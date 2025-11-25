Kempower vahvistaa johtajuutta sähköajoneuvojen lataamisen kyberturvallisuudessa ISO 27001 -sertifikaatin uusinnalla ja eettisen hakkeroinnin aloitteella
DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on vahvistanut sitoutumistaan kyberturvallisuuteen uusimalla ISO 27001 -sertifikaattinsa. KPMG:n myöntämä sertifikaatti osoittaa, että Kempowerin fyysiset latauslaitteet, ChargEye-lataustenhallintaohjelmisto ja muut taustajärjestelmät ovat tiukkojen kyberturvallisuus- ja tietohallintastandardien mukaisia. Kempower käyttää Amazon AWS -alustan pilvipalveluita ChargEye-palveluiden tarjoamiseen asiakkailleen.
- Kempowerille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti jo toisena vuonna peräkkäin. Arvostettu sertifikaatti kertoo korkeista kyberturvallisuuden ja tietoturvan standardeista.
- Kyberturvallisuus on elintärkeää sähköajoneuvojen latauksessa, sillä vankat järjestelmät estävät latauslaitteiden käyttökatkokset ja luottamuksellisten tietojen vuotamisen
- Kempower järjestää marraskuussa 2025 toisen Hack Day -tapahtuman, jossa se testaa omien latureidensa ja pilvipalvelujensa turvallisuutta eettisten hakkereiden avulla.
DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on vahvistanut sitoutumistaan kyberturvallisuuteen uusimalla ISO 27001 -sertifikaattinsa. KPMG:n myöntämä sertifikaatti osoittaa, että Kempowerin fyysiset latauslaitteet, ChargEye-lataustenhallintaohjelmisto ja muut taustajärjestelmät ovat tiukkojen kyberturvallisuus- ja tietohallintastandardien mukaisia. Kempower käyttää Amazon AWS -alustan pilvipalveluita ChargEye-palveluiden tarjoamiseen asiakkailleen.
Kempower sai sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2024, ja se on äskettäin läpäissyt tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) virallisen auditoinnin varmistaen sertifikaatin toisena peräkkäisenä vuonna. Sertifikaatti tunnustaa yrityksen korkeat kyberturvallisuuden, tietosuojan, riskienhallinnan ja henkilöstökoulutuksen standardit.
Sähköautojen lataaminen on yhä tärkeämpi osa globaalia infrastruktuuria, kun yhä useammat kuljettajat ja ajoneuvokannat siirtyvät sähköautoihin. Kyberturvallisuus on ratkaisevassa asemassa latausinfrastruktuurin luotettavuuden ja luottamuksellisten tietojen suojan varmistamisessa, sillä hakkereiden hyökkäykset voivat aiheuttaa laitteiden käyttökatkoksia.
Tiukkojen protokollien ansiosta Kempowerin latausinfrastruktuurin ja pilvipohjaisen latausasemien hallintajärjestelmän, ChargEyen, käytettävyysaste on yli 99 % eikä niissä ole tapahtunut tunnettuja kyberturvallisuusrikkomuksia. ChargEye-alustaa tukee myös ympärivuorokautinen valvonta ja selkeä tapahtumien vasteprotokolla, mikä tarkoittaa, että tiimit ovat valmiina toimimaan, jos jotain poikkeavaa tapahtuu.
”Olemme ylpeitä siitä, että olemme jälleen kerran saaneet tunnustusta alan parhaista tietoturvakäytännöistämme ISO 27001 -sertifikaatin uusimisella. Kyberturvallisuus on olennainen osa prosessejamme kaikissa tuotteissamme, palveluissamme ja toiminnoissamme, jo ensimmäisestä valmistusvaiheesta lähtien. Vankat käytäntömme tukevat järjestelmien turvallisuutta ja luotettavuutta, jota pidämme erittäin tärkeänä,” sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Bhasker Kaushal.
Lisätoimenpiteenä kyberturvallisuuden varmistamiseksi Kempower järjestää yhtiön toisen Hack Day -tapahtuman marraskuun lopussa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2023, ja sen tarkoituksena oli paljastaa yrityksen kyberturvallisuuden heikkoudet.
