Tervetuloa Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaisiin
Korkeasaaren eläintarhan uusi sisäänkäyntirakennus avautuu yleisölle maanantaina 1.12. Samalla avautuvat jalankulkuväylät uudella Finkensillalla ja uudistetulla Korkeasaarensillalla. Media on tervetullut tutustumaan uusiin tiloihin avajaispäivänä tai jo ennakkoon. Ilmoittaudu etukäteen, jotta voimme järjestää haluamasi haastattelut ja kierrokset vierailusi yhteyteen!
Toimitusjohtaja Sanna Hellström avaa uuden sisäänkäynnin 1.12. klo 10. Eläintarhaan on avajaisten kunniaksi vapaa pääsy. Sisäänkäyntirakennuksessa avautuvat uusi Korkeasaaren kauppa ja kahvila. Rakennuksessa sijaitsevassa eläintarhan valvomossa vastaanotetaan jatkossa Villieläinsairaalan eläinpotilaat.
Maisemaan kauniisti sulautuva sisäänkäyntirakennus on toteutettu ympäristöystävällisesti Korkeasaaren arvojen mukaisesti. Puurakenteet ja puinen julkisivu, viherkatto sekä lintuja varten kuvioidut lasiseinät ovat esimerkkejä luontoa huomioivista ratkaisuista.
Korkeasaareen pääsee joulukuun alusta alkaen kahden sillan kautta: Nihdistä uutta Finkensiltaa pitkin ja Mustikkamaalta uudistettua Korkeasaarensiltaa pitkin. Sisäänkäyntirakennuksen edessä raitiovaunupysäkit odottavat jo vuonna 2027 alkavaa Kruunusiltojen raitiovaunujen liikennöintiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari LehmonenViestinnän asiantuntijaKorkeasaaren eläintarha
viestintä, mediavierailujen ja haastatteluiden järjestäminen
Kuvat
Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.
Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.
Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren uusi sisäänkäyntirakennus avautuu 1.12.21.11.2025 10:15:18 EET | Tiedote
Korkeasaaren eläintarhan uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaisia vietetään maanantaina 1.12. Uuteen rakennukseen siirtyvät eläintarhan lipunmyynti, kauppa ja kahvila. Samalla Finkensillan eteläpuoli ja Mustikkamaalta tuleva Korkeasaarensilta avautuvat kevyelle liikenteelle.
Korkeasaaren karhut herkuttelivat hunajalla ja menivät talviunille17.11.2025 13:37:17 EET | Tiedote
Korkeasaaren karhut ovat hiljentyneet talviunille. 24- ja 19-vuotiaat karhut nuokkuivat talvipesissään ison osan päivää jo marraskuun alusta alkaen. Ennen talviunille vetäytymistä karhut herkuttelivat Korkeasaaren mehiläispesistä saaduilla hunajakennoilla.
Nuori amurintiikeriuros saapui Korkeasaareen13.11.2025 11:57:13 EET | Tiedote
Kissalaaksoon on tällä viikolla kotiutunut nuori amurintiikeriuros Puolasta. Korkeasaaressa asuu ennestään kaksi amurintiikeriä, 3-vuotias naaras ja sen 12-vuotias emo. Uroksesta toivotaan lisääntymiskumppania Korkeasaaren nuorelle naaraalle erittäin uhanalaisen amurintiikerin suojeluohjelmassa.
Young male Amur tiger has arrived at Korkeasaari Zoo13.11.2025 11:57:13 EET | Press release
This week, a young male Amur tiger from Poland has settled into the Cat Valley. Korkeasaari Zoo is already home to two Amur tigers: a three-year-old female and her twelve-year-old mother. The male has been selected as a future breeding partner for Korkeasaari Zoo’s young female at the conservation program for the endangered Amur tiger.
Keisaritamariinit keskittyvät poikasarkeen Korkeasaaren tropiikissa7.11.2025 09:42:49 EET | Tiedote
Korkeasaaren keisaritamariineille on syntynyt kauan odotettu pienokainen. Ensikertalaiset vanhemmat ovat jo tottuneita poikasensa hoitajia kuuden viikon kokemuksella. Lajilla isä kantaa suuren vastuun jälkeläisten hoivaamisesta. Tuuheista valkoisista viiksistään nimensä saanut keisaritamariini on Etelä-Amerikan sademetsien pieni ja vikkelä kynsiapina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme