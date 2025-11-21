Tervetuloa Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaisiin

Korkeasaaren eläintarhan uusi sisäänkäyntirakennus avautuu yleisölle maanantaina 1.12. Samalla avautuvat jalankulkuväylät uudella Finkensillalla ja uudistetulla Korkeasaarensillalla. Media on tervetullut tutustumaan uusiin tiloihin avajaispäivänä tai jo ennakkoon. Ilmoittaudu etukäteen, jotta voimme järjestää haluamasi haastattelut ja kierrokset vierailusi yhteyteen!