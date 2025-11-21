Korkeasaaren eläintarha

Tervetuloa Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaisiin

25.11.2025 15:45:22 EET | Korkeasaaren eläintarha | Kutsu

Korkeasaaren eläintarhan uusi sisäänkäyntirakennus avautuu yleisölle maanantaina 1.12. Samalla avautuvat jalankulkuväylät uudella Finkensillalla ja uudistetulla Korkeasaarensillalla. Media on tervetullut tutustumaan uusiin tiloihin avajaispäivänä tai jo ennakkoon. Ilmoittaudu etukäteen, jotta voimme järjestää haluamasi haastattelut ja kierrokset vierailusi yhteyteen! 

Korkeasaaren uusi sisäänkäyntirakennus avautuu yleisölle. Kuva: Annika Sorjonen, Korkeasaaren eläintarha
Toimitusjohtaja Sanna Hellström avaa uuden sisäänkäynnin 1.12. klo 10. Eläintarhaan on avajaisten kunniaksi vapaa pääsy. Sisäänkäyntirakennuksessa avautuvat uusi Korkeasaaren kauppa ja kahvila. Rakennuksessa sijaitsevassa eläintarhan valvomossa vastaanotetaan jatkossa Villieläinsairaalan eläinpotilaat.

Maisemaan kauniisti sulautuva sisäänkäyntirakennus on toteutettu ympäristöystävällisesti Korkeasaaren arvojen mukaisesti. Puurakenteet ja puinen julkisivu, viherkatto sekä lintuja varten kuvioidut lasiseinät ovat esimerkkejä luontoa huomioivista ratkaisuista.

Korkeasaareen pääsee joulukuun alusta alkaen kahden sillan kautta: Nihdistä uutta Finkensiltaa pitkin ja Mustikkamaalta uudistettua Korkeasaarensiltaa pitkin. Sisäänkäyntirakennuksen edessä raitiovaunupysäkit odottavat jo vuonna 2027 alkavaa Kruunusiltojen raitiovaunujen liikennöintiä.

Eläintarhan sisäänkäynti siirtyy Kruunusiltojen yhteyteen Korkeasaaren puolelle. Kuva: Annika Sorjonen, Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.

Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.

Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.

