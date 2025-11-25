RKP Saame: Lapin hyvinvointialueen säästötoimet vaarantavat saamenkieliset palvelut ja perusoikeudet
RKP Saame varoittaa, että Lapin hyvinvointialueen suunnittelemat säästötoimet uhkaavat saamelaisalueen palveluja, kielellisiä oikeuksia ja turvallisuutta. Säästöesitykset – kuten ympärivuorokautisen päivystyksen lakkauttaminen Ivalossa, vuodeosastojen supistaminen Muoniossa ja Ivalossa sekä Karesuvannon terveysaseman sulkeminen – heikentävät suoraan saamenkielisten mahdollisuutta saada lakisääteisiä palveluja omalla kielellään.
Saamen kielilaki velvoittaa hyvinvointialueet turvaamaan palvelut saamenkielellä erityisesti kotiseutualueella. Palvelujen siirtäminen kauemmas alueille, joissa saamenkielistä henkilöstöä ei ole riittävästi, vaarantaa tämän oikeuden toteutumisen. Samalla katoavat työpaikat, jotka ovat mahdollistaneet saamenkielisten ammattilaisten pysyvyyden alueella.
Turvallisuusnäkökulmasta pitkät välimatkat, rajallinen taksikapasiteetti ja ensihoidon kuormitus voivat johtaa hoitoviiveisiin, jotka kohdistuvat suhteettomasti saamelaisiin. Myöskään matkailusesonkien tuomia väestöpiikkejä ei ole huomioitu valmistelussa.
Lisäksi säästöesitykset on laadittu ilman lakisääteisiä neuvotteluja Saamelaiskäräjien kanssa, mikä on vastoin uudistettua saamelaiskäräjälakia ja hyvinvointialueen omaa strategiaa.
– Saamelaisten kielelliset oikeudet eivät ole neuvoteltavissa. Säästöesitykset uhkaavat pysyvästi saamenkielisten palvelujen saavutettavuutta ja turvallisuutta. Valmisteluprosessi on aloitettava uudelleen lain velvoitteiden ja aidon vuoropuhelun pohjalta, sanoo RKP Saamen puheenjohtaja Markku Porsanger.
RKP Saamen mukaan säästöjen todellista syntymistä on myös arvioitava uudelleen, sillä siirtyminen kauemmas palveluihin voi lisätä matkakorvauksia ja johtaa viivästyneen hoidon kautta raskaampiin kustannuksiin.
Lisätietoja:
Markku Porsanger, puh 040 061 1760
Puheenjohtaja RÁB Sápmi / RKP Saame
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson efterlyser samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i hela EU25.11.2025 10:11:14 EET | Pressmeddelande
– Över 17 % av kvinnorna i EU har upplevt sexuellt våld. Genom en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i hela EU skulle vi kunna förbättra brottsoffrets ställning och ändra tankesättet kring sexualbrott inom hela unionen. Nu är det dags för kommissionen att agera. Vi behöver en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i hela EU, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) på den internationella dagen mot våld mot kvinnor.
Henriksson vaatii suostumusperusteista raiskauslainsäädäntöä koko EU:hun25.11.2025 10:11:14 EET | Tiedote
– Yli 17 prosenttia naisista EU:ssa on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Suostumusperusteinen raiskauslainsäädäntö koko EU:ssa parantaisi rikoksen uhrien asemaa ja muuttaisi ajattelutapaa seksuaalirikoksista koko unionissa. Nyt on komissoin aika toimia. Tarvitsemme suostumusperusteisen raiskauslainsäädännön koko EU:hun, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä.
Färdtjänsten och Hjälpmedelscentralen ses över i Västra Nyland, ekonomin ser positiv ut24.11.2025 16:19:30 EET | Pressmeddelande
SFP i Västra Nylands välfärdsområde: Välfärdsområdets styrelse sammanträdde måndagen 24.11. SFP lyfte fram behovet att se över vem som har rätt till en bekant chaufför (så kallad “vakiotaksi”), och i övrigt granska hur färdtjänsten fungerar för klienterna. SFP förutsatte att det görs en bred granskning av färdtjänsten och vilka ändringar som behövs för att den ska börja fungera bättre.
RKP haluaa parannuksia kuljetuspalveluihin ja apuvälinepalveluihin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella24.11.2025 16:19:30 EET | Tiedote
RKP Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui maanantaina 24.11. RKP esitti kokouksessa, että kuljetuspalveluiden toimivuutta tarkistetaan laajasti.
SFP:s Andersson vill införa den danska modellen: Både familjerna och företagen förtjänar en mer jämlik fördelning av föräldraskapets kostnader21.11.2025 10:51:48 EET | Pressmeddelande
En viktig del av ett bra arbetsliv är möjligheten att smidigt kombinera familj och arbete. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson föreslår därför att Finland borde gå inför den danska modellen för finansiering av föräldrapenningen. Där finansieras majoriteten av föräldrapenningen med skattemedel och en del via en särskild föräldrapenningsfond för arbetsgivare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme