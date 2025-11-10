HSL:n hallituksen päätöksiä 25.11.2025
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 25. marraskuuta. Hallitus päätti muun muassa ajoneuvojärjestelmän hankinnasta, käynnisti korvaavan liikenteen tarjouskilpailun kesän 2026 Kehäradan liikennöintikatkon ajaksi ja antoi lausunnon Vaaralan varikon rakentamisesta.
Perussopimuksen lähettäminen jäsenkuntien hyväksyttäväksi
Hallitus päätti lähettää perussopimuksen HSL:n jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Perussopimuksen päivitystarpeet johtuvat ensisijaisesti kuntalain muutoksista sekä vähäisistä hallinnollisista tarkennuksista.
Ajoneuvojärjestelmähankinta
Hallitus päätti valita uuden ajoneuvojärjestelmän toimittajaksi INIT Innovative Informatikanwengen in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen GmbH:n. Tarjousten vertailu perustui kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa hinnan osuus oli 80 prosenttia ja laadun osuus 20 prosenttia. Hankinta sisältää kuljettajapäätelaitteiden ja ajoneuvojärjestelmän uusimisen, ohjelmistot ja hallintapalvelut. Nykyiset laitteet ovat käyttöikänsä lopuilla, jonka vuoksi niiden ylläpitokustannukset ovat kasvussa. Uudella järjestelmällä on mahdollista parantaa ajantasaista tietoa liikennetilanteesta ja häiriöistä sekä parantaa tulevien informaatioinvestointien tuottavuutta.
Määräaikainen sopimuskausi on 4 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan arvioitu kustannus neljälle vuodelle on noin 9,6 miljoonaa euroa.
Kehäradan korvaavan liikenteen kilpailutuksen käynnistäminen
Hallitus päätti käynnistää tarjouskilpailun Kehäradan liikennöintikatkon ajaksi. Junaliikennettä korvaavaa bussiliikennettä tarvitaan Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon asemien peruskorjauksen ajaksi, josta aiheutuu katko tulevan kesän junaliikenteeseen 1.6.-9.8.
HSL:n vaikuttamisen kärkiteemat
Hallitus päätti hyväksyä HSL:n uudesta strategiasta johdetun yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemakokonaisuuden. HSL:n oma vaikuttamistyö on perusteltua, koska sekä valtakunnalliset että EU:ssa tehdyt päätökset ohjaavat merkittävästi HSL:n toimintaa.
Vaikuttamisen pääkokonaisuudet ovat:
- Valtakunnallinen liikennepolitiikka ja -rahoitus tukee kestävän liikenteen kasvua ja kehitystä
- Liikennejärjestelmän kokonaisturvallisuutta ja resilienssiä on kehitettävä systemaattisesti
- Uutta liikenneteknologiaa ja tehokkaita alustaratkaisuja edistetään hallitusti
Helsingin seudun liikenteen lausunto Vaaralan raitiovaunuvarikon ehdotussuunnitelmasta sekä Vaaralan varikon kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen hyväksyminen
Hallitus puoltaa Vaaralan varikon rakentamista, jos HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n välinen kustannusjako toteutuu hallituksen esityksen mukaisena. Varikko on välttämätön investointi raitioliikenteen Vantaan Ratikalle suunnitellun pikaraitiolinja 20 liikennöinnin aloittamisen kannalta.
Raitiovaunuvarikkoa koskevan sopimuksen tarkoituksena on sopia HSL:n pitkäaikaisesta sitoumuksesta, jonka mukaisesti HSL takaa Kaupunkiliikenteelle korvauksen Vaaralan raitiovaunuvarikkoon liittyvien pääoma- ja ylläpitokustannusten kattamiseksi. Lisäksi sopimuksella sovitaan ehdoista, joiden mukaisesti Kaupunkiliikenne sitoutuu vuokraamaan varikon tiloja tarvittaessa myös muun HSL:n kilpailuttaman liikennöitsijän käyttöön.
Maksupalvelutarjoajan (PSP) ja tilityspalveluiden hankinnan keskeyttäminen ja hankintaoikaisuvaatimukset
Hallitus päätti keskeyttää hankinnan ja kumota 7.10. tehdyn hankintapäätöksen.
Yhteyshenkilöt
HSL viestinnän päivystysPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