Hack Day -tapahtuman järjestää Mint Security yhteistyössä Cloud2:n, GoForen, Loihden, DNA:n ja AWS:n kanssa. Tapahtumassa yli 50 eettistä hakkeroijaa yrittää murtautua Kempowerin kyberturvallisuusjärjestelmiin kontrolloidussa ympäristössä. Hack Dayssä paljastuneet haavoittuvuudet tulevat olemaan seuraavan työvaiheen ensisijainen painopiste, kun Kempowerin latausasemien ja pilvipalvelujärjestelmien turvallisuutta vahvistetaan.
”Sähköautojen lataaminen on nopeasti kasvava ja vielä suhteellisen uusi toimiala, joten tutkimus ja innovaatiot ovat korvaamattomia potentiaalisten haavoittuvuuksien ennakoimiseksi ennen kuin niitä ehditään hyödyntää. Hack Day on tapamme mennä askelta pidemmälle kuin ISO 27001 -standardi ja etsiä proaktiivisesti uusia tapoja parantaa jatkuvasti kyberturvallisuusjärjestelmiämme. Odotan innolla, mitä arvokkaita oivalluksia saamme tänä vuonna”, sanoo Kempowerin kyberturvallisuusjohtaja Tero Vuori.
”Kehittyvällä alalla näillä aloitteilla on keskeinen rooli luottamuksen rakentamisessa asiakkaiden, kumppaneiden ja sähköautojen kuljettajien keskuudessa ympäri maailmaa. Käsittelemme suuria määriä dataa globaaleilla markkinoillamme, joten on tärkeää, että noudatamme korkeimpia kansainvälisiä standardeja, ja aiomme jatkossakin asettaa tämän etusijalle.”
Mediayhteydet
Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com +358 29 002 1900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Ltd:ssä. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj
Kempower strengthens its cybersecurity leadership in EV charging with ISO 27001 renewal and ethical hacking initiative25.11.2025 10:30:00 EET | Press release
DC fast charging manufacturer Kempower has reinforced its commitment to cybersecurity with the renewal of its ISO 27001 certification. The certification, issued by KPMG, indicates that Kempower’s physical chargers, ChargEye charging management software and other backend systems are compliant with strict cybersecurity and data management standards. Kempower uses Amazon AWS platform’s cloud services for running ChargEye services for its customers.
Posti kuljettaa Kempowerin tehtaiden rahdit sähköllä Lahdessa6.11.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Posti on ottanut käyttöön uuden suurteholatausta tukevan täyssähkörekan Kempowerin sisäisessä logistiikassa Lahdessa. Sähkörekka kuljettaa yhtiön lataussatelliitteja, tehokaappeja ja moduuleita kolmelta tehtaalta valmistuotevarastolle sekä komponentteja paikallisilta alihankkijoilta tehtaille.
Posti transports Kempower's factory shipments electric in Finland6.11.2025 10:30:00 EET | Press release
Kempower’s local logistics partner Posti has taken into use a new high-power electric truck for Kempower's internal logistics in Lahti, Finland. The electric truck transports Kempower charging satellites, power cabinets, and modules from three factories to the finished goods warehouse, as well as components from local subcontractors to the factories.
Kempower expands US footprint with new PowerUp sites across the Southeast29.10.2025 10:00:00 EET | Press release
Kempower, a leading global manufacturer of DC fast-charging solutions, has been awarded multiple new sites through its partnership with PowerUp America, further accelerating the company’s growth in North America.
Kempower toimittaa uusia latausasemia PowerUpille Tennesseen, Virginian ja Kentuckyn osavaltioissa Yhdysvalloissa29.10.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Johtava DC-pikalatausratkaisujen toimittaja Kempower on saanut useita uusia latausasematilauksia yhdysvaltalaiselta PowerUp Americalta, mikä vauhdittaa yhtiön kasvua Pohjois-Amerikassa. Uudet julkiset sähköautojen latausasemat asennetaan Kaakkois-Yhdysvaltoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme