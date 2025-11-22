Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Suomen työmarkkinoilla ei selkeää suuntaa - elämme ristiriitaisessa tilanteessa
Lokakuun työllisyysluvut eivät tuoneet selkeää vastausta Suomen työmarkkinoiden suunnasta. “Elämme uudessa ja oudossa tilanteessa, tulkinnan tekeminen on tällä hetkellä vaikeaa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
”Suomen työmarkkinoilla eletään uudessa ja oudossa tilanteessa, jossa maahanmuuton ja työn tarjontaa kasvattavien politiikkatoimien ansiosta työllisen määrä kasvaa, vaikka samaan aikaa työvoiman kysyntä on suhdannesyistä heikkoa. Siksi nähdään sekä työllisyyden nousua että työttömyyttä”, sanoo Appelqvist.
Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli lokakuussa 276 000 henkeä eli jopa 48 000 edellisvuotta enemmän. Työttömyysasteen trendi nousi käsittämättömään 10,3 prosentin lukemaan. Toisaalta samaan aikaan työllisyys nousi.
Työllisiä oli lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille nousi 76,3 prosenttiin. Perinteinen 15–64-vuotiaiden trendilukema oli 71,4 prosenttia.
”Selkeän tulkinnan tekeminen Suomen työmarkkinoista on juuri nyt vaikeaa. Toisaalta nähdään juuri sitä myönteistä kehitystä, johon rakennepoliittisilla toimilla on pyritty. Mutta samalla suhdanne näyttää ruman puolensa työvoiman kysynnän osalta”, toteaa Appelqvist.
Työllisyyttä koskevista myönteisistä uutisista huolimatta pitkäaikaistyöttömyyden nousu jatkui karuna. Yli vuoden työttömänä olleita oli rekisteröityneinä työvoimapalveluihin 132 600. Lukema on 2000-luvun korkein.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
