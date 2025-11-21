AITO-kauppa Malmin Maija Huhtikorpi palkittiin Pohjois-Helsingin vuoden 2025 Yksinyrittäjänä

Niko ja Santtu kertovat, mikä tekee tubettamisesta merkityksellistä 21.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote

Kymmenen vuotta YouTubessa ja ensimmäinen elokuva julkaistu – tubettajat Niko ja Santtu avaavat TerveysSummitissa, miten pienet kohtaamiset fanien kanssa antavat merkitystä heidän työlleen ja miksi jokainen video mietitään tarkkaan läpi ennen julkaisua.