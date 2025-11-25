Loiskis! - näyttely Glimsinjoesta esille Villa Elfvikin luontotaloon

Keskellä Espoota sijaitseva Glimsinjoki alkaa Pitkäjärvestä ja virtaa nyt jo kuivatun Kirkkojärven läpi Espoonjokena aina merelle asti. Loiskis! Pulahdus Glimsinjoen tarinaan -näyttely esittelee joen historiaa ja rikasta luontoa, johon ihminen on vaikuttanut aikojen saatossa.

Valtakunnallisesti arvokas virtavesi on asuinpaikka monelle eläimelle, kuten sinne kutemaan saapuvalle taimenelle ja talvella sulapaikoissa ruokailevalle koskikaralle. Joen varren metsät tarjoavat suojaa ja kulkuväylän myös maalla liikkuville eläimille.

Joella on ollut tärkeä merkitys myös sen varrella asuneille ihmisille. Jokivarren pelloilla vilja kasvoi hyvin ja myllyt pyörivät veden voimalla jauhaen viljan jauhoksi. Nykyihmistä hieno luontokohde kutsuu retkeilemään. Glimsinjoen luontopolku alkaa Träskändan puistosta ja päättyy Talomuseo Glimsiin.

KAMU Espoon kaupunginmuseon tuottamassa koko perheen Loiskis! -näyttelyssä löytyy tutkittavaa kaiken ikäisille. Lapset voivat onkia kaloja ja kokeilla, miten saukko laskee mäkeä tai värittää kuvia joen asukkaista. Historiasta kiinnostuneille vanhat valokuvat ja kartat kertovat joen menneisyydestä.

Näyttelyssä pääset myös tutustumaan valokuviin muuttuvista maisemista. Maisemia on kuvannut Pro Espoonjoki ry viimeisen 20 vuoden aikana Espoonjoen ja sen molempien sivuhaarojen Glimsin- ja Glomsinjoen ympäristöstä.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9–15, sunnuntaisin ja 1.1.2026 klo 10–16. Suljettu lauantaisin, 24.-28.12.2025 ja 6.1.2026. Vapaa pääsy.