Espoon kulttuurikeskuksen teatterin toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet

25.11.2025 12:40:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoon kulttuurikeskuksen teatterihankkeen toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet. Teatterin rakentamislupa on jätetty Espoon rakennusvalvonnalle ja rakentamaan päästään arviolta syksyn 2026 aikana.

Havainnekuva Espoon kulttuurikeskuksen aukiosta kaakosta, jossa näkyvät aukion avarat tilat, istutusalueet ja ympäröivät rakennukset.
Havainnekuvassa iltanäkymä aukiolle kaakosta. Arkkitehtitoimisto Ala Oy

Kulttuurikeskuksen teatterin hanke nytkähtää jälleen eteenpäin. Hankkeen toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet syyskuussa ja seuraavaksi hanke siirtyy rakentamisvaiheeseen, jonka aikana hankkeelle valitaan urakoitsija.

Varsinaisten rakennustöiden arvioidaan alkavan syksyn 2026 aikana urakoitsijan valinnan jälkeen. Uudet teatteritilat voitaisiin näin ollen ottaa käyttöön vuoden 2029 aikana.

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi kesällä 2025, kun Kulttuuriaukiolla aloitettiin johtosiirtotyöt alueen tulevien maankäytön muutosten vuoksi. Kulttuuriaukion johtosiirtotyöt valmistuvat alkuvuodesta 2026, minkä jälkeen aukio ja läheiset kadut päällystetään väliaikaisesti talven ja kevään aikana.

Uusi teatterisali täydentää nykyisiä saleja

Valmistuttuaan Kulttuurikeskuksen uusi teatterisali tarjoaa paikat 455 katsojalle ja se täydentää kulttuurikeskuksen nykyistä Louhisalia (296 katsojaa) ja Tapiolasalia (733 katsojaa). Uusi sali on lisäksi tulevaisuudessa muunneltavissa erilaisin katsomojärjestelyin suurtenkin esitysten ja tapahtumien tarpeisiin. Laajennusosa toimii ensisijaisesti Espoon teatterin näyttämönä.

Kulttuurikeskuksen teatteriin on suunniteltu näyttämö- ja katsomotilojen lisäksi muun muassa harjoitustilat, tuotanto- ja varastotilat, pukuhuoneet, yleisötilat sekä henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat. Tilojen kokonaisbruttoala on noin 9000 neliömetriä.

Teatterihankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 64 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Espoon kulttuurikeskuksen galleriasta avautuvasta näkymästä teatterin aulaan, jossa näkyvät avarat tilat ja moderni sisustus.
Havainnekuvassa näkymä galleriasta teatterin aulaan.
Arkkitehtitoimisto Ala Oy.
Havainnekuva Espoon kulttuurikeskuksen teatterin uudesta teatterisalista, jossa näkyvät modernit katsomot ja näyttämövalaistus.
Havainnekuva Espoon kulttuurikeskuksen teatterin uudesta teatterisalista.
Arkkitehtitoimisto Ala Oy.
