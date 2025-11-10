HSL:n hallituksen päätöksiä 25.11.2025

Häiriöt HSL-sovelluksessa ja hsl.fi-verkkosivuilla jatkuvat edelleen Microsoftin laajan tietoliikennehäiriön vuoksi 29.10.2025 22:11:35 EET | Tiedote

HSL-sovellus ja hsl.fi-verkkosivut eivät toimi normaalisti Microsoft Azure -palvelun laajan häiriön vuoksi. HSL-sovelluksessa ja Lippukaupassa esiintyy ongelmia lippujen ostamisessa. Myös Reittioppaassa esiintyy häiriöitä. Häiriöt HSL:n digitaalisissa palveluissa havaittiin keskiviikkona 29.10. hieman klo 18 jälkeen, ja ne jatkuvat vielä noin kymmeneltä illalla. Häiriön kestosta ei ole toistaiseksi aika-arviota.