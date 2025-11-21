Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

AITO-kauppa Malmin Maija Huhtikorpi palkittiin Pohjois-Helsingin vuoden 2025 Yksinyrittäjänä

Pohjois-Helsingin alueen Yrittäjät ovat valinneet AITO-kauppa Malmin yrittäjä fytonomi laboratoriohoitaja Maija Huhtikorven vuoden 2025 Yksinyrittäjäksi.

Maija Huhtikorpi ja Erkki Puumalainen
Valinta vuoden Yksinyrittäjäksi on merkittävä tunnustus itsenäiselle yrittäjälle, joka vastaa kaikesta yrityksen toiminnasta henkilökohtaisesti. Huhtikorpea on kiitetty erityisesti AITO-kauppa Malmin sydämellisestä palvelusta, pitkäjänteisestä työstä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sitoutumisesta kotimaisen terveyskaupan arvoihin. Asiakkaat tuntevat hänet "Malmin Maijana”, jonka kauppa on vuosien varrella muodostunut monille luontevaksi paikalliseksi hyvinvoinnin keskukseksi.

AITO-kauppa Malmi toimii osana valtakunnallista AITO hyvän olon kauppa -ketjua ja tarjoaa laajan valikoiman ravintolisiä, luontaistuotteita, luonnonkosmetiikkaa ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Huhtikorpi on pyörittänyt liiketoimintaa omistautuneesti, ja palkinto nähdään myös tunnustuksena koko terveyskauppatoimialan sinnikkäälle työlle kasvavien hyvinvointitarpeiden keskellä.

”Kiitän ja kumarran tästä huomionosoituksesta sydämeni pohjasta”, Huhtikorpi sanoo. Hänen mukaansa palkinto merkitsee paljon paitsi henkilökohtaisesti myös koko AITO-kauppa Malmin asiakaskunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä ystäville, jotka ovat kulkeneet mukana vuosien ajan.

Pohjois-Helsingin alueen Yrittäjien pikkujouluissa 22.11. ravintola Kulmassa jaettiin myös Pohjois-Helsingin vuoden Yritys -palkinto, jonka sai Poptori Oy. Poptori Oy:n kunniakirjan otti vastaan toimitusjohtaja Erkki Puumalainen.

AITO-kauppa Malmi välittää lämpimät kiitokset Suomen Yrittäjille ja Helsingin Yrittäjille sekä kaikille asiakkaille, joiden tuki on tehnyt yrittäjäpolusta mahdollisen.

Tietoja julkaisijasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

