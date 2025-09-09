Vuoden 2025 sisustustrendit ja mitä vuosi 2026 tuo tullessaan?
Kesällä 2025 Tampereen Taloteko Oy:n Hervantajärvelle valmistuneessa loppuunmyydyssä rivitalokohteessa oli nähtävissä uudenlaista skandinaavista sisustuksen suuntaa, jossa yksilöllisyys, rohkea värien käyttö ja luonnonläheinen harmonia yhdistyivät. Hervantajärvellä toteutuu moderni kaupunkiasuminen luonnon lähellä.
Talotekon sisustussuunnittelija, Sisustusakatemian kouluttaja Margit Artimaa kertoo v.2025 suunnnitteluissa havaitsemistaan sisustustrendeistä. Margit ennustaa, millaisia ilmiöitä sisustuksessa nähdään v. 2026.
V.2025 väripaletti: luonnon sävyjä ja rohkeita kontrasteja
”V. 2025 uudiskohteiden kotien värimaailmassa yhdistyivät maanläheinen rauha ja rohkeat tehostesävyt”, Artimaa kertoo.
Sisustusväreinä näkyivät mm:
- Vihreän vivahteet oliivista syvään sammaleen vihreään
- Rauhoittava vahva sininen Tikkurilan Vuoden värin Nocturnen inspiroimana
- Pantonen vuoden värin, Mocha Mousse, pehmeät ja maanläheiset ruskean sävyt
- Tiilen-ja kirsikanpunainen
- Upea turkoosi nousevana värinä, joka loistaa sekä neutraalien että kirkkaampien sävyjen rinnalla
Muunneltavuus ja funktionaalisuus ohjaavat kaupunkiasumista
Modulaariset sohvat ja laajennettavat pöydät edustavat muunneltavuutta, joka nousi kalustusta suunniteltaessa tärkeäksi asiaksi. Huoneistojen pohjaratkaisuissa arvostettiin lasitetuttuja terasseja ja parvekkeita, jotka laajentavat sisätiloja ja tuovat aitoa muunneltavuutta koteihin.
Nostalgia tuo turvaa epävarmuuden keskellä
”Epävakaina aikoina kotipesän merkitys kasvaa. Koti on turvapaikka. Nostalgisia huonekaluja tai esineitä tuodaan osaksi sisustusta. Retrovetimet ja menneen ajan estetiikka viehättää osana modernia asumista” Artimaa kertoo.
Luonnonläheisyys, ekologisuus ja laatu ohjaavat valintoja
Yhä useampi kodin ostaja arvostaa korkeaa laatua rakentamisen lisäksi myös sisustusvalinnoissa esim. keittiöiden työtasoja korvattiin keraamisilla tasoilla.
Lemmikkiystävälliset valinnat ovat kulutuksen - ja kosteudenkestäviä. Tämä huomioidaan mm. lattiamateriaaleissa. Luonnonpuistojen läheisyys ja ratikkareitti houkuttelivat Hervantajärvelle ostajiksi perheitä, joiden puheissa korostuivat ekologinen liikkuminen ja luontoyhteys.
Ajattomia, asukkaiden näköisiä koteja
Artimaan mukaan v.2025 kodeissa yhdistyvät trendit, toimivuus ja aito yksilöllisyys
” Kodeista halutaan sekä ajattomia että asukkaidensa näköisiä. Trendit antavat suuntaa mutta lopulta käytännön arki ja pitkäikäisyys ohjaavat valintoja”.
Ennuste vuodelle 2026: Hyvinvointia ja kodikkuutta
Kuluneen vuoden teemat jatkavat edelleen ja rinnalle noussee:
- Monipuolistuva väripaletti. Tikkurila julkaisi jo v.2026 värinsä, Kameleontin, raikkaan, nostalgiaa ja optimismia huokuvan, rohkean, keltavihreän
- Skandinaavinen maksimalismi nousee minimalismin rinnalle, joka tuo näyttäviä kuoseja, tekstuureja, keramiikkaa ja harkittuja värikontrasteja
- Yhä useampi kierrättää, korjaa ja kunnostaa
- Koti hyvinvointikeskuksena- ajattelu vahvistuu. Valaistus, vihersisustaminen ja taide luovat kokonaisvaltaista hyvää oloa. Jotain ihanaa jokaiselle aistille.
Tampereen Taloteko Oy
Tampereen Taloteko Oy on Pirkanmaalla jo 30 vuotta toiminut rakennusliike. Panostamme laatuun, yksilölliseen sisustussuunnitteluun ja takuuvarmaan toteutukseen. Rakennamme rivitalokohteita ja keväällä 2025 tarkoituksemme on aloittaa ensimmäinen kerrostalohankkeemme.
