Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kannanotto: Pohjois-Pohjanmaa sitoutuu toimiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
Me Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella olemme huolissamme naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus ja yhteiskunnallinen ongelma, jonka vaikutukset koskettavat meitä kaikkia.
Pohjois-Pohjanmaalla yksi kymmenestä naisesta kohtaa väkivaltaa läheisessä suhteessaan joka vuosi. Tarvitsemme pitkäjänteisiä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja väkivallan kokijoiden auttamiseksi.
Yhteistyö on avainasemassa väkivallan ehkäisyssä
Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen vaatii useiden toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Kiristynyt taloustilanne näkyy kaikkien toimijoiden, esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen toiminnassa. Toimiva yhteistyö on nyt entistäkin tärkeämpää.
Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus, jonka tavoitteena on ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa. Sopimus sitoo useita toimijoita lainsäädännön tasolla. Julkisia toimijoita sopimus velvoittaa esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen, ilmiöstä ja avusta tiedottamiseen sekä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
Pohde koordinoi lähisuhdeväkivallan ehkäisyn asiantuntijatiimiä. Tiimi toteuttaa koulutuksia ja tuottaa materiaaleja, joita kaikki toimijat voivat hyödyntää henkilöstön osaamisen vahvistamisessa sekä ilmiöstä ja siihen saatavasta avusta tiedottamisessa. Pohde koordinoi myös muita väkivallan vastaisia verkostoja. Toivomme, että yhteistyökumppanimme sitoutuvat kanssamme toimiin väkivallan ehkäisemiseksi.
Apu täytyy turvata asuinpaikasta riippumatta
On tärkeää huolehtia, että maakunnassamme kaikki väkivallan kokijat saavat apua ja tukea oikea-aikaisesti.
Pohjois-Pohjanmaalla naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaista toimintamallia kehitetään NAKOVA-hankkeessa. Kehittämistyön avulla tuomme väkivaltatyön osaksi nykyisiä rakenteitamme ja varmistamme, että ihmiset saavat apua asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Jokaisella on oikeus turvaan
Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen sukupuolesta riippumatta. Tuomitsemme kaikenlaisen väkivallan ja syrjinnän ja sitoudumme tekemään määrätietoisesti työtä väkivallan ehkäisemiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi.
Rakkaus ei satuta. Apua lähisuhdeväkivaltaan Pohjois-Pohjanmaalta löytyy osoitteesta pohde.fi/lahisuhdevakivalta.
Mirja Vehkaperä, aluehallituksen puheenjohtaja
Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iida-Maria BimbergProjektipäällikköPuh:0406614217iida-maria.bimberg@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
