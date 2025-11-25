RKP Saame: Lapin hyvinvointialueen säästötoimet vaarantavat saamenkieliset palvelut ja perusoikeudet

Saamen kielilaki velvoittaa hyvinvointialueet turvaamaan palvelut saamenkielellä erityisesti kotiseutualueella. Palvelujen siirtäminen kauemmas alueille, joissa saamenkielistä henkilöstöä ei ole riittävästi, vaarantaa tämän oikeuden toteutumisen. Samalla katoavat työpaikat, jotka ovat mahdollistaneet saamenkielisten ammattilaisten pysyvyyden alueella.

Turvallisuusnäkökulmasta pitkät välimatkat, rajallinen taksikapasiteetti ja ensihoidon kuormitus voivat johtaa hoitoviiveisiin, jotka kohdistuvat suhteettomasti saamelaisiin. Myöskään matkailusesonkien tuomia väestöpiikkejä ei ole huomioitu valmistelussa.

Lisäksi säästöesitykset on laadittu ilman lakisääteisiä neuvotteluja Saamelaiskäräjien kanssa, mikä on vastoin uudistettua saamelaiskäräjälakia ja hyvinvointialueen omaa strategiaa.

– Saamelaisten kielelliset oikeudet eivät ole neuvoteltavissa. Säästöesitykset uhkaavat pysyvästi saamenkielisten palvelujen saavutettavuutta ja turvallisuutta. Valmisteluprosessi on aloitettava uudelleen lain velvoitteiden ja aidon vuoropuhelun pohjalta, sanoo RKP Saamen puheenjohtaja Markku Porsanger.

RKP Saamen mukaan säästöjen todellista syntymistä on myös arvioitava uudelleen, sillä siirtyminen kauemmas palveluihin voi lisätä matkakorvauksia ja johtaa viivästyneen hoidon kautta raskaampiin kustannuksiin.

