvistuu. Valaistus, vihersisustaminen ja taide luovat kokonaisvaltaista hyvää oloa. Jotain ihanaa jokaiselle aistille.

